10:55

Die Aktien der Schweizer Banken rutschen zu Wochenschluss deutlich ins Minus. Sie setzten damit ihren jüngsten Abwärtstrend fort. Der Schwung, der vor einigen Tagen nach diversen Fusions- und Übernahmespekulationen entstanden war, ist definitiv weg. Als Thema dominieren wieder die ultratiefen Zinsen.

Credit Suisse sinken 0,7 Prozent auf 8,85 Franken, UBS um 1,0Prozent auf 9,87 Franken. Beide Grossbankenaktien sind also für wieder weniger als eine "Zehnernote" zu haben. Auch Julius Bär (-1,1 Prozent) sinken deutlich.

Die Bankwerte liegen bereits seit einigen Tagen im Angebot. Es sind in erster Linie Äusserungen der Notenbankchefs rund um den Globus, die den Banken zusetzen. Diese lassen laut Händlern erahnen, dass die aktuelle Tiefzinsphase noch lange andauern wird. Das schmälere die Aussichten auf einen besseren Geschäftsgang.

10:40

Der SMI rutscht kurz dem Mittag ins Minus (-0,1 Prozent). Der Swiss Market Index läge ohne Nestlé (+1,6 Prozent) wohl viel deutlicher im Minus.

10:15

Die europäischen Börsen haben die anfänglichen Gewinne mehrheitlich schon wieder abgegeben. Der französische CAC 40 verliert 0,5 Prozent. Relativ gut haltet sich der Swiss Market Index SMI mit plus 0,2 Prozent.

10:05

Die Veröffentlichung eines unabhängigen Untersuchungsberichts zu den Arbeitsbedingungen bei einem Zulieferer beschert Boohoo den grössten Kurssprung seit zweieinhalb Monaten. Die Aktien des Online-Modehändlers stiegen am Freitag in London um mehr als 21 Prozent und lagen mit 394 Pence wieder auf dem Niveau vor Bekanntwerden der Affäre. Dem Zalando-Rivalen zufolge zeige der Bericht, dass das Unternehmen die geringe Bezahlung bei dem Zulieferer weder gefördert noch bewusst davon profitiert habe. Das Geschäftsmodell basiere nicht auf der Ausbeutung von Mitarbeitern. Boohoo kündigte an, Zulieferer künftig genauer überprüfen zu wollen.

Analyst Wayne Brown von der Investmentbank Liberum lobte, dass Boohoo den gesamten Untersuchungsbericht und nicht nur die Zusammenfassung veröffentlicht habe. Anfang Juli hatte die "Sunday Times" berichtet, ein Zulieferer von Boohoo im nordenglischen Leicester zahle seinen Mitarbeitern weniger als den Mindestlohn. Ausserdem seien Corona-Hygienemassnahmen nicht eingehalten worden. Wenige Tage später machte die "Times" eine ähnliche Affäre beim Boohoo-Rivalen Quiz publik. Quiz-Aktien stiegen am Freitag um knapp fünf Prozent.

09:50

Die Ölpreise haben sich am Freitag etwas von ihren zuletzt erlittenen Verlusten erholt. Händler nannten die etwas bessere Stimmung an den Finanzmärkten als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,13 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 40,52 Dollar.

Die Preisentwicklung am Rohölmarkt ist in den vergangenen Tagen stark durch die allgemeine Marktstimmung gekennzeichnet gewesen. Verschlechtert sich die Stimmung der Anleger, werden dadurch meist auch die Ölnotierungen belastet. Bessert sich die Stimmung wie zuletzt, profitieren davon viele riskante Anlageklassen, zu denen auch Erdöl zählt.

09:35

Der Schweizer Aktienmarkt reagiert zu Wochenschluss - angeführt von starken Nestlé-Aktien (+ 1,3 Prozent) - mit einer zaghaften Gegenbewegung auf die jüngsten Abgaben. Er folgt damit den verhalten freundlichen Vorgaben aus Übersee und Fernost. Wieder aufkeimende Hoffnung auf weitere US-Konjunkturhilfen locke die Anleger an, sagen Händler. Zuletzt scheinen Demokraten und Republikaner beim Thema Coronahilfen wieder gesprächsbereit.

