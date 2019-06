08:10

Julius Bär berechnet den SMI bei 9851 Punkten um 0,13 Prozent höher. Sämtliche 20 SMI-Aktien stehen im Plus. Lonza (+0,9 Prozent) steigt am stärksten. Swiss Re (+0,6 Prozent) steigen überdurchschnittlich, nachdem der Rückversicherer Details zum Börsengang der britischen Tochter ReAssure bekanntgegeben hat (zu den vorbörslichen Kursen).

Am breiten Markt sind Valora (-2,4 Prozent) nach einer gestrigen Gewinnwarnung tiefer gestellt. Der Broker Helvea hat den Titel von 'Hold' auf 'Sell' gesetzt. Ebenso Landis+Gyr (-3,4 Prozent), wobei hier der ex-Dividenden-Handel der Grund ist.

+++

08:00

Der Euro hat am Donnerstagmorgen gegenüber dem US-Dollar etwas nachgegeben. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,1354 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

Leicht schwächer präsentiert sich auch der Franken zu Euro und Dollar. Mit 1,1138 Franken steht der Euro etwas höher als noch am Mittwochabend. Der US-Dollar kann sich bei 0,9810 Franken wieder oberhalb der 0,98er-Marke etablieren.

Im Tagesverlauf stehen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, die am Markt für Bewegung sorgen könnten. In der Eurozone werden Inflationsdaten aus Deutschland, der grössten Volkswirtschaft des Währungsraums, veröffentlicht. Die schwache Inflation ist ein entscheidender Grund, warum die EZB auf eine zusätzliche Lockerung ihrer Geldpolitik zusteuert.

In den USA werden unter anderem Wachstumsdaten zum ersten Quartal veröffentlicht. Es handelt sich zwar nur um eine dritte Schätzung. Allerdings stehen Konjunkturrisiken in der wirtschaftspolitischen Debatte derzeit im Vordergrund. Ein schwächeres Wachstum würde die Konjunkturangst wohl verstärken.

+++

06:45

Der Euro hat leicht aufgewertet und steht zum Franken derzeit über der Marke von 1.11. Im Moment steht das Wechselverhältnis bei 1 zu 1.1135.

Der Ölpreis der Sorte Brent hat über die Nacht leicht nachgegeben und fiel um 0,2 Prozent auf 66,22 Dollar.

Weiter auf dem Vormarsch ist Bitcoin: Die Kryptowährung nähert sich den 13'000-er Marke: Im Moment kostet ein Bitcoin 12'928 Dollar.

+++

06:40

Vor der G20-Tagung in Japan und einem Spitzentreffen im Handelsstreit zwischen den USA und China am Wochenende haben die Aktienkurse in Asien am Donnerstag verhalten freundlich tendiert. In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 0,9 Prozent höher mit 21'276 Punkten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan gewann 0,15 Prozent.

US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping treffen sich am Samstag zu Handelsgesprächen. Das nach Monaten des Handelsstreits mit Spannung erwartete Treffen soll am Rande des G20-Treffens im japanischen Osaka stattfinden. Einem chinesischen Zeitungsbericht zufolge haben die beiden vor dem G20-Gipfel einen "vorläufigen Waffenstillstand" in ihrem Streit um Milliarden-Einfuhrzölle vereinbart.

(cash/AWP/Reuters)