10:00

Nach der kurzfristigen Absage des geplanten Rekord-Börsengangs der Ant Group stehen der chinesische Finanzriese und sein Mutterhaus Alibaba unter Druck. Nach einem Rückgang um rund acht Prozent am New Yorker Aktienmarkt setzte sich der Tiefflug der Aktie des grössten Online-Handelshauses Alibaba am Mittwoch in Hongkong mit einem Minus von mehr als sieben Prozent fort. Dem Konzern gehört ein Drittel der Ant Group, deren Börseneinführung in Shanghai und Hongkong am Vortag überraschend geplatzt war.

BREAKING: Alibaba shares tumble as much as 9.3% in Hong Kong after China freezes the mega IPO of Ant Group, about a third of which is owned by Jack Ma's tech giant https://t.co/sazsZ03hdr pic.twitter.com/DiGbAWfSUB — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2020

09:50

Die Hängepartie um die US-Wahl und der von Präsident Donald Trump angekündigte Gang vor den Obersten Gerichtshof wird laut Experten zum Belastungstest für die Finanzmärkte. "Die Unsicherheit, die sich durch die kommenden Wochen ziehen wird, ist Gift für den amerikanischen Aktienmarkt", sagt Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver-Ashbrook von der Harvard Kennedy School in Cambridge. Sie sehe schwierige Zeiten auf die USA zukommen, aber auch auf die transatlantischen Beziehungen. Der USA-Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Josef Braml, geht davon aus, dass Trump juristisch alle Register ziehen wird: "Ich glaube er wird durch alle Instanzen gehen. Er hat in seiner Amtszeit alle drei Ebenen mit Richtern versorgt."

09:45

Der Swiss Market Index dreht auf und notiert 0,9 Prozent im Plus. Treiber des Anstiegs sind die Pharmaaktien Novartis (plus 2 Prozent ) und Roche (plus 2,8 Prozent). Die Grossbanken UBS und Credit Suisse sind dagegen deutlich im Minus (je minus 2 Prozent). Der europäische Bankenindex verliert bis zu 3,6 Prozent und führt damit die Verluste am pan-europäischen Stoxx 600 an.

Obwohl immer noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind, reklamierte der Republikaner Donald Trump den Wahlsieg für sich. Gleichzeitig warf er den Demokraten in einer beispiellosen Ansprache Wahlbetrug vor. Die Analysten der Deutschen Bank ziehen zwei Schlüsse aus der Abstimmung: Einerseits seien die Umfragen so ungenau ausgefallen wie nie zuvor, und andererseits könne es noch Tage oder sogar Wochen dauern, bis ein endgültiges Ergebnis vorliege.

09:10

Mit dem Kopf-an-Kopf-Rennen um das Weisse Haus ist in den USA genau das eingetreten, was Investoren sich am allerwenigsten erhofft hatten. Die zuletzt erhoffte "blaue Welle", also ein klarer Sieg des Demokraten Joe Biden, ist nach bisher bekannten Ergebnissen ausgeblieben. Entsprechend sind die Indikationen sowohl für den Schweizer Markt als auch die Märkte in Europa zusammengeschmolzen. Der SMI zeigt denn auch keine klare Richtung bei der Eröffnung.

Der SMI notiert gegen 09:10 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 10'010 Zählern. An den vorangegangenen beiden Handelstagen hat der Leitindex seine kompletten Verluste der Vorwoche ausgeglichen. Der breite SPI notiert ebenfalls 0,1 Prozent höher bei 12'479 Punkten.

Die grossen Pharmawerte Roche (+2%) und Novartis (+1,8%) bewahren den SMI vor grösseren Verlusten. Grosser Verlierer sind die Grossbanken CS (-3,7%) und UBS (-2,6%) sowie LafargeHolcim (-2,6%).

Im breiten Markt hat am Morgen mit Vontobel (+4,5%) noch ein weiterer Finanzwert über den aktuellen Geschäftsverlauf informiert.

08:30

Die Terminkontrakte auf dem Dow Jones sind deutlich negativ, mittlerweile liegen sie bei 0,9 Prozent im Minus. Das legt nahe, dass die US-Börsen am Mittwoch tiefer eröffnen.

