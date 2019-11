11:30

Der SMI notiert um 10.45 Uhr 0,39 Prozent höher bei 10'350,75 Punkten. Der 30 Werte umfassende SLI gewinnt 0,25 Prozent auf 1'592,48 und der breite SPI 0,31 Prozent auf 12'499,66 Punkte. Das neue Allzeithoch des SPI liegt erstmals bei über 12'500 Punkten. Von den 30 SLI-Werte legen 18 zu, 12 geben nach.

Getragen wird der Markt insbesondere durch die Schwergewichte Roche und Novartis. Der vollständigen Bericht zur Mittagsbörse findet sich hier.

In der Hoffnung auf einen geordneten Brexit decken sich weitere Anleger mit Pfund Sterling ein. Die britische Währung verteuerte sich am Montag um jeweils etwa ein halbes Prozent auf 1,2960 Dollar und 1,1716 Euro. Zur europäischen Gemeinschaftswährung ist es der höchste Stand seit gut sechs Monaten.

"Hintergrund des starken Wochenauftakts des Pfund sind mal wieder neueste Umfrageergebnisse zu den Neuwahlen im Dezember, welche einen 14-Punkte-Vorsprung der Konservativen sehen", sagte BayernLB-Analyst Manuel Andersch. Nach Aussagen von Premierminister Boris Johnson unterstützen sämtliche Kandidaten der Tories seinen Brexit-Deal. "Wer fest an einen Tory-Wahlsieg glaubt, wird im Pfund noch Potenzial vermuten", sagte Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. "Allerdings bleibt der Devisenmarkt skeptisch."

Der SMI steigt um 09.15 Uhr um 0,23 Prozent auf 10'334,26 Punkte. Der die 30 wichtigsten Werte umfassende SLI gewinnt 0,23 Prozent auf 1'592,14 Punkte und der breite SPI 0,16 Prozent auf 12'480,28 Punkte. Von den 30 SLI-Werten legen 22 zu und 7 geben nach, unverändert notieren SGS.

An der Tabellenspitze sind derzeit CS (+1,1%) und AMS (+1,2%) zu finden. Während AMS von positiven Meldungen zur Nachfrage des iPhone 11 in China etwas gestützt werden, bekommen CS von einem Bericht in der Sonntagspresse Hilfe. Demnach dürften sich die möglichen Kommissionseinnahmen der Bank durch den Börsengang des saudi-arabischen Ölkonzerns Saudi-Aramco auf bis zu 100 Millionen US-Dollar belaufen.

Swatch (+0,9%) und Richemont (+0,8%) befinden sich wie bereits am Freitag auf Erholungskurs, nachdem die Titel zuvor während einiger Tage zurückgebunden wurden. Julius Bär legen am Vortag des Zwischenberichts zu den ersten zehn Monaten des Geschäftsjahres um 0,7 Prozent zu.

Novartis und Roche zeigen sich unauffällig, aber mit einem Plus von je 0,3 Prozent ebenfalls freundlich. Novartis hat am Freitagabend eine Zulassung in den USA für das Medikament Adakveo (Crizanlizumab) zur Behandlung von Sichelzellanämie gemeldet und am Wochenende über positive Studiendaten mit dem Herzmittel Entresto berichtet.

Der SMI legt nach der Börsenöffnung um 0,2 Prozent auf 10'333 Punkte zu. Nach der Stagnation der Vorwoche auf hohem Niveau knüpft der Leitindex SMI damit an den schönen Schlussspurt vom Freitag anknüpfen, als ein Plus von 0,8 Prozent resultierte.

Mangels anderer Impulse bleibt der Fokus der Investoren auf die Entwicklungen der Diskussionen zwischen den USA und China gerichtet. Hier überwiegt momentan wieder die Zuversicht. Positive Zeichen seitens der USA haben die Aktienmärkte bereits vor dem Wochenende gestützt, nachdem US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow ein erstes Abkommen zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits als in Reichweite liegend bezeichnet hatte.

Und am Wochenende haben die Verhandlungsführer in den Zollgesprächen laut einem Pressebericht miteinander telefoniert, was ebenfalls als ermutigendes Signal gewertet werden könnte. Als negativer Faktor ist dagegen ein erster Einsatz von chinesischen Soldaten im Zusammenhang mit den Unruhen in Hongkong zu sehen.

