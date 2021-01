09:10

Der SMI steht mit minus 0,2 Prozent bei 10'724 Punkten.

Bei dem Aromen- und Duftstoff-Hersteller Givaudan (-0,3 Prozent) macht sich eine Abstufung durch den Broker Liberum negativ bemerkbar. Aus Bewertungsgründen haben die Experten das Rating von "Buy" auf "Hold" gesenkt.

Bei LafargeHolcim (+1,4 Prozent) fallen die Reaktionen auf die Bestätigung der jüngsten Gerüchte positiv aus. Der Baustoffkonzern macht wie erwartet eine Grossübernahme im Bereich Dachsysteme und verstärkt damit insbesondere das US-Geschäft. LafargeHolcim übernimmt die Division Firestone Building Products von Bridgestone Americas. Die Transaktion hat einen Wert von 3,4 Milliarden US-Dollar. Entsprechende Spekulationen hatten seit Wochenbeginn die Runde gemacht.

Der Warenprüfkonzern SGS (+0,6 Prozent) kommt mit der Übernahme des britischen Lebensmitteltestlabors ADS ebenfalls ganz gut an.

Die Credit Suisse knüpft mit plus 0,9 Prozent an den starken Vortag an. Bei JPMorgan haben die Experten eine Kaufempfehlung für die Papiere ausgesprochen.

Deutlich ziehen auch die Aktien von Kühne + Nagel (+0,8 Prozent) an. Der Logistikkonzern wird für den US-Konzern Moderna den Vertrieb des Corona-Impfstoffs übernehmen. Gemäss einer Vereinbarung der beiden Firmen werde man Impfstoffdosen in Europa, Asien, dem Nahen Osten, Afrika sowie in Teilen Amerikas transportieren.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,17 Prozent höher geschätzt. Deutlichste Gewinnerin ist die Aktie von Credit Suisse mit einem Plus von 1,6 Prozent. JP Morgan stufte den Titel auf "Overweight" herauf. LafargeHolcim steigen nach der Bekanntgabe einer Grossübernahme in den USA um 0,18 Prozent.

Vom Chaos in Washington zeigten sich Anleger zunächst unberührt. In den USA hatten Anhänger von Donald Trump das Kapitol gestürmt, während der Kongress sich anschickte, Joe Bidens Wahlsieg formell zu bestätigen. Die Wall Street hatte daraufhin Gewinne abgegeben, ein Kursrutsch war aber ausgeblieben.

Anleger konzentrierten sich darauf, dass nach einem Sieg der Demokraten bei den Senatswahlen in Georgia Bidens Partei neben dem Repräsentantenhaus nun auch die Mehrheit im Senat innehat. Für den Handelstag dürfte in Europa das Barometer für die Stimmung in den europäischen Chef-Etagen und der europäischen Verbraucher frische Impulse liefern. Daneben stehen die Auftragseingänge der deutschen Industrie und die europäischen Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan.

In den USA ziehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe eine höhere Aufmerksamkeit auf sich, nachdem die private Arbeitsagentur am Mittwoch für Dezember überraschend einen Stellenabbau bekanntgegeben hatte. Am Freitag stehen die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten zur Veröffentlichung an.

07:10

Der rasante Bitcoin-Höhenflug hält an. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise markiert bei 37'785 Dollar ein frisches Rekordhoch, nachdem sich der Kurs binnen drei Monaten mehr als verdreifacht hat. "Immer mehr Anleger wollen auf den fahrenden Zug aufspringen, aus Angst, den nächsten großen Kurssprung zu verpassen", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi.

Der Bitcoin legte alleine in dem noch jungen Jahr etwas mehr als 8000 Dollar oder knapp 30 Prozent zu und setzte damit den Höhenflug aus 2020 fort.

07:00

Der Swiss Market Index wird am Donnerstag voraussichtlich unentschlossen in den Handel gehen. Die IG Bank schätzt den SMI vorbörslich bei minus 0,05 Prozent ein.

06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,8 Prozent höher bei 27'553 Punkten. Zwischenzeitlich kletterte er sogar auf den höchsten Stand seit August 1990. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2 Prozent und lag bei 1833 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,6 Prozent.

Anleger sahen nach der Stichwahl in Georgia Anlass zur Hoffnung, dass in den USA demnächst neue Hilfen zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise aufgelegt werden könnten.

-U.S. futures

-Hong Kong stocks weighed down by declines in Alibaba and Tencent after news that the U.S. may bar investments in China’s two most valuable companies

-Japan, Australia and South Korea stocks

-Oil climbs to $51.05https://t.co/qHBkmC9Ajw pic.twitter.com/eyOr0ehIaA — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) January 7, 2021

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 103,13 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4578 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,8784 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2325 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0830 Franken.

03:00

Das Chaos in Washington hat die Wall Street am Mittwoch nach neuen Rekordwerten nur mässig beeindruckt. Nach der Erstürmung des Kapitols durch Anhänger des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump gaben die Börsenbarometer zwar Gewinne ab. Der Technologie-Index Nasdaq rutschte sogar ins Minus und schloss 0,6 Prozent tiefer mit 12'740,79 Punkten. Aber ein starker Kursrutsch blieb aus. "Es war kein Markteinbruch", sagte Anlagestratege Tim Ghriskey vom Vermögensverwalter Inverness Counsel. Die Bilder aus Washington hätten zwar etwas schockierend auf die Anleger gewirkt. Aber es seien gleich auch wieder Käufer in den Markt eingestiegen.

Zum Handelsschluss lag der US-Standardwerteindex Dow Jones 1,4 Prozent höher auf 30'829,40 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 notierte 0,6 Prozent im Plus auf 3748,14 Zählern. Beide waren im Handelsverlauf auf neue Höchstmarken geklettert.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)