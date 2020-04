11:35

Der SMI gewinnt gegen 11:10 Uhr 1,5 Prozent auf 9'585 Punkte hinzu. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Akten enthalten sind, steigt um 1,8 Prozent auf 1'389 Zähler und der breit gefasste SPI um 1,4 Prozent auf 11'767 Zähler. Nachdem im frühen Handel noch alle 30 SLI-Titel hinzugewonnen hatten, stehen nun 26 Gewinnern vier Verlierer gegenüber.

Um fast 10 Prozent steigen die Aktien von AMS, während eine ganze Reihe von Zyklikern sehr gut performt. Die Lonza-Aktie zeigt hingegen Schwäche. Zum vollständigen Bericht zur Schweizer Mittagsbörse geht es hier.

+++

10:20

An der Spitze des SMI bewegt sich derzeit Adecco (+5,7 Prozent). Auch andere Zykliker und Banken performen im Vormittagshandel gut. Die Hoffung auf eine Wiederanfahren der Wirtschaft treibt die Märkte weltweit an.

Lonza (+0,8 Prozent), wo am morgen ein positiver Quartalsbericht vorgelegt wurde, halten sich nur noch mässig im Plus.

+++

09:15

Mehr und mehr Ländern lockern die strengen Massnahmen, die gegen die Ausbreitung des Coronavirus ergriffen worden sind. In den USA war die Wall Street am Donnerstag noch ins Plus gedreht, und auch in Asien präsentieren sich die Börsen heute stark.

Die erschreckenden Konjunkturdaten aus China sorgten derweil für nicht mehr als ein Schulterzucken, kommentiert ein Börsianer. In dem Land ist die Wirtschaft erstmals seit mindestens 1992 geschrumpft, wie die BIP-Daten für das erste Quartal zeigen.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

Vor allem die Aussicht auf eine schrittweise Wiederbelebung der US-Wirtschaft sowie Nachrichten über ein möglicherweise wirksames Mittel zur Behandlung des Coronavirus lösten jedoch Hoffnung bei den Marktteilnehmern aus. Gleichzeitig warnen aber andere Experten, dass die Marktstimmung derzeit von der wirtschaftlichen Realität entkoppelt sei, denn die Folgen der Pandemie würden erst nach und nach sichtbar werden.

Der SMI legt mit einem Plus von 2 Prozent los. Zehn Minuten nach Handelsbeginn tendiert der Schweizer Leitindex bei 9644 Punkten, dies entspricht einem Plus von 2,1 Prozent.

Mit einem Plus von 1,7 Prozent steigen die Aktien von Lonza nach Aussagen zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal allerdings nur durchschnittlich. Der Lifesciencekonzern ist demnach gut ins Jahr 2020 gestartet und hat den Nettoumsatz weiter gesteigert. Trotz der Ausbreitung des Coronavirus habe Lonza den Betrieb aufrecht erhalten können.

Eine Frage der Bewertung - Wie teuer sind Schweizer Aktien eigentlich? https://t.co/NC7youzBpy pic.twitter.com/60wVOTpPFN — cash (@cashch) April 16, 2020

DerUhrenwert Swatch legt um 3 Prozent zu. Wegen des Nachfrageeinbruchs im Zuge der Coronakrise hat das Unternehmen die Dividende um 30 Prozent gekappt. Zudem reduziert sich der Verwaltungsrat auch das eigene Honorar um denselben Prozentsatz.

Mit Kursgewinnen von 3 bis über 4 Prozent fallen vorbörslich noch Zykliker wie ABB, Adecco oder auch die beiden Grossbanken UBS und CS auf. LafargeHolcim (+4,7 Prozent) zählen auch zu dieser Gruppe. Hier stützt zusätzlich eine neu ausgesprochene Kaufempfehlung der UBS.

Stark ziehen auch die Anteilsscheine vom Flughafen Zürich (+4,3 Prozent) an. Der Flughafenbetreiber verzichtet angesichts der Coronakrise auf die Dividendenzahlungen für das Jahr 2019, wie die Gesellschaft am Donnerstagabend mitgeteilt hatte.

+++

08:40

Die Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie macht die "Krisen-Währung" Gold für Investoren unattraktiver. Das Edelmetall verbilligt sich um 1,3 Prozent auf 1696,97 Dollar je Feinunze.

+++

08:15

Julius Bär berechnet den SMI vor Handelsbeginn bei 9680 Punkten um 2,6 Prozent höher. Lonza (+4 Prozent) liegen nach Quartalszahlen besonders gut im Rennen. Auch die Bnaken Credit Suisse (+3 Prozent) und UBS (+3,2 Prozent) liegen besonders stark im Plus.

Roche (+3 Prozent) will im Mai einen Coronavirus-Antikörpertest auf den Markt bringen. Swatch (+2,5 Prozent) ist trotz einer angekündigten Dividendenkürzung höher als der Markt gestellt. Die Zykliker ABB (+3,3 Prozent), Adecco (+3,1 Prozent) und LafargeHolcim (+3,3 Prozent) heben sich positiv ab.

+++

07:30

Die Ölpreise haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Morgen 28,35 US-Dollar. Das waren 53 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sank hingegen um 11 Cent auf 19,76 Dollar.

+++

06:20

Die Börse in Japan ist auf den höchsten Stand seit mehr als fünf Wochen geklettert. Die von US-Präsident Donald Trump präsentierten Richtlinien für ein Wiederhochfahren der Wirtschaft wirkten sich positiv auf die Stimmung aus, hiess es bei Marktteilnehmern. Der Nikkei-Index gewinnt 2,3 Prozent auf 19'739 Punkte.

Trump unveils guidelines to allow the U.S. economy to reopen https://t.co/K7JeESxk35 — Bloomberg (@business) April 16, 2020

+++

05:35

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 107,69 Yen und stagnierte bei 7,0793 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3 Prozent niedriger bei 0,9678 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0868 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0525 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,4 Prozent auf 1,2498 Dollar.

(cash/AWP/Reuters)