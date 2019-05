08:15

Den vorbörslichen Berechnungen von Julius Bär zufolge wird der SMI um 0,4 Prozent höher in den Handel gehen. Vorbörslich steht der Leitindex bei 9469 Punkten.

Zykliker wie ABB oder die Banken UBS und Credit Suisse (je +0,5 Prozent) sind etwas höher gestellt als andere Titel. Bei LafargeHolcim (+2,2 Prozent) zeigen sich die Bemühungen um Schuldenabbau durch den Verkauf des Philippinen-Geschäfts. Roche (+0,5 Prozent) und Novartis (+0,4 Prozent) warten im Rahmen grosser Fachkongresse mit neuen Studien- und Produktinformationen auf. Ingesamt sind alle 20 SMI-Titel höher gestellt (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

07:55

Die Ölpreise haben sich am Freitag trotz einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,48 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 13 Cent auf 61,83 Dollar.

Der Rohölmarkt befindet sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen Nachfrage- und Angebotssorgen. Auf der Nachfrageseite belastet der US-chinesische Handelsstreit, der in der Nacht auf Freitag mit einer Erhöhung von Strafzöllen durch die USA weiter eskaliert ist. Der Konflikt zählt zu den grössten Bedrohungen für die Weltwirtschaft und damit auch für die globale Ölnachfrage.

Gestützt werden die Erdölpreise dagegen durch das knappe Rohölangebot. Das geht einerseits zurück auf die Strategie des Ölkartells Opec, das die Preise durch eine begrenzte Förderung hoch halten will. Hinzu kommen ungeplante Förderausfälle in Ländern wie Venezuela, Libyen, Russland oder Nigeria.

07:45

Der Euro hat am Freitag weiter über der Marke von 1,12 US-Dollar notiert. Die Erhöhung von Strafzöllen auf chinesische Importe durch die USA bewegte die Währungskurse wenig. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1226 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Gegenüber dem Franken schwächten sich der Dollar und die Einheitswährung minim ab. Der Dollar kostet 1,0142 und der Euro wird zu 1,1384 Franken gehandelt.

Zum Wochenausklang stehen in Europa vor allem Produktionsdaten aus der Industrie im Blick. Veröffentlicht werden Zahlen aus Frankreich und Italien. In den USA dürften neue Inflationsdaten Interesse hervorrufen. Die Zahlen sind von Bedeutung für die Geldpolitik der amerikanischen Notenbank Fed, die ihren Zinserhöhungskurs vorerst abgebrochen hat. Vor dem Wochenende äussern sich zudem zahlreiche Notenbanker.

06:40

Die asiatischen Börsen haben am Freitag zumeist leichte Gewinne verzeichnet. Im Fokus der Anleger stand weiterhin der Zollstreit zwischen den USA und China.

Die neuen Zölle, wie sie US-Präsident Donald Trump am Sonntag angekündigt hatte, sind allerdings gerade in Kraft getreten.

U.S. hikes tariffs on more than $200 billion in goods from China, the most dramatic step yet of Trump’s push to extract trade concessions https://t.co/BMwLf5pEcm https://t.co/ZLPvUQTyEx — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) 10. Mai 2019

Der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He ist derweil am Donnerstag in Washington mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin zusammen, um über einen Ausweg aus dem Streit zu suchen. Die Gespräche sollten am Freitag fortgesetzt werden.

Vor dem Treffen hatte sich US-Präsident Donald Trump optimistisch geäussert, dass es zu einer Lösung kommen könnte. Dennoch hielt er an seiner Drohung fest, am Freitag Importzölle auf chinesische Produkte im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent zu erhöhen.

Die Börse in Shanghai legte 1,37 Prozent zu. Chinas wichtigstes Börsenbarometer CSI300 kletterte um fast drei Prozent. In Japan drehte der Nikkei-Index im Lauf des Handels allerdings ins Minus und steht derzeit um 0,76 Prozent bei 21'238 Punkten tiefer.

(cash/AWP/Reuters)