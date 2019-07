09:10

Der SMI sinkt nach Börsenstart leicht auf 9959 Punkte an. Gundsätzlich ist die Stimmung aber gut. Händler verweisen vor allem auf die guten Vorgaben aus den USA: Gute Unternehmensberichte und positive Anzeichen im US-Handelsstreit mit China hatten der Wall Street Rückenwind beschert.

Zahlreiche Gewinnwarnungen seien so gut weggesteckt worden, hiess es. In den Fokus rückt nun auch verstärkt der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB), der für den Donnerstag vorgesehen ist. Er könnte bis dahin für zunehmende Zurückhaltung sorgen, heisst es im Markt.

Im Fokus steht Lonza (+0,9 Prozent). Der Basler Feinchemikalienhersteller und Pharmazulieferer hat vorbörslich seine Jahreszahlen veröffentlicht und dabei die Erwartungen erfüllt. Zugpferd war die neu aufgestellte Sparte Lonza Pharma Biotech & Nutrition, doch auch das schwächelnde LSI-Geschäft zeigt erste Anzeichen einer Erholung.

Mit Clariant (-1,5 Prozent) sorgt ein weiterer Chemiewert für Aufsehen. CEO Ernesto Occhiello ist nach lediglich neun Monaten bereits wieder zurückgetreten - aus persönlichen Gründen, wie es hiess. Der frühere Chef und derzeitige VR-Präsident Hariolf Kottmann übernimmt das Ruder vorübergehend wieder. Da keine genauen Details bekannt sind, gibt es im Markt eine gewisse Unsicherheit. Clariant wird am (morgigen) Donnerstag dann noch die Halbjahreszahlen nachreichen.

Dies werden auch die SMI-Werte ABB (+0,9 Prozent), Roche (+0,3 Prozent) und Sika (+0,3 Prozent) tun.

Im breiten Markt haben diverse Firmen ihre Halbjahreszahlen veröffentlicht und werden entsprechend Beachtung finden. Es sind dies Bobst (-2,1 Prozent), EFG (-0,15 Prozent) und Sulzer (+2,5 Prozent), aber auch Calida (1,1 Prozent), Starrag (-1,3 Prozent) und die Walliser KB (noch kein Kurs).

08:30

In der Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China steigen Anleger in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index legte am Mittwoch 0,3 Prozent auf 21.689 Punkte zu, und die Börse Shanghai gewann 0,7 Prozent auf 2921 Zähler.

Der Optimismus der Anleger speiste sich aus einem Medienbericht, dem zufolge der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer in der kommenden Woche direkt mit chinesischen Vertretern verhandeln will. Vor diesem Hintergrund griffen Investoren vor allem bei Firmen mit einem grossen China-Geschäft zu - allen voran bei Technologiewerten.

U.S. technology companies warn that the spat between Japan and South Korea threatens the global supply chain https://t.co/biniyJ4Bb4 — Bloomberg Markets (@markets) 24. Juli 2019

So gewannen Sumco, Advantest und Screen bis zu 4,4 Prozent. Die Papiere der Autobauer Toyota, Honda und Nissan rückten jeweils mehr als ein Prozent vor. Am neuen chinesischen Star Market verringerten sich die Kurskapriolen. Die meisten der 25 an diesem nach dem Vorbild der US-Technologiebörse Nasdaq modellierten Segment notierten Werte gewannen weniger als zehn Prozent.

08:10

Der SMI steigt den vorbörslichen Berechnungen zufolge um 0,1 Prozent auf 9976 Punkte. In Asien sind die Börsen ebenfalls positiv gestimmt, was an neuen Entspannungszeichen im Handelsstreit liegt.

Lonza ist nach Zahlen um 1,1 Prozent höher gestellt. Die übrigen Aktien steigen im Bereich von bis zu etwa 0,15 Prozent.

Bei den kleiner kapitalisierten Aktien profitieren AMS (+2,1 Prozent) weiter von den guten Zahlen des Vortages. Bobst (+1,1 Prozent) sind trotz des bestätigsten Gewinneinbruchs ebenfalls höher gestellt. Auch Sulzer (+1,2 Prozent) helfen gute Zahlen.

Bei Clariant (-0,9 Prozent) hingen wirkt sich der abrupte Abgang des CEO negativ aus.

07:50

Die Ölpreise haben am Mittwoch weiter zugelegt. Am Morgen ging es mit den Notierungen aber nur noch leicht nach oben, nachdem sie am Vorabend deutlicher gestiegen waren. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 64,00 US-Dollar. Das waren 17 Cent mehr als am Vorabend. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 18 Cent auf 56,95 Dollar.

06:35

Der Euro steht zum Franken bei 1,0993. In der Nacht ist der Kurs zwischenzeitlich auf 1,0983 gefallen.

Rohöl der Kategorie Brent kostet aktuell 63,98 Dollar.

Bitcoin kostet mit 9596 Dollar wieder deutlich weniger als 10'000 Dollar, wo der Kurs gestern noch gestanden hatte.

06:30

Der japanische Aktienmarkt ist am Mittwoch angesichts neuer Hoffnungen auf ein Ende des Handelskonfliktes zwischen den USA und China mit Kursgewinnen gestartet. Der Leitindex Nikkei gewann 0,5 Prozent auf 21'724 Punkte.

