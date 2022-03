11:45

Der SMI sackt um 3,0 Prozent ein auf 10'961 Punkte, im Tief war er gar bis 10'871 Zähler gefallen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 3,3 Prozent ein auf 1721 und der breite SPI 3,2 Prozent auf 13'843 Zähler.

Ausgelöst durch Spekulationen über einen Importstopp für russisches Öl herrscht teilweis Panik an den internationalen Finanzmärkten. Während an den Rohstoffmärkten die Preise teilweise regelrecht explodieren, brechen die Aktiennotierungen reihenweise ein. "Die Situation ist derzeit sowohl für die Konjunkturseite direkt als auch indirekt über den Druck auf die Inflationsentwicklung prekär", fasste ein Händler die aktuelle Lage zusammen.

Mit dem neuerlichen Einbruch kommen bei vielen Investoren die Erinnerungen an den Corona-Crash vor fast genau zwei Jahren zurück. Aus Angst vor einer weltweiten Rezession fielen damals die Börsenkurse in den Keller, um sich dann fast schon kometenhaft durch eine historisch einmalige Rettungsaktion der Notenbanken in den folgenden Monaten zu erholen. "Heute ist allerdings vieles anders", sagte ein Händler. "Statt einer Pandemie ist nun ein Krieg in Europa und eine sich dadurch komplett verändernde sicherheits-, geo- und wirtschaftspolitische Neuordnung Europas und der Welt für den fast Absturz verantwortlich."

In Asien haben die Märkte am Morgen bereits mit deutlichen Verlusten reagiert und in Europa sacken die Börsen zum Wochenstart ebenfalls ab. So verlieren der deutsche DAX oder der französische Cac-40 jeweils um die 3 Prozent. Für die Wall Street deuten die Futures ebenfalls auf klare Abgaben hin.

Besonders ausgeprägt sind zum Wochenstart die Verwerfungen an den Rohstoffmärkten. Der Ölpreise ist nach den möglichen News zum Öl regelrecht explodiert und stehen mit mit knapp 140 US-Dollar auf dem höchsten Niveau seit 2008. Experten befürchten nun sogar Ölpreis-Notierungen von über 200 US-Dollar.

Der Goldpreis ist derweil erstmals seit August 2020 auf 2000 US-Dollar je Feinunze gestiegen. Und auch der Palladiumpreis schiesst am Montagmorgen nach oben. Nach wie vor werden am Palladiummarkt mögliche Angebotsausfälle aus Russland eingepreist. Bei den Industriemetallen und den Agrarrohstoffen weisen die Preise ebenfalls steil aufwärts. So verteuerte sich Weizen an der US-Börse CBOT vergangene Woche um mehr als 40 Prozent, was dem stärksten Wochenanstieg aller Zeiten entsprach.

Am Devisenmarkt wiederum sorft die Flucht in den sicheren Hafen Schweizer Franken dafür, dass das Euro/Franken-Paar erstmals seit Aufhebung des Mindestkurses kurzzeitig unter Parität gefallen ist. Aktuell notiert es bei 1,003 wieder knapp darüber. SNB-Direktoriumsmitglied Andréa Maechler erklärte im Interview mit der Zeitung "Schweiz am Wochenende", in Zeiten wie diesen suchten Investoren nach Sicherheit. Es sei schwer zu sagen, wie die SNB auf die plötzliche Aufwertung des Frankens reagieren werde, meinte eine Händlerin. Sicherlich werde sie versuchen, die Aufwertung des Frankens in der Nähe der Parität (zum Euro) zu stoppen.

Bei den Schweizer Einzelwerten sind es erneut die Aktien aus der Finanzbranche, die besonders deutlich in die Tiefe rauschen. Neben Julius Bär (-7,8 Prozent) geben denn auch die Aktien der UBS, Swiss Life, CS um 6,3 bis 5,8 Prozent nach. Die Konjunktursorgen erhöhen die Angst der Investoren vor möglichen Folgen für die Kreditwirtschaft.

Am deutlichsten sacken allerdings die konjunktursensiblen AMS-Osram ab, die um 7,5 Prozent einbrechen - im frühen Handel waren die Abgaben gar zweistellig. Auch die beiden Uhrenhersteller Swatch (-6 Prozent) und Richemont (-4,4 Prozent) sind unter den grössten Verlierern zu finden. Sie leiden ebenfalls besonders stark unter der Unsicherheit des Krieges.

Noch deutlicher sacken im breiten Markt die Anteilsschiene von Valartis (-16 Prozent), Orascom (-13 Prozent) und Dufry (-9,8 Prozent) ab. Meyer Burger (+6,3 Prozent) als ein Vertreter der alternativen Energien ist dagegen auf der übersichtlichen Gewinnerliste zu finden.

