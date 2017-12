08:20

Der SMI steht vorbörslich um hohe 1 Prozent im Plus und erreicht damit 9365 Punkte. Am stärksten zieht die Aktie von ABB (+2,3 Prozent) an, die eine Heraufstufung erfuhrt. Hintergrund dürfte auch sein, dass in den USA Steuersenkungen für Unternehmen nach einem Senatsentscheid sehr wahrscheinlich geworden sind.

Auch andere Zyklier sowie die Banken sichtbar im Plus (zu den vorbörslichen SMI-Kursen). Am breiten Markt profitiert AMS (+2,7 Prozent) von einer Heraufstufung, während der erst seit dem Sommer gelistete Titel von Idorsia (+4 Prozent) von der Bekanntgabe einer Partnerschaft mit Janssen (Johnson&Johnson) getrieben ist. Die beiden Firmen würden künftig gemeinsam den Wirkstoff Aprocitentan zur Behandlung von therapieresistenter Hypertonie entwickeln und vermarkten. Im Zuge dessen erhält Idorsia eine Meilenstein-Zahlung von 230 Millionen Dollar, die im vierten Quartal ausgewiesen wird. Idorsia war im Juni nach der Übernahme von Actelion durch Johnson & Johnson vom Basler Biotechnologiekonzern abgespalten worden.

Weitere Impulse werden von einer Reihe von US-Konjunkturzahlen erwartet. Dazu zählen unter anderem die Bestellungen für langlebige US-Güter am Nachmittag. Höhepunkt des wöchentlichen Zahlenreigens dürfte der offizielle Bericht zum Arbeitsmarkt der US-Regierung am Freitag sein.

07:00

Am Sonntagnachmittag kostete ein Bitcoin auf mehreren namhaften Handelsplattform rund 11'800 US-Dollar - und damit so viel wie noch nie.

Seit ein paar Wochen schwanken die Kurse extrem: Noch am Donnerstag war der Bitcoin nach einem Sprung über die Marke von 11 000 Dollar wieder auf rund 9000 Dollar zurückgefallen. Notenbanker warnten vor diesem Hintergrund erneut vor der Unberechenbarkeit der Digitalwährung. Zu Jahresbeginn stand der Bitcoin erst bei 1000 Dollar.

Am Freitag hatte der Bitcoin allerdings eine wichtige Hürde auf dem Weg zu einem etablierten Finanzprodukt genommen: Bereits in zwei Wochen wird es erstmals sogenannte Terminkontrakte auf Bitcoins geben, wie der weltgrössten Börsenbetreiber CME ankündigte. Diese Meldung hatte dem Bitcoin neuen Schwung verliehen.

06:40

Die japansische Börse bekundet Mühe. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert zur Stunde um 0,3 Prozent tiefer bei 22'747 Punkten. Verluste verzeichneten einige grosse Standardwerte wie die Aktien des Roboterbauers Fanuc (minus 1,4 Prozent) oder des Telekomkonzerns Softbank (minus 0,8 Prozent). Dagegen legten Papiere von Einzelhandelsunternehmen nach Vorlage starker monatlicher Verkaufszahlen zu.

Der Euro wurde mit 1,1874 Dollar gehandelt. Zum Yen notierte die US-Währung bei 112,73 Yen. Der Schweizer Franken notierte mit 0,9821 Franken je Dollar und 1,1658 Franken je Euro.

(Reuters/AWP/cash)