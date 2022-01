08:20

+++

08:10

Julius Bär berechnet den Swiss Market Index (SMI) um 1,61 Prozent bei 12'072 Punkten höher. Nur die Aktien der Credit Suisse (-0,2 Prozent) befinden sich vorbörslich im Minus. Das Resultat der Credit Suisse wird auch im vierten Quartal von bedeutenden Sonderfaktoren beeinflusst. Das grösste Kursplus verzeichnen nach Zahlen die Aktien von Logitech (+8,5 Prozent).

Der breite Markt gewinnt 1,96 Prozent. Der Uhrenkonzern Swatch führt mit einem Kursplus von 4,5 Prozent das breite Gewinnerfeld an. Swatch verkaufte im vergangenen Jahr deutlich mehr Uhren als noch 2020, als Lockdowns rund um den Globus das Geschäft der Bieler arg gebremst hatten.

+++

07:55

Der Ölpreis geht nach dem jüngsten Ausverkauf an den Börsen auf Erholungskurs. Das Nordseeöl Brent verteuert sich um bis zu ein Prozent auf 87,11 Dollar je Fass, US-Öl WTI wird mit 84,24 Dollar je Fass 1,1 Prozent höher gehandelt. Am Montag waren die Preise um rund zwei Prozent gefallen.

+++

07:25

Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart dürften die Anleger am Dienstag ihre Wunden lecken. Der Dax wird Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Belastet von der Angst vor einer Drosselung der US-Notenbankhilfen und einer eskalierenden Ukraine-Krise war der deutsche Leitindex am Montag erstmals seit Oktober wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 15'000 Punkten gerutscht. Er ging 3,8 Prozent schwächer bei 15'011,13 Punkten aus dem Handel.

An der Wall Street war es zunächst ähnlich stark bergab gegangen, doch in den letzten Handelsstunden drehte sich das Blatt. Die Indizes schlossen leicht im Plus. Grössere Aufmerksamkeit zieht am Dienstag der Ifo-Index auf sich, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Hier prognostizieren Experten kaum veränderte Ergebnisse. Aus dem Ausland legen unter anderem Microsoft, Texas Instruments, Visa und American Express Geschäftszahlen vor.

+++

+++

06:05

Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank um 0,41 Prozent im Plus.

Der SMI sackte am Montag um 3,84 Prozent auf 11'881.30 Punkte ab. Stärker war das Bluechip-Barometer letztmals im März 2020 gefallen. Die Risikoaversion der Investoren spiegelte sich auch in der Volatilität wider. Der als Angstbarometer geltende Volatilitätsindex schoss 37 Prozent hoch.

+++

05:05

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,8 Prozent tiefer bei 27'088 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt ebnfalls um 1,8 Prozent und liegt bei 1895 Punkten.

Zeitweilig lag der Nikkei 2,1 Prozent im Minus auf den niedrigsten Stand seit dem 20. August. Hintergrund ist die Unsicherheit wegen der Ukraine-Krise und die bevorstehende Sitzung der US-Notenbank Fed.

#5things: U.S. stocks go on a wild ride. Crypto is in freefall. American troops on alert over Ukraine.

Here's what you need to know at the start of Asia's trading day https://t.co/XSKTzXES2M

— Bloomberg Markets (@markets) January 25, 2022