09:15

Der Höhenflug von Palladium scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem das Edelmetall, das mittlerweile deutlich mehr kostet als Gold, stieg am Dienstag erstmals über die Marke von 2000 US-Dollar. Im Hoch wurde ein Preis je Feinunze (etwa 31 Gramm) von 2000,35 Dollar erreicht. Damit ist der Palladiumpreis im laufenden Jahr um 57 Prozent gestiegen.

09:10

Der SMI lässt nach Handelsbeginn deutlich nach und sinkt um 0,4 Prozent auf 10'504 Punkte. Nach einem starken Start in die Woche mit einem Plus von über einem Prozent und einem neuen Intraday-Allzeithoch kommt es vorerst zu einer Verschnaufpause.

Die Stimmung an den Märkten bleibt aber grundsätzlich freundlich gestimmt. Dass der Brexit nun bald tatsächlich über die Bühne gehen werde, habe einiges an Unsicherheit genommen, hiess es dazu in Marktkreisen, auch wenn bei der Ausgestaltung der Verträge mit Brüssel noch viel Arbeit warte.

Und auch die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sei positiv zu sehen; allerdings sei eine Einigung zwischen den Kontrahenten nach den ständigen Ankündigungen der vergangenen Monate zu einem guten Teil eingepreist gewesen. Das Aufwärtspotential des SMI dürfte nach einem bisherigen Jahresplus von 25 Prozent für die restlichen Tage des Jahres wohl eher beschränkt bleiben.

AMS büssen 1,5 Prozent ein. Barclays hat den Titel direkt auf "Underweight" von "Overweight" zurückgenommen und das Kursziel massiv reduziert. Der zuständige Analyst beurteilt die Übernahme von Osram sehr skeptisch. Auch die über die vergangenen zwei Monate gut gelaufenen ABB (-0,6 Prozent) geben überdurchschnittlich nach. Die Titel werden gebremst von einer Abstufung durch die DZ Bank auf "Halten" aus Bewertungsgründen.

Roche (-0,3 Prozent) bewegen sich in etwa mit dem Markt. Der Pharmakonzern hat mittlerweile alle ausstehenden behördlichen Genehmigungen für die Übernahme des US-Genspezialisten Spark und will die Transaktion noch am heutigen Dienstag abschliessen. Im Rahmen des Übernahmeangebotes hält Roche 60,4 Prozent der ausstehenden Stammaktien, womit die selbst gesetzten Bedingungen erfüllt sind.

Auch Novartis (-0,5 Prozent) fallen nicht gross auf. Jefferies hat sowohl für Roche als auch für Novartis die Empfehlung "Buy" bestätigt und die Kursziele etwas nach oben angepasst.

Nach oben geht es dagegen für Givaudan (+0,8 Prozent) nach einer Hochstufung durch die UBS auf "Buy", verbunden mit einer deutlichen Kurszielerhöhung. Die Bank attestiert dem Aromen- und Riechstoffhersteller gute Aussichten auf höhere Gewinne. Im breiten Markt fallen Inficon (noch kein Kurs, vorbörsliche -5,6 Prozent) nach einer Gewinnwarnung auf.

08:10

Julius Bär berechnet der SMI um 0,1 Prozent bei 10'532 Punkten tiefer. Damit fällt der Leitindex etwas von seinen gestrigen Rekordwerten ab.

Roche (-0,1 Prozent) sind trotz US-Freigabe für die Spark-Übernahme leicht tiefer gestellt. Im Plus stehen nur Givaudan (+1 Prozent) und Swisscom (+0,2 Prozent). Beide profitieren von positiven Analystenkommentaren.

Am breiten Markt fallen Inficon (-5,6 Prozent) nach einer Gewinnwarnung und AMS (-2 Prozent) nach einer Herunterstufung deutlicher.

06:50

Der Handelsdeal zwischen den USA und China und die Rekordstände der Wall Street haben am Dienstag die Börsen in Asien beflügelt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um bis zu 0,6 Prozent und lag damit auf dem höchsten Stand seit Juli 2018.

In Japan liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent im Plus bei 24'060 Punkten, so hoch wie seit mehr als einem Jahr nicht mehr.

Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen kletterten jeweils um ein Prozent. Anleger setzen darauf, dass der Teilvertrag, der in der ersten Januar-Woche unterschrieben werden soll, die Unruhe über die Streitigkeiten aus dem Markt nimmt.

05:00

Am Devisenmarkt sorgten Pläne des britischen Premierministers Boris Johnson, eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase gesetzlich zu begrenzen, für erneuten Druck auf das Pfund. Das liess die Furcht vor einem chaotischen harten Brexit wieder aufkommen. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,3294 Dollar. Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 109,53 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,9978 Yuan zu.

Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9826 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1146 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0955 Franken an.

04:55

An der Wall Street hat der Dow Jones am Montag zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,4 Prozent auf 28.235,89 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,9 Prozent auf 8.814,23 Punkte vor, und der breit gefasste S&P 500 legte 0,7 Prozent auf 3.191,45 Punkte zu.