Der SMI gewinnt 0,2 Prozent auf 10'233 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,2 Prozent auf 1542 und der breite SPI um 0,3 Prozent auf 12'735 Punkte.

09:10

Der SMI gewinnt 0,2 Prozent auf 10'223 Punkte.

Die belastenden Faktoren wie die steigende Zahl von Corona-Infektionen in vielen Ländern sowie die Unsicherheit wegen der US-Präsidentschaftswahlen stünden weiter im Raum. An der Börse laufe eine Art "Zweikampf zwischen Optimisten und Pessimisten", insgesamt scheine die Stimmung aber etwas angeschlagen.

Nestlé (+0,8 Prozent) profitieren von einer Hochstufung durch HSBC auf "Buy". Swatch ziehen um 0,7 Prozent an, nachdem Goldman Sachs das Kursziel für die Uhrenschmiede deutlich erhöht hat. Die Kurszielerhöhung erfolge aus Bewertungsgründen, hiess es in einem Kommentar.

Julius Bär (-0,9 Prozent) muss in einem Fall von verschollenen DDR-Vermögen nun definitiv 150 Millionen Franken zahlen. Der Betrag ist durch Rückstellungen gedeckt. Das Geld will sich die Bank von der UBS (+0,6 Prozent) zurückholen.

Und am breiten Markt scheinen die Papiere des Flughafens Zürich mit plus 0,9 Prozent auf Erholungskurs zu schwenken. Die Papiere von reisenahen Dienstleistern, wie etwa auch Dufry (-0,0 Prozent), hatten zuletzt stark unter neuen Corona-Beschränkungen gelitten.

08:15

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird vorbörslich 0,5 Prozent höher geschätzt. Alle 20 Titel sind im Plus. Stark zulegen kann der Rückversicherer Swiss Re (+1,3 Prozent). Dieser gab bekannt, dass er die rechtliche Organisationsstruktur der Gruppe ändern wird.

Der breite Markt gewinnt 0,4 Prozent. Obwohl die Bank Julius Bär den Rechtsstreit um verschollene DDR-Vermögen auch vor dem Bundesgericht verliert, stehen die Aktien 1,1 Prozent im Plus.

07:45

Der weltgrösste Onlinehändler Amazon steigt stärker in den Markt für Sicherheitsprodukte ein. Das Angebot werde um eine Drohne für die Videoüberwachung von Innenräumen sowie eine Autoalarmanlage erweitert, teilte der US-Konzern mit. Tesla ist der erste Autokonzern, dessen Wagen mit dem Autoalarm kompatibel sein sollen. Seit der Übernahme des Überwachungskamera-Startups Ring vor zwei Jahren für eine Milliarde Dollar baut Amazon sein Sicherheitsportfolio aus, was Bürgerrechtler kritisieren.

07:40

Der Euro hat sich am Freitag über der Marke von 1,16 US-Dollar stabilisiert. Nach deutlichen Verlusten an den Tagen zuvor kostete die Gemeinschaftswährung am Morgen 1,1665 US-Dollar.

Auch zum Franken hat der Euro weiter angezogen. Er wird derzeit zu 1,0814 gehandelt, das ist ein halber Rappen mehr als am Vortag. Der Dollar hat sich ebenfalls leicht verteuert auf zuletzt 0,9265 Franken. Die Schweizerische Nationalbank hatte am Donnerstag betont, sie sei nach wie vor zu weitreichenden Interventionen bereit.

Der Wechselkurs des Euro zum Dollar ist zurzeit stark durch die allgemeine Stimmung an den Finanzmärkten geprägt. Kommt Unsicherheit auf, etwa durch steigende Corona-Infektionen, wenden sich die Anleger oft der US-Währung zu. Sie gilt als Rückzugsort in unwägbaren Zeiten. Bessert sich die Stimmung an den Märkten so wie zuletzt, profitiert hingegen der Euro.

07:30

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte 0,3 Prozent im Minus bei 12'606,57 Punkten geschlossen.

Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett bleibt das Wiederaufflammen der Coronavirus-Pandemie. Investoren versuchen abzuschätzen, wie stark die in einigen Staaten wieder verschärften Restriktionen die Erholung der Weltwirtschaft abbremsen werden. Gleichzeitig erhält die Hoffnung auf zusätzliche US-Konjunkturhilfen neue Nahrung. Einem Abgeordneten zufolge arbeiten die Demokraten im US-Repräsentantenhaus an einem 2,2 Billionen Dollar schweren Paket.

06:15

Das US-Biotechunternehmen Novavax hat nach eigener Auskunft eine Spätphasen-Studie für seinen Corona-Impfstoff gestartet. Daran sollen in den nächsten vier bis sechs Wochen bis zu 10'000 Probanden im Alter von 18 bis 84 Jahren teilnehmen. Die Entwicklung erfolgt in Kooperation mit der Impfstoff-Taskforce der britischen Regierung. Novavax-Aktien legten nach Bekanntgabe des Studienbeginns im nachbörslichen Handel um sechs Prozent zu.

05:50

In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent auf 23'231,35 Punkte. Die Börse in Shanghai rückte 0,2 Prozent vor.

Börsianern zufolge setzten Investoren darauf, dass die Regierungen mit neuen Konjunkturpaketen auf den Wirtschaftseinbruch infolge der Corona-Krise reagieren werden.

05:45

Im fernöstlichen Devisenhandel tendierte der Euro etwas niedriger mit 1,1667 Dollar. Zum Yen stieg die US-Währung geringfügig auf 105,48 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0814 Franken und zum Dollar mit 0,9270 Franken.

00:00

Der Dow Jones Industrial überwand im Handelsverlauf die Marke von 27'000 Punkten, fiel aber wieder merklich zurück und schloss mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 26'015,61 Zählern. Am Mittwoch hatte der Dow um knapp 2 Prozent nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,3 Prozent auf 3246,59 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,6 Prozent auf 10'896,47 Zähler, nachdem er tags zuvor um mehr als 3 Prozent abgesackt war.

Nach dem neuerlichen Kurseinbruch zur Wochenmitte haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag eine moderate Erholung verbucht. Die jüngsten Befürchtungen über den Zustand der US-Konjunktur seien etwas in den Hintergrund getreten, hiess es am Markt. Mit dem US-Konjunkturpaket werde es vermutlich in diesem Jahr nichts mehr, glaubt Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Und es setzt sich auch die Gewissheit durch, dass ein Impfstoff länger brauchen wird als die zweite Infektionswelle."

Unter den Einzelwerten waren die Aktien von Goldman Sachs mit einem Plus von 4,8 Prozent der Spitzenreiter im Dow. Zuvor hatte die Schweizer Grossbank UBS die Papiere der Investmentbank von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 220 auf 245 US-Dollar angehoben. Goldman erziele im gegenwärtig schwierigen Umfeld solide Resultate, schrieb Analyst Brennan Hawken und erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2020 sowie 2021. Am unteren Ende des Leitindex standen die Anteilsscheine von Boeing mit einem Kursrückgang von 3,4 Prozent.

Die Tesla-Papiere berappelten sich nach einer deutlich schwächeren Eröffnung und gewannen knapp 2 Prozent. Jüngst hatte Unternehmenschef Elon Musk Hoffnungen auf einen Durchbruch in der Batterien-Technologie enttäuscht. Zudem kämpft das Unternehmen mit technischen Problemen bei der Tesla-App, die Kunden mit ihren Autos verbindet.

Die Titel des potenziellen Tesla-Konkurrenten Nikola sackten um weitere 9,7 Prozent ab. Seit dem Rekordhoch im Juni haben sie mittlerweile rund 80 Prozent ihres Wertes eingebüsst. Nachdem Betrugsvorwürfe laut geworden waren und die Behörden Ermittlungen aufgenommen hatten, war Gründer und Unternehmenschef Trevor Milton zurückgetreten. Nun stufte das Finanzdienstleistungs- und Investmentunternehmen Wedbush Securities die Aktie ab.