08:10

Der Swiss Market Index sinkt im vorbörslichen Handel 0,06 Prozent. Alle Aktien ausser Swiss Life (der Versicherer brachte die Neun-Monats-Zahlen) stehen leicht im Minus. Am deutlichsten verlieren ABB und UBS mit einem Minus von 0,13 Prozent.

Es ist das eingetroffen, was die Märkte befürchtet hatten: Kein klarer Wahlausgang bei den US-Präsidentschaftswahlen. Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden lieferten sich auch Stunden nach Schließung vieler Wahllokale in der Nacht zum Mittwoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Allerdings sind viele Stimmen noch nicht ausgezählt. Einige Experten befürchten, dass es Tage dauern wird, bis der Sieger der US-Präsidentschaftswahl feststeht. "Das wird eine lange Nachspielzeit", sagt ein Börsenexperte. "Es ist eine Hängepartie mit möglichen Aufregern, Unruhe und Unsicherheit an den Finanzmärkten".

Der Future auf dem Dow Jones Index in den USA dreht 0,037 Prozent ins Minus.

Die US-Wahl drängt alle anderen Themen in den Hintergrund. So stehen unter anderem die Beschäftigtendaten der privaten US-Arbeitsagentur ADP auf dem Terminplan. Sie geben einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten am Freitag. Analysten sagen eine Verlangsamung des Stellenaufbaus voraus. Außerdem werden die Barometer für die Stimmung der Einkaufsmanager in den USA und Deutschland veröffentlicht. Parallel dazu öffnen erneut zahlreiche Firmen wie der Autobauer BMW und der Netzwerk-Ausrüster Oracle ihre Bücher.

China stock that sounds like "Trump wins big" surges in Shenzhen https://t.co/wWXIF0WphP pic.twitter.com/djEEgvXRd8 — Bloomberg Markets (@markets) November 4, 2020

07:55

Der Franken steigt gegen den Euro bis auf 1,0660.

07:30

Der Terminkontrakt auf den Dow Jones Index dreht ins Minus. Der Future notiert 0,07 Prozent negativ.

07:10

Einige Investoren stellen sich auf eine mögliche zweite Amtszeit für Donald Trump ein. "Es mag ein bisschen früh sein, um es zu sagen, aber es wird deutlich, dass Trump Präsident bleibt", sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst beim Brokerhaus Avatrade. "Was die Märkte angeht, so ist klar, dass die Händler damit glücklich sind, weil sie wissen, dass Trump ein weiteres massives Konjunkturpaket und noch mehr Deregulierung mitbringt."

Vor allem die Techwerte dürften von einer zweiten Amtszeit des Republikaners profitieren, sagte Andrew Brenner, Analyst bei NatAlliance Securities. Unter einem Präsidenten Joe Biden dürften sie sich deutlich schlechter entwickeln, unter anderem, weil die Demokraten die Branche in Anhörungen kritisiert hatten und weil höhere Unternehmenssteuern die Firmen belasten dürften. Vor der Abstimmung hatten sich viele Börsianer auf einen Erdrutschsieg des Demokraten Joe Biden eingestellt, von dem sie sich zusätzliche Hilfen für die Wirtschaft erhofft hatten.

Die Stimmung änderte sich allerdings, nachdem deutlich wurde, dass Trump wichtige Schlüsselstaaten wie Florida für sich gewinnen konnte. Händler gaben nun an, dass eine zweite Amtszeit Trumps die politische Unsicherheit reduzieren könnte. "Ich denke, dass die Chancen eines klaren demokratischen Siegs von Minute zu Minute schwinden", sagte Matt Sherwood, Chefstratege beim Finanzdienstleister Perpetual. "Das reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass in den ersten Tagen unter einem Präsidenten Biden ein Konjunkturpaket aufgelegt wird."

