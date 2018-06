17:30

Der SMI fiel um 1,1 Prozent ein 8460 Punkte. Damit schenkte der Leitindex wieder auf den Abwärtstrend ein, den er am Mittwoch nach mehreren schwachen Handelstagen unterbrochen hatte. Die Standardwerte schwächten ohne Ausnahme ab. Die stärksten Einbussen verzeichneten Finanzwerte. Den beiden Grossbanken machte Händlern zufolge der SNB-Bericht zur Finanzmarktstabilität zu schaffen. Die Aktien der Credit Suisse büssten 1,4 Prozent ein und die der UBS 1,8 Prozent.

Auch zyklischen Firmen blies der Wind ins Gesicht. Im Markt geht die Angst um, dass die globale Wirtschaft unter dem Handelsstreit der USA mit dem Rest der Welt stärker als bisher angenommen leiden könnte. Die Aktien des Elektrotechnikkonzerns ABB, des Personalvermittlers Adecco, des Zementproduzenten LafargeHolcim und des Bauchemieunternehmens Sika fielen um 1,3 bis 2,4 Prozent.

Besser als der Markt hielten sich die schwergewichtigen Pharmawerte. Die Roche-Scheine gaben 0,4 Prozent nach und die Aktien von Rivale Novartis rutschten 0,68 Prozent ab. Das dritte SMI-Schwergewicht Nestle dagegen verlor 1,3 Prozent an Wert.

Auch an der Wall Street verunsichert der Handelskonflikt der USA mit China und der EU die Anleger weiter. Am Donnerstag gaben die Kurse der grossen US-Firmen zu Handelsbeginn überwiegend nach. Der Dow Jones verlor 0,3 Prozent, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite notierten kaum verändert. Dass als erster Dax-Konzern Daimler wegen des globalen Handelsstreits mit einem Gewinnrückgang rechnet, bremste auch in New York die Kauflaune.

Für viel Gesprächsstoff sorgte Intel. Konzernchef Brian Krzanich nimmt überraschend seinen Hut. Der Chipgigant begründete dies mit einer Beziehung Krzanichs zu einer Person aus der Intel-Belegschaft. Finanzchef Robert Swan wird vorübergehend das Ruder übernehmen. Intel kündigte zugleich an, Umsatz wie auch Gewinn je Aktie würden im zweiten Quartal über den Erwartungen liegen. 2018 werde ein weiteres Rekordjahr. Der Aktienkurs schwankte stark: Er sprang zunächst um zwei Prozent in die Höhe, ehe er über ein Prozent ins Minus rutschte.

Die Gewinnwarnung Daimlers belastete auch die Aktien der US-Konkurrenten des deutschen Autobauers: Ford und GM fielen um ein beziehungsweise zwei Prozent.

Spekulationen auf eine nahende Zinsanhebung in Grossbritannien haben das Pfund beflügelt. Die Währung kletterte um 0,4 Prozent auf 1,3228 Dollar. Zuvor war sie mit 1,3139 Dollar so billig gewesen wie zuletzt vor sieben Monaten. Die britische Notenbank liess zwar am Donnerstag den Leitzins unverändert bei 0,5 Prozent, nährte aber die Erwartungen für eine Erhöhung im Sommer. Denn drei der neun Währungshüter votierten bereits jetzt für eine Anhebung - darunter Chefökonom Andy Haldane. Experten hatten bei dem Votum nur mit zwei solchen Stimmen gerechnet. Zudem zeigten sich die Notenbanker optimistischer, dass die Konjunkturabschwächung im ersten Quartal nur eine Delle darstellte.

"Das Pfund geht auf Höhenflug, nachdem die Bank of England eine Zinserhöhung für Sommer und nicht Jahresende signalisiert hat", sagte Analyst Neil Wilson vom Investmenthaus Markets.Com.

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am frühen Nachmittag bei 1,1534 US-Dollar gehandelt und damit niedriger als am Vorabend. Auch zum Franken gab der Euro rund um die geldpolitische Lagebeurteilung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) nach und sank mit 1,1496 unter die Marke von 1,15 Franken. Überraschende Aussagen gab es allerdings von der SNB nicht - die Nationalbank hält unverändert an ihrem expansiven Kurs fest. Der Franken habe aber angesichts der höheren politischen Risiken seine Rolle als sicherer Hafen wiedergefunden.

An den italienischen Aktien- und Anleihemärkten hat die Berufung zweier euroskeptischer Politiker in parlamentarische Finanzausschüsse die Anleger am Donnerstag verunsichert. Der Leitindex an der Mailänder Börse fiel um 1,4 Prozent, der Bankenindex gab um bis zu zwei Prozent nach. Auch Anleihen des Landes flogen aus den Depots. Im Gegenzug stiegen die Renditen der zweijährigen Staatsanleihen um 25 Basispunkte auf 0,836 Prozent. Der Euro fiel um ein halbes Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 1,1508 Dollar.

