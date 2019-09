06:45

Der Euro steht zu Franken wenig verändert bei einem Kurs von 1,0864.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,65 Yen gab 0,1 Prozent auf 7,1272 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9909 Franken. Der Euro stieg um 0,2 Prozent auf 1,0958 Dollar.

Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2374 Dollar.

06:40

Neue Hoffnung auf eine Lösung im Handelstreit zwischen den USA und China hat der Tokioter Börse am Donnerstag Auftrieb verliehen. Die Anleger ermutigte, dass US-Präsident Donald Trump erklärte, eine Einigung mit China könne "schneller passieren, als man denkt."

Dies drängte Verunsicherung wegen eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump in den Hintergrund. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lliegt um 0,25 Prozent höher bei 22'076 Punkten.

China defaults are set to worsen with $8.6 billion in bonds due next year https://t.co/vHNypzyJMF

— Bloomberg Markets (@markets) September 26, 2019