+++

11:30

Aus Furcht vor enttäuschenden Geschäften bei einer Rezession im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg werfen Anleger Finanzwerte in hohem Bogen aus ihren Depots. Der Index für die Banken der Euro-Zone fällt um fast zehn Prozent, so stark wie zuletzt beim Börsen-Crash vom März 2020. Besonders hart trifft es Institute mit einem großen Russland-Engagement. Die Titel der Raiffeisen Bank, der Societe Generale (SocGen) und der HypoVereinsbank-Mutter Unicredit verbuchen jeweils zweistellige prozentuale Kursverluste.

+++

11:15

In der Hoffnung auf einen beschleunigten Ausbau der Erneuerbaren Energien steigen Anleger bei Aktien der Branche ein. Die Titel der Windkraftanlagen-Bauer Nordex, Vestas und Siemens Gamesa steigen um bis zu sechs Prozent. Die Papiere der Solarfirma SMA Solar gewinnen mehr als zehn Prozent. Befeuert wird die Rally von der Diskussion um ein Embargo russischer Öl- und Gaslieferungen nach Europa.

+++

+++

11:10

Auf der Suche nach sicheren Anlagen greifen Anleger verstärkt zu inflationsgeschützten Staatsanleihen. Dies drückt die Rendite der zehnjährigen deutschen Titel auf ein Rekordtief von minus 2,418 Prozent. Ihre Pendants aus Frankreich notieren mit minus 2,099 Prozent ebenfalls so niedrig wie noch nie.

+++

10:55

Die Furcht vor einer Energiekrise in Europa und ihren wirtschaftlichen Folgen hat die Börsen fest im Griff. Die Diskussion um ein Verbot russischer Energie-Lieferungen trieb den europäischen Erdgaspreis am Montag auf ein Rekordhoch. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee setzte zum Sprung über die bisherige Bestmarke von 2008 an. Im Gegenzug steuerten Dax und EuroStoxx50 mit Kursverlusten von jeweils etwa fünf Prozent auf 12.439 beziehungsweise 3387 Punkte auf den grössten Tagesverlust seit dem Börsen-Crash vom März 2020 zu.

Bei einem Embargo russischer Energielieferungen, wie es derzeit diskutiert werde, müssten sich Verbraucher auf dauerhaft höhere Preisen einstellen, prognostizierte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. Dies würde den Konsum und das Wirtschaftswachstum empfindlich treffen. "Eine Rezession in Deutschland bei gleichzeitig hoher Inflation entwickelt sich damit mehr und mehr zum Basisszenario."

Eine rasche Erholung von Konjunktur und Börse sei anders als bei der durch den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ausgelösten Talfahrt nicht in Sicht, warnte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. "Die Notenbanken fallen als Unterstützung weg, im besten Fall halten sie die Füsse still, statt wie angekündigt die Zinsen zu erhöhen."

Wegen der Embargo-Diskussion steuerte der europäische Erdgas-Future mit einem Plus von 63,4 Prozent auf den grössten Tagesgewinn seiner Geschichte zu und notierte mit 335 Euro je Megawattstunde so hoch wie nie. Der Preis für die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee sprang um knapp 20 Prozent nach oben und erreichte mit 139,13 Dollar je Barrel (159 Liter) ein 13-1/2-Jahres-Hoch. "Bei einer Sanktion sämtlicher russischer Energie-Exporte würde mich ein Brent-Preis von mehr als 200 Dollar nicht überraschen", sagte Volkswirt Howie Lee von der Bank OCBC.

Bei anderen Rohstoffen seien ebenfalls panikartige Käufe zu beobachten, sagte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com. So stieg der Preis für Palladium zeitweise um fast 15 Prozent auf ein Rekordhoch von 3440,76 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) und stand vor dem drittgrössten Tagesgewinn seiner Geschichte. Russland ist der grösste Exporteur dieses für Autokatalysatoren benötigten Edelmetalls. Vor diesem Hintergrund brach der europäische Index der Fahrzeug-Branche um bis zu 7,5 Prozent ein, so stark wie zuletzt vor zwei Jahren.

+++

10:40

Spekulationen auf den Ausfall russischer Lieferungen bescheren Nickel den grössten Kurssprung seiner Geschichte. Das zur Stahl-Herstellung benötigte Metall verteuert sich um fast 31 Prozent und notiert mit 37.800 Dollar je Tonne so hoch wie zuletzt vor fast 15 Jahren. "Das Angebot war ohnehin schon knapp", sagt Kunal Sawhney, Chef des Research-Hauses Kalkine. "Wenn ein grosser Lieferant ausfällt, löst das einen Kaskadeneffekt aus."