07:00

Die Entscheidung in der US-Präsidentschaftswahl wird Experten zufolge die Auszählung der zahlreichen Briefwahl-Stimmen bringen, die aber erst am Wahltag begonnen hat. Einige Analysten befürchten zudem Anfechtungsklagen. "Das wird eine lange Nachspielzeit. Es kommt nun doch zur nicht ganz unerwarteten Hängepartie, mit möglichen Aufregern, Unruhe und Unsicherheit an den Finanzmärkten", sagt Carsten Brzeski, Chefökonom bei ING, zu den US-Wahlen. "Das Gute ist, dass die ganzen Analysen über mögliche Folgen von Biden oder Trump noch eine Zeit lang weiterverwendet werden können. Das Negative ist allerdings, dass noch mal deutlich geworden ist, wie geteilt das Land ist."

06:33

Der Swiss Market Index notiert beim Broker IG noch um 0,36 Prozent höher bei 10'028 Punkten. Damit sind seine Gewinne innerhalb der letzten Stunde um knapp 60 Punkte zusammengeschmolzen, eine ähnliche Entwicklung wie an den US-Märkten (siehe Eintrag unten). Denn auch für den europäischen und den US-Markt sind die Indikationen innerhalb der letzten Stunde gesunken. So wird etwa der Eurostoxx 50 bei IG auf seinem Niveau vom Handelsende am Dienstag taxiert.

Amtsverteidiger Donald Trump schlägt sich besser als erwartet. Nach einem klaren Sieg für Herausforderer Joe Biden sieht es derzeit nicht aus. Vielmehr ist das Ergebnis nach wie vor offen. Für den Chefökonomen der VP Bank, Thomas Gitzel, ist noch vieles unklar. Ein an dem Märkten gespielter Durchmarsch von Herausforderer Joe Biden bleibe aus. "Alles läuft auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinaus, dessen Ergebnis noch einige Zeit auf sich warten lässt."

Die Finanzmärkte würden wohl ohne grosse Orientierung in den Handel starten und sich zunächst an den guten Vorgaben der Vortage orientieren. Komme es aber zu einer längeren Hängepartie oder einem knappen Sieg von Biden mit Anfechtungsklagen der Republikaner, werde man darüber wenig erfreut sein. "Die gute Stimmung kann also auch jederzeit kippen."

06:00

Das knappe Rennen bei der US-Präsidentschaftswahl hält die Anleger in Atem. Die US-Futures, also die Terminikontrakte auf den Börsenindizes, lagen lange Zeit deutlich im Plus. Der Future auf dem Nasdaq stieg zeitweise bis 4 Prozent. Das hat gedreht. Der Nasdaq-Future liegt nur noch 2 Prozent vorne, der Dow Jones 0,1 Prozent und der S&P 500 0,6 Prozent.

Das heisst laut Experten: Der Optimismus der Börsianer ist verflogen, dass es einen klaren Wahlausgang schon am Mittwoch gibt.

U.S. Stock Futures

S&P +21.25 / +0.63% Level 3,382.75 Fair Value 3,361.68 Difference 21.07 Data as of 11:49pm ET Nasdaq +242.75 / +2.15% Level 11,508.50 Fair Value 11,267.98 Difference 240.52 Data as of 11:49pm ET Dow +28.00 / +0.10% Level 27,404.00 Data as of 11:49pm ET

05:30

In Tokio legt der Nikkei in einem nervösen Handelsverlauf am Mittwoch rund zwei Prozent zu. Der japanische Leitindex profitierte dabei aber vor allem von positiven Vorgaben aus den USA und Europa, wo Anleger auf einen Machtwechsel im Weissen Haus gesetzt und sich mit Aktien eingedeckt hatten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,8 Prozent.

Dennoch gebe es insgesamt eine abwartende Haltung, sagte ein Börsianer. Es sehe so aus, dass die Chancen auf einen demokratischen Durchmarsch "fast minütlich" sinken. Ersten Ergebnissen zufolge lagen US-Präsident Donald Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden in wichtigen Bundesstaaten Kopf an Kopf.

05:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,6 Prozent auf 105,04 Yen und legte 0,7 Prozent auf 6,7211 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,5 Prozent höher bei 0,9158 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,6 Prozent auf 1,1642 Dollar und gab 0,2 Prozent auf 1,0665 Franken nach.