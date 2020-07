09:10

Die überwiegend freundlichen Vorgaben aus Übersee geben dem SMI eine gewisse Orientierungshilfe. Nachdem die US-Notenbank Fed am Vorabend ihren aktuellen Kurs bestätigt hat, stützten sich Investoren auf die Aussicht einer weiterhin expansiven Politik, heisst es im Handel.

Der Leitindex des Schweizer Aktienmarktes fällt allerdings nach Handelsbeginn deutlich: Das Minus beträgt kurz nach Handelsbeginn 0,5 Prozent auf 10'220 Punkte.

Gleichzeitig hat das Fed die wirtschaftlichen Unsicherheiten betont. Notenbank-Chef Jerome Powell erklärte, dass die weitere konjunkturelle Entwicklung massgeblich vom Kampf gegen das Virus bestimmt werde.

Daten gab es am Morgen bereits aus Japan, wo die Detailhandelsumsätze nicht so stark eingebrochen sind wie befürchtet. Im weiteren Handelsverlauf stehen BIP-Daten aus den USA auf der Agenda, bevor am Abend nach US-Handelsschluss dann die grossen Techfirmen wie Apple und Amazon Quartalszahlen vorlegen. Hierzulande müssen Investoren mit den Zahlen von vier SLI-Werten ebenfalls diverse Quartalsberichte bewerten.

Mit einem Plus von 2 Prozent sind die Aktien der CS nach Zahlen der mit Abstand grösste Gewinner. Die Grossbank hat im zweiten Quartal trotz Coronakrise mehr verdient und auch die Markterwartungen deutlich übertroffen. Gleichzeitig musste die CS zwar weitere Rückstellungen bilden, aber weniger hohe als im Vorquartal. Derweil hat der seit Februar neu amtierende Konzernchef Thomas Gottstein eine Reorganisation der Bank angekündigt.

Auch der Baustoffhersteller LafargeHolcim (+2 Prozent) findet trotz tieferem Umsatz und einem Einbruch beim Betriebsgewinn beim Ausblick den richtigen Ton. Der Tiefpunkt der Krise sei überwunden und es werde eine schnelle Nachfrageerholung erwartet. Entsprechend lauten die ersten Kommentare auch: Nicht so schlimm wie befürchtet und Ausblick stimmt zuversichtlich.

Der Spezialchemiekonzern Clariant (+0,1 Proezent) muss ebenfalls einen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr melden. Allerdings habe der Konzern etwa beim EBITDA deutlich besser als erwartet abgeschnitten, kommentiert etwa Goldman Sachs in einer ersten Analyse.

Derweil ist beim Nahrungsmittelkonzern Nestlé (-0,1 Prozent) eher eine grosse Ernüchterung zu spüren. Denn während der Hersteller von Nespresso-Kaffee, Purina-Tierfutter oder Cailler-Schokolade im ersten Halbjahr weiter gewachsen ist, liegt die Prognose für das gesamte Jahr unter den früheren Zielen.

Neben den vier Blue Chips haben zudem noch zahlreiche Vertreter aus den hinteren Reihen über ihren jüngsten Geschäftsgang informiert. Dazu zählen neben Cosmo (-0,1 Prozent) noch APG SGA, Bucher, Kardex und Bellevue.

+++

08:10

Der SMI wird bei 10'325 Punkten um ein halbes Prozent höher gesehen. Bei der Börsenöffnung um 9 Uhr dürfte die Credit Suisse nach ihren überraschend guten Gewinnzahlen um 3,4 Prozent zulegen. Im Windschatten profitiert auch die UBS (+1,4 Prozent).

Nestlé (+0,4 Prozent) schaffen nach den Halbjahreszahlen nur ein moderates Plus. Dafür gibt es, ebenfalls nach einer Resultatepublikation, bei LafargeHolcim (+2,3 Prozent) ein kräftiges Plus.

+++

07:50

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig bewegt. Im frühen Handel konnten sie nicht an die Kursgewinne von Vortag anknüpfen und sind geringfügig gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,68 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um neun Cent auf 41,18 Dollar.

Die Ölpreise konnten damit die Gewinne vom Vortag nahezu halten. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden sie durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die amerikanischen Lagerbestände in der vergangenen Woche überraschend gesunken waren, um 10,6 Millionen Barrel. Ein Rückgang der US-Reserven sorgt am Ölmarkt in der Regel für steigende Preise.

+++

07:40

Der Euro hat am Donnerstag den Höhenflug der vergangenen Handelstage vorerst unterbrochen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1764 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Mit der Veröffentlichung geldpolitischer Beschlüsse der US-Notenbank Fed war der Kurs am Vorabend noch zeitweise über die Marke von 1,18 Dollar gestiegen und erreichte bei 1,1806 Dollar den höchsten Stand seit September 2018.

Zum Franken präsentiert sich der Euro ebenfalls etwas schwächer. Bei aktuell 1,0745 Franken notiert er nur knapp oberhalb seines bisherigen Tageshochs. Im Vergleich zu Montag hat der Euro damit knapp einen Rappen verloren. Der US-Dollar verharrt dagegen bei Kursen von 0,9134 Franken auf dem Tief seit der Mindestkursaufhebung vor fünf Jahren.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte die Geldpolitik in den Hintergrund treten und Anleger schauen dann verstärkt auf zahlreiche Konjunkturdaten, die auf dem Programm stehen. Am Vormittag könnte unter anderem eine erste Schätzung zur deutschen Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal für Impulse am Devisenmarkt sorgen. Wegen der Corona-Krise wird mit einem scharfen Einbruch gerechnet. Am Nachmittag dürfte dann eine Schätzung zur US-Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal ebenfalls für Kursbewegung sorgen.

+++

06:05

Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich. Auftrieb erhielten die Kurse von der Entscheidung der Fed, in der Coronavirus-Pandemie an ihrer Nullzins-Politik festzuhalten. Der anhaltende Streit im US-Kongress über ein weiteres Hilfspaket trübte jedoch die Laune der Händler.

Geldpolitik - Fed hält Tür für neue Krisenhilfen offen https://t.co/DRVDUnhnYs pic.twitter.com/XisyU12c6c — cash (@cashch) July 29, 2020

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,1 Prozent tiefer bei 22'385 Punkten. Die Börse in Shanghai hingegen legt um 0,1 Prozent auf 3298 Punkte zu.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

+++

05:05

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 105,06 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9966 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9126 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1775 Dollar und gab auch 0,1 Prozent auf 1,0747 Franken nach. Auch das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2983 Dollar.

+++

22.40

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch moderat positiv auf die jüngsten geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed reagiert und fester geschlossen. Gemischt ausgefallene Quartalsberichte grosser US-Firmen sorgten für Licht und Schatten. Besonders positiv fielen die Geschäftszahlen einiger Unternehmen aus dem Technologiesektor auf.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,61 Prozent bei 26'539,57 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,24 Prozent auf 3258,44 Zähler aufwärts. Der Nasdaq 100 gewann ebenfalls 1,24 Prozent auf 10 662,98 Punkte.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)