+++

10:20

Die weitere Eskalation des Ukraine-Kriegs treibt den Goldpreis weiter an. In Dollar gemessen stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) erstmals seit dem Sommer 2020 auf mehr als 2000 Dollar - zumindest zeitweise. Zuletzt lag der Kurs wieder etwas darunter, aber mit 1997 Dollar immer noch etwas mehr als ein Prozent über dem Niveau vom Freitag. Zum Rekordhoch von etwas mehr als 2075 Dollar fehlen allerdings noch knapp vier Prozent. In Euro gemessen ist Gold wegen der gleichzeitigen Schwäche der Gemeinschaftswährung bereits so teuer wie noch nie.

Gold ist bereits seit einigen Wochen gefragt, als sich eine immer weitere Verschärfung der Ukraine-Krise abgezeichnet hatte. Der Kursanstieg hat sich dann mit der Invasion Russlands in die Ukraine am 24. Februar beschleunigt - seitdem beläuft sich das Plus beim Dollar-Kurs auf knapp fünf Prozent; seit Jahresanfang sind es rund neun Prozent.

+++

+++

10:15

Der drohende Wegfall von Einnahmen aus Rohstoff-Exporten versetzt der russischen Währung einen erneuten Schlag. Im Gegenzug steigt der Dollar um 8,6 Prozent auf ein Rekordhoch von 131,50 Rubel.

+++

+++

09:50

Der Swiss Market Index (SMI) büsst 3,4 Prozent ein auf 10'911 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sackt um 3,9 Prozent ab auf 1711 und der breite SPI um 3,4 Prozent auf 13'820 Zähler.

US-Aussenminister Antony Blinken hat am Wochenende ein Embargo gegen russisches Öl ins Gespräch gebracht und damit für einen Preissprung an den Ölmärkten gesorgt. Entsprechend sei die Marktstimmung auch an diesem Montag rot, kommentiert eine Händlerin. "Ein Embargo gegen russisches Öl wird den positiven Druck auf die Ölpreise verstärken und den Preis für ein Barrel wahrscheinlich in absehbarer Zeit über 150 US-Dollar treiben." Zudem werde die anhaltende Rallye der Öl- und Rohstoffpreise die europäischen Volkswirtschaften wahrscheinlich dazu bringen, den Verbrauch einzuschränken und die wirtschaftliche Erholung und die Unternehmensgewinne im Jahr 2022 belasten.

Vor diesem Hintergrund dürften Investoren denn auch besonders gespannt auf die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag warten und wie sie auf den wachsenden Preisdruck durch die steigenden Rohstoffpreise reagieren wird. Doch nicht nur der Ölpreis zieht am Montagmorgen kräftig an. Auch Agrarrohstoffe und Edelmetalle sind weiter im Aufwind. Gold etwa hat die 2000 US-Dollar-Marke geknackt. "Es droht nach einer schon verlustreichen Handelswoche ein nächster schwarzer Montag an der Börse", unkt ein Börsianer. Schon jetzt sei nahezu das gesamte russische Öl und damit sieben Prozent des weltweiten Angebots durch die Androhung von Sanktionen faktisch vom Weltmarkt verschwunden. "Verbraucher werden dann wegen dauerhaft höherer Benzin- und Dieselpreisen weit weniger Geld zur Verfügung haben, was den Konsum und damit das Wachstum der Wirtschaft empfindlich treffen kann."

Bei den Einzelwerten sind es erneut die Aktien aus der Finanzbranche, die besonders deutlich in die Tiefe rauschen. Während die UBS 9,5 Prozent verlieren, brechen Julius Bär und CS um mehr als 8 Prozent ein.

Noch deutlicher sacken im breiten Markt die Anteilsschiene von Dufry (-12 Prozent) ab, die ebenfalls als einer der grossen Leidträger des Krieges gesehen werden.

+++

09:20

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 2,6 Prozent auf 11'011 Punkte. Die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-7,6 Prozent) und Credit Suisse (-7,2 Prozent) geben am deutlichsten nach. Dahinter folgen Richemont (-6,4 Prozent), Holcim (-6,2 Prozent), Swiss Life (-4,8 Prozent) und Swiss Re (-4,8 Prozent). Am besten Halten sich die Genussscheine von Roche (-0,5 Prozent).

Kurs-Tableau (Quelle: cash.ch).

+++

09:05

Der SMI verliert 1,7 Prozent auf 11'107 Punkte. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort. Alleine in der Vorwoche hatte der Leitindex mehr als 5 Prozent eingebüsst.

