09:10

Der Swiss Market Index handelt kurz nach Börsenstart 0,18 Prozent tiefer. Die Stimmung ist eigentlich nicht schlecht, der Dividenden-Abgang bei Nestlé (-2 Prozent) zieht aber den Gesamtmarkt ins Minus.

Die Vorgaben aus Übersee sind sowohl in den USA als auch in Asien mehrheitlich negativ ausgefallen. Doch sind die Chancen zu einem positiven Handel laut Analysten trotzdem intakt, nachdem sich die Furcht vor einer direkten russisch-US-amerikanischen Konfrontation in Syrien als unbegründet herausgestellt hatte.

Von Konjunkturseite her könnten am Berichtstag vor allem Daten aus den USA für Impulse sorgen. So folgen dort Zahlen zum Detailhandel, zu den Lagerbeständen oder auch der sogenannte Empire State Index, der die Geschäftstätigkeit des produzierenden Gewerbes im Bundesstaat New York misst. Hierzulande richten sich die Blicke diese Woche langsam wieder auf die beginnende Berichtssaison. So stehen am Donnerstag mit Nestlé und Novartis die Quartalsabschlüsse von zwei der drei SMI-Schwergewichte auf dem Programm.

Zu Novartis und Roche (je +0,3 Prozent) gibt es einige Neuigkeiten. Roche hat für sein Mittel Ocrevus zur Behandlung von Patienten mit der Krankheit Multipler Sklerose neue Daten in Aussicht gestellt. Zudem werde der Konzern auch bald Daten aus seiner neurowissenschaftlichen Pipeline vorlegen. Branchennachbar Novartis wiederum konnte positive Resultate zum Herzmittel Entresto vermelden.

Leicht positiv präsentieren sich die Grossbankentitel UBS (+0,1 Prozent) und Credit Suisse (+0,3 Prozent). Ihre Kurse waren zum Ende der Vorwoche durch die Publikation von Quartalszahlen von Branchennachbarn wie JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup beeinflusst worden.

Für Gesprächsstoff sorgen am Montag Adecco (-0,5 Prozent). Das Unternehmen tätigt eine weitere grössere Akquisition und übernimmt die weltweit im Bereich digitaler Ausbildung und Karrieren-Transformation tätige Firma General Assembly (GA). Der Unternehmenswert der Übernahme beträgt den Angaben zufolge 412,5 Millionen US-Dollar (335 Mio Euro).

Am breiten Markt stehen erneut Sulzer (+2,6%) aufgrund der Russland-Sanktionen etwas im Fokus. Zum Aktienrückkauf vom Mehrheitsaktionär Renova wurden weitere Einzelheiten bekannt gegeben. So betrug der Kaufpreis für die fünf Millionen Aktien die Sulzer erworben hat, basierend auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs, 109,13 Franken je Aktie. Dafür kann der Konzern in den USA definitiv wieder arbeiten, die US-Behörden haben nun auch die blockierten Vermögenswerte wieder freigegeben.

Das Cybersicherheitsunternehmen Wisekey (+4 Prozent) kann den Umsatz steigern und den Verlust immerhin reduzieren. Ausserdem gab das Unternehmen ein neues Joint Venture in China bekannt. Emmi hat den Dividendenabgang bereits wettgemacht und notiert 0,1 Prozent im Plus.

+++

08:10

Der Swiss Market Index wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,4 Prozent tiefer geschätzt. Hauptverantwortlich dafür ist vor allem die Aktie von Nestlé (- 3 Prozent), die am Montag mit Dividendenabschlag gehandelt wird. Alle übrigen SMI-Titel werden leicht im Plus eingeschätzt. Der SMI-Future dagegen notiert um 0,3 Prozent fester bei 8672 Punkten. In der Vorwoche war der Leitindex um 1,2 Prozent gestiegen.

Spekulationen auf solide Geschäftszahlen von US-Unternehmen und ein Anziehen der Weltwirtschaft stimmen Anleger zu Wochenbeginn eigentlich zuversichtlich. Der US-geführte Militärschlag auf Ziele in Syrien spielt dagegen an den Börsen nach Einschätzung von Analysten keine bedeutende Rolle. "Der Syrien-Konflikt ist für die Anleger zwar keine gute Nachricht. Im Gegenzug gießt Donald Trump beim Handelsstreit mit den USA jedoch kein neues Öl ins Feuer", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Dies komme bei Investoren positiv an. Sie legten zudem ihr Augenmerk auf die Bilanzsaison in den USA. Unter anderem werden Ergebnisse von Netflix und Bank of America erwartet.