Am Schweizer Aktienmarkt hat die Erholungsstimmung im Handelsverlauf etwas nachgelassen. In der Schweiz sorgte die SNB nicht für Überraschungen - die Nationalbank hielt an ihrem expansiven Kurs fest. Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.50 Uhr noch knapp mit 0,10 Prozent im Plus bei 8'565,98 Punkten. Den SMI im Plus halten insbesondere die Roche-Bons, die an der Indexspitze 1,4 Prozent gewinnen und damit allein rund 14 Punkte zum SMI beisteuern.

Am Indexende leiden Swiss Re mit minus 1,4 Prozent unter einer Abstufung durch die Deutsche Bank von "Buy" auf "Hold". Die Analysten beurteilen den ganzen Sektor vorsichtiger, denn der Preiseffekt sei ein strukturelles Problem in der Branche, das nicht mit einem höheren US-Dollar oder US-Zinsen behoben werden könne.

Auch die beiden Grossbanken UBS (-1,2%) und CS (-1,1%) kommen unter Druck. Swatch (-0,5%) und Richemont (-0,4%) können nicht von an sich starken Uhrenexporten profitieren.

In der zweiten Reihe sacken Meyer Burger um 5,4 Prozent ab. Händler verweisen auf die tiefere Beteiligung von Henderson Global. Dies gebe Anlass zur Sorge, dass der britische Investor seinen Anteil weiter senken könnte.

Spekulationen auf eine Ausweitung der Fördermengen durch die Opec-Staaten und ihre Partner setzen dem Ölpreis erneut zu. Die Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich am Donnerstag um bis zu 2,1 Prozent auf 73,18 Dollar je Barrel.

Der saudiarabische Ölminister betonte, dass das Exportkartell nicht zulassen werde, dass das Angebot hinter der Nachfrage zurückbleibt. Der Umfang der Anhebung der Förderquoten werde auf dem Treffen der Organisation Erdöl exportierender Staaten am Freitag im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt. Im zweiten Halbjahr könnte ein Zuwachs von einer Million Barrel pro Tag notwendig sein.

Russland, das zwar kein Opec-Mitglied ist, aber gemeinsam mit dem Kartell eine Förderbremse zur Stützung der Ölpreise beschlossen hatte, schlägt eine Produktionsausweitung um 1,5 Millionen Barrel pro Tag vor. Iran hat bereits signalisiert, nur einer moderaten Anhebung zustimmen zu wollen.

Für die Genussscheine von Roche geht es am Donnerstag kräftig nach oben. Gegen 10.05 Uhr klettern die Roche-Genussscheine an die SMI-Spitze um 1,0 Prozent auf 218,50 Franken nach oben. Der Leitindex selbst steht mit 0,1 Prozent im Plus.

Händler verweisen auf eine Meldung des spanischen Nachrichtennetzwerks Intereconomia, demzufolge der Pharmakonzern in den nächsten Tagen ein Übernahmeangebot für Tesaro, ein auf die Onkologie spezialisiertes US-Biopharma-Unternehmen, plane.

Analyst Eric Le Berrigaud von Bryan Garnier hat die Meldung ebenfalls aufgegriffen. Eine Übernahme von Tesaro würde aus seiner Sicht für Roche Sinn machen und die Medikamente würden gut ins Portfolio passen. Denn Roche fehle beispielsweise ein PARP-Inhibitor, den die meisten Konkurrenten zusammen mit PD-L1 in der Kombination entwickelten. Dem Experten zufolge könne aber auch die ebenfalls an der Nasdaq kotierte Beigene ein lohnendes Ziel für Roche sein.

Die Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank (SNB), die Zinsen unverändert zu belassen, hat am Donnerstag den Schweizer Finanzmarkt wenig beeinflusst. Der Börsenleitindex SMI notierte unmittelbar nach der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der SNB mit 8584 Zählern um 0,3 Prozent höher als am Vortag. Kurz zuvor betrug das Plus 0,4 Prozent.

Ein Euro wurde mit 1,1514/19 Franken nahezu unverändert gehandelt Die Einheitswährung notierte zuvor mit 1,1516/17 Franken. Der Dollar notierte ebenfalls nahezu unverändert mit 0,9966/70 Franken.

Die Aufnahme saudiarabischer Werte in den MSCI-Schwellenländerindex gibt dem dortigen Aktienmarkt Auftrieb. Der Leitindex der Börse Riad steigt um 0,8 Prozent.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag im Plus und setzt damit seine Erholung fort. Der SMI startet mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 8572 Punkten. Zwar sorgt der Handelsstreit zwischen den USA und China immer noch für Verunsicherung, derzeit wird den Märkten aber eine kleine Pause gegönnt. Im frühen Handelsverlauf richtet sich dann der Fokus der Anleger auf die Schweizerische Nationalbank (SNB). Die Währungshüter dürften angesichts des angespannten politischen Umfelds ihre Worte mit Bedacht wählen - zumal der Frankenkurs derzeit ungewöhnlich volatil ist.