Diskussionen über einen Importstopp für russisches Öl haben den Preis für ein Fass der Marke Brent zwischenzeitlich auf 139 US-Dollar nach oben schiessen lassen. US-Aussenminister Antony Blinken sagte am Sonntag in einem Fernsehinterview, dass die USA und ihre westlichen Verbündeten eine aktive Diskussion über ein Ende von Öl-Importen aus Russland führten. "Neben den Ölpreisen erreichen auch die Preise für Lebensmittel, Industriemetalle und andere Energieträger Fluchtgeschwindigkeit", kommentiert ein Händler.

Angesichts der explosionsartigen Preisanstiege stehen auch die Wachstums- und Inflationsprognosen für dieses Jahr allerorten auf dem Prüfstand. Regierungen und Notenbanken überdenken ihre Einschätzungen. Die gestiegenen Risikoprämien bei Rohstoffen und die Folgen der Sanktionspolitik führen zu mehr Inflation und zu weniger Wachstum, insbesondere in Europa. "Die EZB wird vor diesem Hintergrund gut beraten sein, in dieser Woche ein hohes Mass an Flexibilität zu zeigen", heisst es in einem Kommentar. Die hohe Inflation erfordert einen Kurswechsel der Notenbanker und dieser sollte behutsam und gut kommuniziert werden, um nicht zusätzlichen Schaden anzurichten.

"Vor dem Hintergrund der anhaltenden Eskalation ist es schwer, jetzt noch einen nennenswerten Aufwärtstrend für die Aktienmärkte zu erkennen, und es stellt sich die Frage, wie weit Putin noch zu gehen bereit ist, um seine Ziele zu erreichen", sagt ein Händler. "Da es kaum Anzeichen dafür gibt, dass er geneigt ist, einen Rückzieher zu machen und gegen die Sturheit der ukrainischen Streitkräfte bei der Erfüllung seiner Forderungen anzugehen, dürften die Anleger in den kommenden Tagen weiteren Prüfungen ausgesetzt sein, wobei die einzige Gewissheit mehr Volatilität ist." Russland sei dabei, sich in das Nordkorea Europas zu verwandeln.

+++

08:20

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei Julius Bär 1,19 Prozent tiefer geschätzt. Drei von 20 SMI-Aktien stehen im Minus. Den deutlichsten vorbörslichen Verlust verzeichnen die Papiere der Credit Suisse (-2,3 Prozent). Dicht dahinter folgen die Aktien der UBS (-2,2 Prozent).

Der breite Markt verliert 1,24 Prozent. Die Verluste bewegen sich in einer Spanne von minus 1,0 und minus 2,0 Prozent.

+++

07:45

Aus Furcht vor Lieferausfällen in Folge des Ukraine-Kriegs decken sich Anleger mit Rohstoffen ein. Das für Autokatalysatoren verwendete Palladium, dessen Haupt-Exporteur Russland ist, steigt um knapp sechs Prozent auf ein Rekordhoch von 3173 Dollar je Feinunze. Aluminium, das im Flugzeug- und Automobilbau benötigt wird, legt 3,9 Prozent zu und ist mit 4000 Dollar je Feinunze so teuer wie nie. Gleiches gilt für Kupfer, das 1,6 Prozent auf 10.845 Dollar zulegt.

+++

+++

07:35

Ein möglicher Bann für russische Energie-Importe löst am Montag Panik-Käufe bei Erdöl und Erdgas aus. Der Preis für die Ölsorte Brent aus der Nordsee steigt um knapp 20 Prozent auf ein 13-1/2-Jahres-Hoch von 139,13 Dollar je Barrel. "Wenn der Westen den Grossteil russischer Energie-Exporte verhindert, wäre das ein grosser Schock für die Märkte, warnt Ethan Harris, Chef-Volkswirts der Bank of America.

+++

07:30

Zum Wochenauftakt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge mit erneuten Abschlägen starten. Am Freitag hatte der Kampf um ein ukrainisches Atomkraftwerk die europäischen Aktienanleger in Angst und Schrecken versetzt. Der Dax war auf den tiefsten Stand seit Dezember 2020 gerauscht und ging 4,4 Prozent tiefer bei 13.094,54 Punkten aus dem Handel.

