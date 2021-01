07:30

Gemäss dem Broker IG liegt der vorbörsliche Kurs des SMI um 0,05 Prozent bei 10'878 Punkten im Minus.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich zunächst auf den Auftritt von EZB-Chefin Christine Lagarde bei der "Reuters Next"-Konferenz. Von ihr versprechen sie sich Hinweise zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank nach der Überwindung der Coronavirus-Pandemie und nach dem endgültigen Austritt Grossbritanniens aus der EU.

Ausserdem erhoffen sie sich erste Ergebnisse der EZB-Strategie-Überprüfung. Am Abend (MEZ) legt dann die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht vor. Aus dem "Beige Book" versuchen Börsianer abzuleiten, wie sich die Geldpolitik der Fed entwickelt.

Daneben stehen die US-Konsumentenpreise auf dem Terminplan. Diesseits des Atlantik werden Zahlen zur europäischen Industrieproduktion veröffentlicht.

