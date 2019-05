08:10

Der SMI fällt vorbörslich um 0,3 Prozent auf 9631 Punkte zurück. Vor allem Zykliker sind tiefer gestellt. Zykliker und Banken trifft es, wie es bei diesen Berechnungen häufig der Fall ist, etwas stärker (zu den vorbörslichen Kurse bei cash.ch). Julius Bär (-0,7 Prozent) wiederum wird von der UBS auf "Neutral" herunter. LafargeHolcim (-3,7 Prozent) werden heute ex-Dividende gehandelt.

+++

08:10

Die von der Opec in Aussicht gestellte Verringerung der Erdölbestände hat die Ölpreise am Montag in die Höhe getrieben. Hinzu kamen die Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um bis zu 1,6 Prozent auf 73,40 Dollar und damit den höchsten Stand seit dreieinhalb Wochen. US-Leichtöl WTI kostete mit 63,81 Dollar zeitweise so viel wie seit drei Wochen nicht mehr.

Die Organisation erölexportierender Länder (Opec) und ihre Verbündeten wollen nach Angaben aus Saudi-Arabein Erdölbestände behutsam verringern. Die Opec, Russland und andere Staaten hatten verabredet, in der ersten Hälfte dieses Jahres die Ölförderung insgesamt um 1,2 Millionen Fass pro Tag zu drosseln, um die Preisschwäche bei Öl zu stoppen.

Für Unruhe am Ölmarkt sorgte auch die Drohung von US-Präsident Donald Trump, den Iran zu zerstören, nachdem im Regierungs- und Diplomatenviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad eine Rakete eingeschlagen war. Die wachsenden Spannungen Verhältnis zwischen den USA und dem Iran hatten Befürchtungen ausgelöst, es könnte ein Krieg am Golf bevorstehen. Dies schürte die Furcht vor Produktions- und Lieferausfällen in der ölreichen Region.

+++

06:40

Das überraschende Wirtschaftswachstum in Japan hat der Börse in Tokio zu einem Kursplus verholfen. Der japanische Leitindex Nikkei steigt um 0,3 Prozent auf 21'322 Punkte.

Japan economy beats expectations of slowdown https://t.co/Wc7u8KrCNP — BBC Business (@BBCBusiness) 20. Mai 2019

Analysten waren davon ausgegangen, dass Japans Wirtschaft zu Jahresbeginn schrumpft. Das BIP habe positiv überrascht, sagte Chefstratege Takashi Hiroki von Monex Securities. Alle, die auf schwache Daten gesetzt hätten, seien auf dem falschen Fuss erwischt worden und änderten nun ihre Positionen. Das Plus am Aktienmarkt falle aber nicht grösser aus, da die Daten insgesamt nicht besonders ermutigend seien.

06:30

Der Franken zeigt sich nach dem Wochenende nach wie vor stärker. Das Verhältnis Euro-Franken liegt bei 1.1287. Der Euro notierte im fernöstlichen Devisenhandel kaum verändert bei 1,1159 Dollar. Zur japanischen Währung lag die US-Devise etwas höher bei 110,23 Yen.

(Reuters)