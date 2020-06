10:05

Der Schweizer Aktienmarkt legt zu Beginn der neuen Woche eine Atempause ein. Nach den Gewinnen der vergangenen Woche sei eine Konsolidierungsphase angezeigt, heisst es am Markt. "Die Börsen sind der wirtschaftlichen Entwicklung weit vorausgelaufen. Nun bräuchte es klare Zeichen, dass sich die Wirtschaft auch wie erhofft erholt", sagte ein Händler.

Gewinnmitnahmen drücken die stark gestiegenen Lonza-Aktien um 2,5 Prozent. Aber auch andere eher defensive Werte neigen zur Schwäche. So verlieren Vifor (-2,1 Prozent), Alcon (-1,6 Prozent), Sonova (-1,5 Prozent) und Roche (-1,3 Prozent) deutlich an Wert. Aber auch Zykliker wie Temenos (-2,2 Prozent) und Kühne+Nagel (-1,7 Prozent) geben nach.

Der SMI steht kurz nach 10 Uhr bei 10'154 Punkten (-0,4 Prozent).

09:35

Ein Bericht über die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Rivalen Gilead setzt AstraZeneca zu. Die Aktien der Pharmafirma fallen in London um 2,6 Prozent. Die Wachstumsaussichten von Astra seien beeindruckend und das Unternehmen habe vielversprechende Medikamente in der Entwicklung, schreibt Analyst Peter Welford von der Investmentbank Jefferies.

Strategisch sei die Übernahme von Gilead daher wenig sinnvoll.

09:30

Der globale Eisenerzmarkt leidet derzeit unter einem weiteren Angebotsschock: Brasiliens Vale wurde nach der Erkankung von Mitarbeitern an Covid-19 angewiesen, den

Betrieb eines Bergbaukomplexes einzustellen, der etwa 10 Prozent seiner Produktion ausmacht.

Die Eisenerz-Futures überstiegen angesichts dessen am Montag in Singapur die Marke von 100 Dollar pro Tonne und erreichten ein 10-Monatshoch. Im vergangenen Jahr hatte ein verheerender Dammbruch bei einer Eisenerzmine des Unternehmens monatelang für Preisturbulenzen gesorgt.

09:20

Analysten haben bei mehreren Schweizer Aktien Kursziele und Ratings geändert: Swiss Re

"Sector perform" auf "outperform", Kursziel von 80 auf 100 Franken, RBC Flughafen Zürich

Kursziel von 132 auf 134 Franken, Morgan Stanley Lem

Kursziel von 1150 auf 1380 Franken, Bank Vontobel

Am Schweizer Markt stehen die Zeichen auf Rot: Der SMI lässt 0,7 Prozent nach und sinkt auf 10'124 Punkte, nachdem der Handel eröffnet worden ist. Am vergangenen Freitag hatten deutlich besser als erwartet ausgefallene Konjunkturzahlen an den Börsen ein Feuerwerk ausgelöst. Der Dow Jones legte um mehr als drei Prozent zu.

Goldman Sachs legt bei der Zurich-Aktie nochmals eine Schippe drauf

Die US-Arbeitslosenquote war im Mai nicht wie befürchtet auf knapp 20 Prozent gestiegen, sondern auf 13,3 von 14,7 Prozent im Vormonat gesunken. Nun warten die Anleger auf die Ergebnisse der geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend veröffentlicht werden. Eine Zinsänderung wird nicht erwartet. Das Fed dürfte aber die neuen Zinsprojektionen und eine Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen veröffentlichen, heisst es in einem Kommentar der Credit Suisse.

Stark im Minus stehen Lonza (-2,6 Prozent), Alcon (-1,7 Prozent), Roche (-1,2 Prozent) und Novartis (-1,3 Prozent). Die teils schwer gewichteten Pharmatitel drücken den SMI hinunter.

Gewinner sind hingegen einmal mehr Finanzaktien. Credit Suisse (+1,9 Prozent), Swiss Re (+1,8 Prozent) nach einer Kaufempfehlung der Royal Bank of Canada, Swiss Life (+1,5 Prozent) und UBS (+1,4 Prozent). Zurich (+1,1 Prozent), für die Goldman Sachs das Kursziel auf 400 von 350 Franken angehoben hat, finden ebenfalls hohe Gunst bei den Anlegern.

Am breiten Markt laufen dank der weltweiten Lockerungen und des wieder beginnenden Tourismus Reiseaktien gut. LM Group (Lastminute.com) steigen um 10 Prozent, der Reisedetailhändler Dufry um 3,6 Prozent. BKW gewinnen 0,1 Prozent. Mit Blick auf die schrittweise Öffnung am Schweizer Gasmarkt will der Berner Energiekonzern künftig nebst Strom auch Gas liefern.

08:10

Der SMI fällt um 0,3 Prozent auf 10'158 Punkte. Julius Bär berechnet die Kurse von 19 der 20 Titel des Index tiefer. Die Ausnahme bildet dank einer Kaufempfehlung durch die Royal Bank of Canada die Swiss Re (+0,6 Prozent).

Am breiten Markt sticht die Aktie von BKW (+0,3 Prozent) heraus. Der Energieversorger will auch ins Gasgeschäft einsteigen.

07:35

Die Aktien des deutschen Fintechs Wirecard fallen vorbörslich um 6,8 Prozent. Das Management des Unternehmens ist wegen angeblicher Marktmanipulationen ins Visier der Finanzaufsichtsbehörde Bafin gekommen.

06:55

Die Ölpreise sind nach der Entscheidung der Staaten des Förderkartells Opec und ihrer Kooperationspartner wie Russland über eine Verlängerung der aktuellen Drosselung der Produktion weiter gestiegen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent legte am Montagmorgen um bis zu 1,11 Dollar oder knapp drei Prozent auf 43,41 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Anfang März zu. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um bis zu 89 Cent oder rund zwei Prozent auf 40,44 Dollar. Damit setzten die Ölpreise ihre rasante Erholung der vergangenen Wochen fort. Die Opec und ihre Partner hatten am Samstag beschlossen, die aktuelle Drosselung der Ölproduktion um einen weiteren Monat zu verlängern.

06:00

Die asiatische Aktien sind am Montag gestiegen. Eine überraschende Erholung der US-Beschäftigung liess die Anleger auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung hoffen. Der Beschäftigungsbericht des US-Arbeitsministeriums zeigte, dass die Arbeitslosenquote von 14,7 Prozent im April auf 13,3 Prozent im vergangenen Monat gesunken ist. Analysten hatten mit einem Anstieg auf 19,8 Prozent gerechnet.

Nikkei: +1,1 Prozent (23'114 Punkte)

Shanghai Composite: +0,3 Prozent (1946 Punkte)

CSI 300: +0,6 Prozent (4024 Punkte)

Hang Seng: +0,1 Prozent (10'044 Punkte)

"Obwohl es in den USA einige Risikofaktoren wie Demonstrationen und Bedenken über eine zweite Coronavirus-Welle gibt, rücken die Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Wiedereröffnung in den Mittelpunkt", sagte Masahiro Ichikawa, Leitender Stratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Fed-Chef Jerome Powell sagte, die US-Wirtschaft könnte das Ausmass der Beschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie länger als ein Jahr zu spüren bekommen. Chinesische Handelsdaten, die am Sonntag veröffentlicht wurden, zeigten auch die anhaltenden Auswirkungen der Epidemie.

05:55

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,48 Yen und stagnierte bei 7,0839 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9626 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1291 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0872 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,2701 Dollar.