Im Fokus stehen außerdem die US-Einzelhandelsumsätze. Von Reuters befragte Analysten rechnen für März mit einem Plus von 0,3 Prozent nach einem Minus von 0,1 Prozent im Vormonat.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa ihre Verluste etwas ausgebaut. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,5 Prozent tiefer bei 24.360 Punkten. Der S&P500 fiel um 0,3 Prozent auf 2656 Zähler, während der Nasdaq 0,5 Prozent verlor.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Montag um 0,2 Prozent auf 21'823 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite fiel um 1,4 Prozent auf 3116 Punkte.

+++

07:55

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Die Militärschläge der USA, Frankreichs und Grossbritanniens gegen Ziele in Syrien vom Wochenende konnten den Notierungen keinen Auftrieb verleihen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni kostete am Morgen 71,83 US-Dollar. Das waren 75 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 60 Cent auf 66,79 Dollar.

Bereits kurze Zeit nach den Militärschlägen gegen Syrien hatte US-Präsident Donald Trump mitgeteilt, dass die "Mission vollendet" sei. Am Ölmarkt wird daher die Gefahr einer Eskalation der Lage im Nahen Osten als begrenzt eingeschätzt. Auch der britische Aussenminister Boris Johnson hatte die Militärschläge als eine einmalige Aktion bezeichnet.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern überwiegt wieder die Sorge einer zu starken Ölförderung in den USA die Furcht vor einer Eskalation im Nahen Osten. In der vergangenen Woche hatten die geopolitischen Risiken die Ölpreise noch stark stiegen lassen. So war der US-Ölpreis in den fünf Handelstagen bis vergangenen Freitag um mehr als acht Prozent nach oben gesprungen.

+++

06:35

Der russische Aluminiumriese Rusal bekommt die Ankündigung neuer US-Sanktionen zu spüren. Die Aktien des russischen Branchenriesen fielen an der Börse in Hongkong am Montag um mehr als 20 Prozent. Der Leitindex Hang-Seng-Index gab 1,1 Prozent nach.

Die amerikanische Uno-Botschafterin Nikki Haley hatte zuvor neue US-Sanktionen gegen Russland wegen dessen Unterstützung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad angekündigt. Dabei sollten Firmen bestraft werden, die Ausrüstung an Assad verkauften und mit Chemiewaffen zu tun hätten.

Aluminium von Rusal wird für Börsenbetreiber zum heissen Eisen: Wegen der Sanktionen verbannt die weltgrösste Metallbörse, die LME, Erzeugnisse des wichtigen russischen Lieferanten aus ihrem Handel. Paradox: Kurzfristig könnte die LME deshalb mit… https://t.co/bomfzc0ElT NZZ pic.twitter.com/7cXfjG50gK — Börsenberichte (@BoersenDE) 11. April 2018

+++

06:30

Der Nikkei der 225 führenden Werte am Montag um 0,2 Prozent auf 21'826 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,1 Prozent auf 1731 Zähler. Der MCSI-Index für asiatisch-pazifische Werte außerhalb Japans verlor dagegen 0,2 Prozent.

Als erster großer Markt reagierte die Börse in Tokio am Montag damit auf die Entwicklungen in Syrien mit leichten Kursaufschlägen. Marktexperten sprachen von moderaten Kursreaktionen, da die Angriffe begrenzt gewesen und keine weiteren absehbar seien. Die Preise für Gold zogen leicht an, während sich Rohöl um 0,8 Prozent verbilligte.

Nur im Falle neuer Angriffe westlicher Mächte in Syrien dürfte es zu einem Kursrutsch an den Börsen kommen, sagte Frank Benzimra von Societe Generale Corporate and Investment Banking. An den meisten Aktienmärkten in der Golfregion legten die Kurse am Sonntag zu, so etwa in Saudi-Arabien, Abu Dhabi und Dubai.

+++

06:25

Der Euro stagnierte im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,2330 Dollar. Zum Yen legte die US-Währung um 0,2 Prozent auf 107,53 Yen zu. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9626 Franken je Dollar und bei etwa 1,1876 Franken je Euro.

(cash/AWP/Reuters)