Der Ukraine-Krieg bleibt das Hauptgesprächsthema auf dem Börsenparkett. Gleichzeitig schüren die steigenden Rohstoffpreise die Inflationsangst. Die Diskussion um einen Stopp russischer Energie-Lieferungen trieb den Preis für die Ölsorte Brent aus der Nordsee um knapp 20 Prozent auf ein 13-1/2-Jahres-Hoch von 139,13 Dollar je Barrel. Das für Autokatalysatoren verwendete Palladium, dessen Haupt-Exporteur Russland ist, war mit 3173 Dollar je Feinunze so teuer wie nie. Konjunkturdaten spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Auf dem Terminplan stehen unter anderem die Auftragseingänge der deutschen Industrie. Experten erwarten für Januar ein Plus von einem Prozent. Im Vormonat hatten sie noch 2,8 Prozent zugelegt. Bei den deutschen Einzelhandelsumsätzen sagen Experten einen Zuwachs von 1,8 Prozent voraus, nach einem Minus von 5,5 Prozent im Vormonat.

+++

+++

07:00

Die Stimmung der Anleger bleibt höchst angespannt. Gespräche zwischen den USA, Europa und Japan über ein mögliches Embargo für russisches Öl führt etwa an den Rohstoffmärkten für einen Preissprung. Sowohl für die Sorte Brent als auch die US-Sorte WTI bewegen sich die Preise auf dem höchsten Niveau seit Jahren.

US-Aussenminister Antony Blinken sagte am Sonntag, dass die USA und ihre Verbündeten als Reaktion auf den Angriff Russlands auf die Ukraine einen Importstopp für russisches Öl und Erdgas erwägten. Als zusätzlichen Belastungsfaktor machen Händler die zunehmenden Gerüchte über einen Atomkrieg aus, dessen Risiko laut einer am Wochenende verbreiteten Studie auf etwa 10 Prozent gestiegen ist.

In Asien sacken die Börsennotierungen am Montagmorgen bereits deutlich ab und auch für die Schweiz, Europa und die USA deuten die Indikationen auf einen schwachen Start hin. Für den Schweizer Aktienmarkt deutet IG Markets zum Auftakt auf einen Kursrutsch von 1,6 Prozent hin. Der europäische Auswahl-Index Euro Stoxx-50, der deutsche DAX oder auch der britische FTSE 100 werden ebenfalls mit happigen Verlusten zur Börseneröffnung erwartet.

Die Ölpreise sind am Morgen um etwa 7 Prozent gestiegen und notieren so hoch wie seit 2008 nicht mehr. Mittlerweile halten Experten einen Anstieg bis auf 200 US-Dollar je Barrel nicht mehr für ausgeschlossen. Doch auch andere Rohstoffe wie Edelmetalle und Agrarrohstoffe wie Weizen ziehen weiter kräftig an.

+++

06:25

Angesichts der Eskalation der Ukraine-Krise strömen Euro-Anleger verstärkt in den Schweizer Franken. Im frühen Montagshandel verlor der Euro bis zu 0,5 Prozent an Wert und notierte zeitweise nur noch bei 0,9972 Franken.

Die Schweizerische Nationalbank hat die Bereitschaft signalisiert, der raschen Aufwertung des Frankens entgegenzuwirken. Sie verfolge die Entwicklung am Devisenmarkt sehr genau und sei bereit, wenn nötig zu intervenieren, sagte SNB-Direktoriumsmitglied Andrea Maechler der Zeitung Schweiz am Wochenende.

+++

06:15

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 1,46 Prozent tiefer.

Die Anleger müssen sich wohl erneut auf einen sehr unruhigen Handelstag einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Montag in einer sehr grossen Schwankungsbreite von 1,73 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 195 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'300,13 Punkten. Der VSMI ist am Freitag um 17,6 Prozent auf 33,03 Punkte gestiegen. Der VSMI notierte damit so hoch wie die letzten zwölf Monate nicht mehr.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 3,2 Prozent tiefer bei 25'157 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 3,0 Prozent und liegt bei 1789 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 2,7 Prozent.

Die Gespräche zwischen USA, Europa und Japan über ein mögliches Öl-Embargo treiben die Preise. Die Sorte Brent stieg im frühen Handel um mehr als zehn Prozent und notierte zuletzt um 7,90 Dollar höher bei 126,01 Dollar pro Barrel (159 Liter). "Wenn der Westen den Grossteil der russischen Energie-Exporte abschneidet, wäre das ein grosser Schock für die Weltmärkte", sagte Ethan Harris, Chefökonom der Bank of America (BofA). Dies könnte zu einem Anstieg des Ölpreises auf bis zu 200 Dollar pro Barrel führen und das Wirtschaftswachstum weltweit drücken.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 114,90 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,3222 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,4 Prozent höher bei 0,9203 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,6 Prozent auf 1,0865 Dollar und gab 0,2 Prozent auf 1,0001 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3206 Dollar.

+++

+++