Im Zuge dieser Entwicklungen steigen Richemont (+1 Prozent) und Swatch (+0,8 Prozent) deutlich über dem Markt. Wichtige Unternehmensnachrichten sind zum Wochenbeginn allerdings Mangelware.

Novartis (+0,4 Prozent) hat am Freitagabend eine Zulassung in den USA für das Medikament Adakveo (Crizanlizumab) zur Behandlung von Sichelzellanämie gemeldet. Dieser Entscheid ist nach der Gewährung eines beschleunigten Zulassungsverfahrens durch die Gesundheitsbehörde FDA bereits zwei Monate vor dem offiziellen Datum gefällt worden. Am Wochenende hat das Unternehmen zudem über positive Studiendaten mit dem Herzmittel Entresto berichtet. Roche verzeichnen gleichzeitig ein Plus von 0,3 Prozent.

Bei der Credit Suisse (+0,9 Prozent) wurde in der Wochenendpresse über die möglichen Einnahmen der Bank durch den Börsengang des saudiarabischen Ölkonzerns Saudi Aramco spekuliert. Dies dürfte demnach bis zu 100 Millionen US-Dollar an Kommissionseinnahmen generieren.

In der Hoffnung auf Rückenwind für die chinesische Wirtschaft decken sich Anleger mit asiatischen Aktienwerten ein. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,5 Prozent auf 23'417 Punkte und der Börse Shanghai gewann ebenfalls 0,5 Prozent auf 2906 Zähler. Der Hongkonger Hang Seng notierte trotz erneuter gewaltsamer Proteste 1,1 Prozent im Plus. Die chinesische Notenbank senkte den Zins für kurzfristige Kredite überraschend auf 2,5 von 2,55 Prozent. "Dieser Schritt schürt Spekulationen auf weitere Konjunkturhilfen der Regierung in Peking", sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets.

Positiv werteten Börsianer ausserdem die "konstruktiven" Handelsgespräche zwischen China und den USA vom Wochenende. Es sehe immer stärker danach aus, dass die beiden weltgrössten Volkswirtschaften sich auf ein zumindest partielles Handelsabkommen einigen werden, sagte Anlagestratege Patrik Schowitz von der Vermögensverwaltung der US-Bank JPMorgan.

Der SMI ist vor dem Handelsbeginn um 0,3 Prozent bei 10'336 Punkten höher gestellt. Novartis (+0,5 Prozent) und Roche (+0,3 Prozent) zeigen sich als stärkste Titel. Novartis hat nach Rückschlägen wieder positivere News zum Herzmittel Entresto vorgelegt. Roche wird neue Daten zu sieben Brustkrebsmedikamenten vorlegen. Auch die übrigen 18 Aktien tendieren im Plus (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Der breite Markt verhält sich ähnlich unauffällig. Etwas höher als der Rest tendieren Aryzta (+0,5 Prozent), GAM (+0,4 Prozent) und Kudelski (+0,4 Prozent).

Die Ölpreise haben sich am Montag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 63,24 US-Dollar. Das waren sechs Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte auf 57,72 Dollar.

Damit konnten die Ölpreise die deutlichen Gewinne vom vergangenen Freitag vorerst halten. Die Hoffnung auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China stützte weiterhin die Preise am Ölmarkt. Marktbeobachter verwiesen auf eine Telefonkonferenz am vergangenen Wochenende, in der von einer "konstruktiven Diskussion" bei den Handelsgesprächen die Rede war. Der Handelskonflikt zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt hatte die Ölpreise in den vergangenen Monaten immer wieder belastet.

Die chinesische Zentralbank hat am Montag die Anleger überrascht und zum ersten Mal seit 2015 einen Leitzins gesenkt. Die Bank of China (PBOC) erklärte auf ihrer Website, dass sie die siebentägige Reverse-Repurchase-Rate von 2,55 Prozent auf 2,50 Prozent senkt.

Vor zwei Wochen hatte die PBOC die Kreditkosten für ihre mittelfristigen Darlehen an Finanzinstitutionen (MLF) um die gleiche Marge gesenkt. Das schürt bei den Anlegern Spekulationen, dass weitere Konjunkturimpulse für die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt auf dem Weg sind.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index tendiert um 0,2 Prozent höher bei 23'359 Punkten. Die Börse in Shanghai lag davor 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 108,79 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0107 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9895 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1061 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0947 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,2928 Dollar.