Der Euro-Franken-Kurs seit dem 5. Juni 2018 (Quelle: cash.ch)

Nachrichten von Blue Chips gibt es kaum. Die Schwergewichte Nestlé (+0,2 Prozent), Roche (+0,4 Prozent) und Novartis (+0,2 Prozent) zeigen sich im frühen Handel etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Banken wie UBS (-0,1 Prozent), CS (+0,1 Prozent) und Julius Bär (+0,9 Prozent) könnten nach dem Stabilitätsbericht der SNB einen Blick wert sein.

Daten zum Aussenhandel sowie zu den Uhrenexporten könnte für Swatch (-0,4 Prozent) und Richemont (-0,1 Prozent) von Interesse sein. Im Mai stiegen die Uhrenexporte um 5,3 Prozent auf 1,8 Milliarden Franken. Swiss Re (-0,7 Prozent) hat die Umtauschkonditionen für die 500 Millionen US-Dollar schwere Wandelanleihe bekannt gegeben. Zudem bremst eine Abstufung der Deutschen Bank von "Buy" auf "Hold". Zurich Insurance (+0,9 Prozent) profitieren indes laut Händlern von einem positiven Analystenkommentar.

In der zweiten Reihe hat Implenia (-0,2 Prozent) einen Infrastrukturauftrag aus Schweden an Land gezogen, das Volumen für die erste Phase des Projekts liege bei umgerechnet rund 20 Millionen Franken.

Mittlerweile sind die Börsen in Asien geschlossen. Die Aktienanleger in Japan haben am Donnerstag neuen Mut geschöpft. Allein das Ausbleiben neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China hätte gereicht, um den Investoren etwas die Nervosität zu nehmen, erklärten Analysten.

Der Nikkei-Index gewann 0,6 Prozent auf 22'693 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index fiel dagegen um 0,1 Prozent auf 1750 Punkte. "Die Märkte haben sich etwas beruhigt, da viele Investoren hoffen, dass der Handelsstreit nicht weiter eskaliert", sagte Toru Ibayashi, Chef der Vermögensverwaltung bei UBS Securities. "Die USA und China würden sich nur gegenseitig schaden." Trump hatte am Montagabend zuletzt mit neuen Zöllen gedroht, China kündigte seinerseits für diesen Fall neue Vergeltungsmassnahmen an.

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich 0,2 Prozent höher bei 8577 Punkten berechnet. Im US-chinesischen Handelsstreit hatte der amerikanische Präsident Donald Trump am Montagabend mit neuen Zöllen gedroht, China kündigte seinerseits für diesen Fall neue Vergeltungsmassnahmen an. Laut staatlich kontrollierten Medien könnte China amerikanische Unternehmen aus dem Dow-Jones-Index ins Visier nehmen.

Unter den SMI-Titeln zeigen Zurich (+1,2 Prozent) das grösste Plus. Die restlichen Valoren steigen vorbörslich zwischen 0,1 und 0,3 Prozent. Am breiten Markt fallen AMS (-0,5 Prozent) sowie Inficon, Temenos, u-Blox (alle +0,7 Prozent) und VAT (+0,8 Prozent) auf.

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Morgen mit 1,1557 US-Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend. Zum Franken entwickelte sich der Euro vor der geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB seitwärts. Zuletzt kostete der Euro 1,1535 nach 1,1538 Franken am späten Mittwoch. Der Dollar stieg indes auf 0,9980 nach zuvor 0,9957 Franken. Weiterhin dürfte der Devisenmarkt im Bann des schwelenden Handelskonfliktes zwischen China und den USA stehen.

Die Preise für Rohöl bewegen sich am Donnerstagmorgen praktisch nicht. Derzeit notiert die Nordseesorte Brent bei 74,28 Dollar (- 0,1 Prozent). Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet 65,46 Dollar (+0,1 Prozent). Vor dem Opec-Treffen am Freitag und Samstag in Wien erwarten Experten, dass das Kartell den Öl-Hahn wieder etwas weiter aufdreht (mehr dazu hier).

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 22.734 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1757 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,6 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,9 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,3 Prozent.

Experten erklärten, allein das Ausbleiben neuer Drohungen von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit hätten gereicht, um den Investoren etwas die Nervosität zu nehmen. "Viele Teilnehmer sehen die harte Haltung der Regierung Trump als Teil der Verhandlungsstrategie", sagte der Währungshändler Richard Grace von CBA.

Ein Euro wurde mit 1,1567 Dollar bewertet nach 1,1570 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 110,57 Yen gehandelt nach 110,35 Yen in den USA.

