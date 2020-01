08:40

Die grosse Unsicherheit an den Börsen und Finanzmärkten wirkt sich auf den Franken aus. Die Aufwertung geht weiter: Das Währungspaar Euro-Franken steht bei 1 zu 1,070 und droht nun unter die Grenze von 1,07 Franken zu fallen.

08:15

Der SMI steht vorbörlich um 0,7 Prozent bei 10'782 Punkten tiefer. Deutliche Spuren hinterlassen ein schlechtes Jahresresultat beim Uhrenkonzern Swatch (-4 Prozent). Auch Richemont (-1,5 Prozent) aus der gleichen Branche sind sichtbar tiefer gestellt.

Roche (-0,9 Prozent) hat ebenfalls Zahlen vorgelegt. Der Pharmkonzern hat sich zwar stark gesteigert bei Umsatz und Gewinndaten, zeichnet aber einen vorsichtigen Ausblick. Zu den Verlierern gehören auch UBS und Credit Suisse (je -0,8 Prozent).

08:10

Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Seit der Wochenmitte werden die Ölpreise neben der Sorge vor den Folgen des Coronavirus auch durch einen vergleichsweise deutlichen Anstieg der US-Ölreserven belastet.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 59,16 US-Dollar. Das waren 65 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI fiel um 56 Cent auf 52,77 Dollar.

07:30

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank kaum verändert über 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1011 Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Zum Franken wurde der Euro am Morgen mit 1,0705 etwas tiefer bewertet wie am Vorabend. Zum Dollar gewann der Franken ebenfalls leicht an Wert. Zuletzt wurde der Greenback mit 0,9724 Franken gehandelt nach 0,9737 am Mittwochabend.

06:15

Das Coronavirus erschüttert weiter die Märkte in Asien. Die meisten Analysten haben die Auswirkungen der Ausbreitung des schweren akuten Atemwegssyndroms (Sars) in den Jahren 2002-2003 zurate gezogen, das damals vor allem die Tourismusbranche einbrechen liess.

"Der Sars-Ausbruch legt nahe, dass es zu grossen Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit führen könnte, zumal der Angstfaktor die Mobilität der Menschen einschränken könnte", schrieben Analysten der Deutschen Bank.

"Die Auswirkungen von China auf den Rest der Welt ist tendenziell nun viel grösser als bei Sars, sowohl in Bezug auf einen Nachfrage- als auch auf einen Angebotsschock", fügten sie hinzu, denn Chinas Anteil an der Weltwirtschaft habe sich seither mehr als verdreifacht.

Im Handelsverlauf machte sich zudem die Fed-Entscheidung bemerkbar. Die Notenbank beliess den Leitzins unverändert und stellte klar, dass sie an ihrem Kurs festhalten und nicht - wie etwa von US-Präsident Donald Trump gefordert - eine laxere Geldpolitik verfolgen werde.

"Innerhalb weniger Tage hat das Coronavirus die Karten neu gemischt und die Fed-Politik passt nicht mehr ganz so gut", sagte Alan Ruskin, Chefstratege bei der Deutschen Bank. "Die Fed wird es, wie alle anderen auch, schwer haben, das Ausmass des potenziell grossen Schocks zu ermitteln."

Die Börse in Tokio zeigt sich schwächer. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 1,8 Prozent tiefer bei 22'946 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 2,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 3,1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,6 Prozent.

05:20

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 108,87 Yen und legte 0,5 Prozent auf 6,9364 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9722 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1015 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0709 Franken nach. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3015 Dollar.

05:00

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch im späten Handel ihre zuvor erzielten Gewinne überwiegend abgegeben. Händler verwiesen dazu auf Aussagen von Notenbankchef Jerome Powell nach dem Zinsentscheid der Fed. Zuvor hatten die jüngsten, positiven US-Konjunkturdaten und starke Quartalszahlen von Apple für gute Stimmung unter den Anlegern gesorgt.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,04 Prozent bei 28 734,45 Punkten. Über weite Teile des Handelsverlaufs hatte der Leitindex rund ein halbes Prozent fester notiert. Der marktbreite S&P 500 endete 0,09 Prozent im Minus bei 3273,40 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,12 Prozent auf 9101,61 Punkte.

Die Fed liess ihren Leitzins die zweite Sitzung in Folge unverändert. Die Entscheidung war von Ökonomen einhellig erwartet worden. Im vergangenen Jahr hatte die Notenbank den Leitzins drei Mal um jeweils 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

03:05

Der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed), Jerome Powell, sieht infolge des Virus mögliche Einbussen auf die amerikanische Wirtschaft zukommen. Es sei zwar noch zu früh, um zu sagen, wie gross die Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten sein werden, aber dass dies "eine bedeutende Sache ist, die einige Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft haben wird, zumindest kurzfristig", sagt Powell zu Reportern.

Chinas Wirtschaft sei aktuell von grosser Bedeutung in der Weltwirtschaft, und "wenn Chinas Wirtschaft sich verlangsamt, spüren wir das - allerdings nicht so sehr wie Länder, die näher an China sind oder mehr Handel mit der Volksrepublik betreiben." Ein chinesischer Regierungsökonom prognostiziert, dass der Ausbruch Chinas Wachstum im ersten Quartal um einen Prozentpunkt auf 5 Prozent oder weniger reduzieren würde.

