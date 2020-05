Diehaben am Mittwoch im frühen Handel. Händler nannten die politischen Spannungen zwischen den USA und China als Belastungsgrund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 35,90 US- Dollar . Das waren 25 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate WTI ) fiel in ähnlichem Ausmass auf 34,05 Dollar