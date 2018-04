06:35

Der russische Aluminiumriese Rusal bekommt die Ankündigung neuer US-Sanktionen zu spüren. Die Aktien des russischen Branchenriesen fielen an der Börse in Hongkong am Montag um mehr als 20 Prozent. Der Leitindex Hang-Seng-Index gab 1,1 Prozent nach.

Die amerikanische Uno-Botschafterin Nikki Haley hatte zuvor neue US-Sanktionen gegen Russland wegen dessen Unterstützung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad angekündigt. Dabei sollten Firmen bestraft werden, die Ausrüstung an Assad verkauften und mit Chemiewaffen zu tun hätten.

Aluminium von Rusal wird für Börsenbetreiber zum heissen Eisen: Wegen der Sanktionen verbannt die weltgrösste Metallbörse, die LME, Erzeugnisse des wichtigen russischen Lieferanten aus ihrem Handel. Paradox: Kurzfristig könnte die LME deshalb mit… https://t.co/bomfzc0ElT NZZ pic.twitter.com/7cXfjG50gK — Börsenberichte (@BoersenDE) 11. April 2018

06:30

Der Nikkei der 225 führenden Werte am Montag um 0,2 Prozent auf 21'826 Punkte. Der breiter gefasste Topix gewann 0,1 Prozent auf 1731 Zähler. Der MCSI-Index für asiatisch-pazifische Werte außerhalb Japans verlor dagegen 0,2 Prozent.

Als erster großer Markt reagierte die Börse in Tokio am Montag damit auf die Entwicklungen in Syrien mit leichten Kursaufschlägen. Marktexperten sprachen von moderaten Kursreaktionen, da die Angriffe begrenzt gewesen und keine weiteren absehbar seien. Die Preise für Gold zogen leicht an, während sich Rohöl um 0,8 Prozent verbilligte.

Nur im Falle neuer Angriffe westlicher Mächte in Syrien dürfte es zu einem Kursrutsch an den Börsen kommen, sagte Frank Benzimra von Societe Generale Corporate and Investment Banking. An den meisten Aktienmärkten in der Golfregion legten die Kurse am Sonntag zu, so etwa in Saudi-Arabien, Abu Dhabi und Dubai.

06:25

Der Euro stagnierte im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,2330 Dollar. Zum Yen legte die US-Währung um 0,2 Prozent auf 107,53 Yen zu. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9626 Franken je Dollar und bei etwa 1,1876 Franken je Euro.

