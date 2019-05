11:45

Bei insgesamt wenig bewegten Kursen hat sich der SMI nach einem negativen Start vorübergehend auch schon leicht ins Plus vorgearbeitet. Derzeit verhindern vor allem die beiden Pharmaschwergewichte eine bessere Entwicklung.

Der SMI steht gegen 11 Uhr 0,1 Prozent tiefer bei 9569 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI legt dagegen 0,1 Prozent auf 1492 Punkte zu, während der breite SPI wiederum 0,1 Prozent auf 11'587 Punkte nachgibt.

Einen höheren Stand des SMI verhindern insbesondere Roche und Novartis (je -0,5%), wobei vor allem Novartis zuletzt einen guten Lauf hatten und die Abgaben damit als Gewinnmitnahmen gelten können.

An der Spitze der zahlenmässig mittlerweile klar domminierenden Gewinner stehen Swatch (+1,3%), gestützt von einer Aufstufung durch Morgan Stanley auf "Equalweight".

Klar höher notieren zudem noch Temenos (+1,2%), Logitech (+1,2%) und Julius Bär (+1,0%). (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht am Mittag.)

09:20

Der SMI steht nach dem Handelsbeginn um 0,1 Prozent tiefer bei 9570 Punkten. In den vergangenen zwei Tagen hatte der Leitindex je etwa 1 Prozent verloren.

Die Vorgaben aus den USA sind ebenso deutlich negativ wie diejenigen aus Asien. Der von den Spannungen zwischen den USA und China zu Wochenbeginn eingeleitete Korrekturkurs setzt sich damit vorerst fort. Ein Hinweis auf die erhöhte Nervosität der Investoren ist auch die zuletzt wieder deutliche gestiegene Volatilität. So hat der entsprechende Index für den SMI, der VSMI, zuletzt wieder die Marke von 14 Punkten übersprungen.

Der Handelsdisput zwischen den beiden Grossmächten bleibt zur Wochenmitte das bestimmende Thema und dürfte es auch für den Rest der Woche bleiben. Da am Donnerstag und Freitag Verhandlungen anstünden, gebe es zwar Hoffnungen auf einen positiven Ausgang im Zollstreit, hiess es in Marktkreisen. Diese seien aber eher gering. Der Markt fahre deshalb fort, die höheren Zolltarife für China einzupreisen. Denn dadurch könnte das Wachstum der gesamten Weltwirtschaft gebremst werden.

Nestlé (-0,05 Prozent) stehen nur minim schwächer. Der Nahrungsmittelkonzern hatte am Vortag in den USA einen Investorentag abgehalten, welche allerdings erst im Mitternacht hiesiger Zeit beendet war. Die Aktie zeigte sich am Vortag mit einem Minus von 0,3 Prozent vergleichsweise robust. Nestlé hat vor den Investoren einen Umbau des Liefersystems von Pizza und Glacé in den USA angekündigt, welcher mit einem grösseren Personalabbau verbunden ist. Die Kosten sind bereits in den prognostizierten rund 700 Millionen Franken Restrukturierungskosten für 2019 eingerechnet. So wurden denn auch die Ziele für 2019 und 2020 bestätigt.

Bei Novartis (-0,2 Prozent) und Roche (unv.) sind die Verluste ebenfalls gering. Beide Pharmakonzerne haben im Rahmen des Fachkongresses AAN über Produkten und Forschungsperspektiven berichtet.

Adecco (-0,4 Prozent) geben leicht überdurchschnittlich nach. Die Aktien des Stellenvermittlers gehörten am Vortag im Anschluss an gute Erstquartalszahlen noch zu den wenigen Gewinnern. Allerdings bröckelten diese wie bei den meisten anderen Aktien im Tagesverlauf zu einem guten Teil ab und waren am Schluss (+0,4 Prozent) nur noch moderat im Plus.

Bâloise (-1,4 Prozent) werden von einer Abstufung durch J.P. Morgan auf "Neutral" von "Overweight" gebremst. Die US-Bank sieht derzeit mehr Aufwärtspotenzial in anderen Midcap-Versicherern. Swiss Re (-0,3 Prozent) erfuhren einen positiven Kommentar durch HSBC.

Im breiten Markt fallen Cosmo (+0,7 Prozent) im Vorfeld einer Investorenveranstaltung etwas auf. Bereits am Vortag hatte der Titel nach einer Aufstufung durch die Credit Suisse gegen den Trend klar zugelegt (+5 Prozent). Am Morgen hat das Unternehmen nun über eine Vertriebsvereinbarung mit Medtronic berichtet.

08:20

Anleger an den asiatischen Börsen haben sich wegen zunehmender Spannungen im Handelskonflikt zwischen China und den USA am Mittwoch zurückgezogen. In Tokio verlor der Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 21.561 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls 1,7 Prozent ab. Auch an Chinas Börsen ging es abwärts: der Index in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus.

"Die Aktienmärkte hatten eine optimistische Erwartungshaltung bei dem Handelsdisput und sich auf ein baldiges Verhandlungsergebnis eingestellt", fassten die Strategen von Goldman Sachs zusammen. Das plötzliche Wiederaufflammen der Spannungen verunsichere.

Growing fears about the impact of a worsening US-Sino trade conflict on global growth kept the safe-haven Japanese yen near recent highs against its peers on Wednesdayhttps://t.co/35MgXxq8F9 — Financial Express (@FinancialXpress) 8. Mai 2019

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag per Twitter angekündigt, ab Freitag chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar mit einem Zollsatz von 25 Prozent zu belegen. Die Gespräche in Washington sind für Donnerstag und Freitag angesetzt. "Es ist aber schwer vorstellbar, dass die Differenzen in zwei Tagen überwunden werden", sagte Masahiro Ichikawa, Stratege beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

In Japan gerieten vor allem Technologiewerte unter die Räder. Aktien von TDK und Hitachi fielen um 2,5 und 3,3 Prozent. Ein Gewinnrückgang zum Jahresanfang von Yamaha Motor ließ die Papiere um knapp vierzehn Prozent einbrechen. Japan Airlines verloren nach Medienberichten über eine Technikpanne und daraus resultierenden Flugverspätungen 3,6 Prozent.

08:10

Der SMI wird den Vorbörsenberechnungen von Julius Bär zufolge um 0,3 Prozent tiefer bei 9450 Punkten starten. Die Mehrheit der Titel fällt um etwa ein halbes Prozent (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch)

Einzig Nestlé (+0,1 Prozent), wo der Investorentag stattfindet und wo von mehreren Produktinitiativen die Rede ist, steigt leicht. Die Swatch-Aktie wiederum zeigt sich nach positiven Analystenkommentaren unverändert.

Am breiten Markt zeigt sich das Vorbörsen-Tableau ebenfalls weitestgehend mit negativen Kursvoraussagen. Cosmo (+1 Prozent) profitiert hingegen von einer Forschungskooperation in den USA.

08:00

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Eine starke Preisreaktion auf den teilweisen Ausstieg Irans aus dem Atomabkommen gab es zunächst nicht. Ein Fass (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,19 Dollar. Das waren 29 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 61,78 Dollar.

Earlier this week, the U.S. deployed an aircraft carrier to the Middle East to send an “unmistakable message” to Iran pic.twitter.com/oSNH6bJweb — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 8. Mai 2019

Am Mittwochmorgen gab der iranische Präsident Hassan Ruhani einen Teilausstieg aus dem Abkommen über das Atomprogramm seines Landes bekannt. Der Schritt folgt auf erheblichen politischen und wirtschaftlichen Druck seitens der USA. Die Vereinigten grösseren Produzenten im Rohölkartell Opec.

06:40

Die Börsen in Fernost haben am Mittwoch überwiegend Verluste verzeichnet. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ausserhalb Japans gab rund 0,75 Prozent nach, da Anleger eine weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China befürchteten.

In Japan fällt der Nikkei-Index um 1,7 Prozent auf 21.547 Punkte, nachdem die an China gerichteten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump bereits die New Yorker Aktienmärkte ins Minus gedrückt hatten.

06:25

An den Devisenmärkten gab es keine grösseren Ausschläge. Der Euro notierte im asiatischen Handel kaum verändert bei 1,1199 Dollar, während der Dollar bei 110,09 Yen leicht nachgab. US-Rohöl verteuerte sich leicht um 0,8 Prozent auf 61,88 Dollar je Fass.

