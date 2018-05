12:35

Nachdem der Leitindex SMI am Mittwoch zunächst noch um den Vortagesschluss gependelt war, hat er sich im Laufe des Vormittags dann nach und nach wieder abwärts bewegt, wobei sich die Abschläge verglichen mit den Vortagen noch im Rahmen halten.

Der SMI verliert am Mittag 0,3 Prozent auf 8608 Punkte. Der 30 Aktien umfassende SLI fällt um 0,3 Prozent auf 1426 und der breite SPI um 0,3 Prozent auf 10'318 Punkte.

Zu den grössten Verlierern zählen erneut die Bankaktien. Angeführt von Julius Bär (-1,6%) und der Credit Suisse (-1,2%), fallen auch die Papiere von Partners Group (-1,0%) und UBS (-0,6%) erneut zurück. Händler verweisen auf die schwachen Vorgaben aus den USA und Asien, wo der Finanzsektor deutlich unter die Räder kam. Neben den Sorgen um den Anteil an italienischen Staatspapieren, die die Institute in ihren Vermögenswerten halten, haben auch Aussagen der US-Bank J.P. Morgan verunsichert. Die Bank hat die Erwartungen an das laufende zweite Quartal gedämpft.

Nur bedingte Unterstützung erhält der Gesamtmarkt durch die drei Schwergewichte Novartis (+0,1%), Roche (-0,4%) und Nestlé (-0,6%). Bei Novartis wird die FDA den Zulassungsantrag für ein Mittel beschleunigt bearbeiten. Laut Händlern ist das eine gute Nachricht. Zudem hätten zuletzt Käufe aus der Eurozone in den Titeln zugenommen.

Deutliche Ausschläge gibt es im breiten Markt. Hier stechen erneut Meyer Burger (+10,5%) hervor. Die Vereinbarung mit Panasonic habe nach dem deutlichen Kursplus am Dienstag nun für Anschlusskäufe gesorgt, heisst es. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

Die politische Krise in Italien hat auch am Mittwoch das Geschehen an der Schweizer Börse geprägt. Die Kurse setzten zwar zu einer Stabilisierung an. "So richtig zugreifen wollen die Anleger aber nicht. Die Verunsicherung wegen Italien scheint zu gross, den die Neuwahlen könnten gut als Abstimmung für oder gegen den Verbleib des Landes in Europa interpretiert werden", sagte ein Händler.

Der SMI notiert mit 8648 Punkten um 0,1 Prozent höher. Am Dienstag war der Leitindex um 1,6 Prozent gefallen und hatte damit einen der stärksten Tagesverluste seit mehr als zwei Monaten verbucht.

"Die Märkte sind etwas angeschlagen und werden derzeit stark von Nachrichten getrieben", sagte ein Händler. Dies zeigt sich auch im Volatilitätsindex. Das Börsenangstbarometer hat in den vergangenen Tagen zugelegt und steht auf dem höchsten Stand seit Mitte April.

Die meisten Bluechips legten zu. die Kursgewinne fielen aber mit weniger als einem Prozent moderat aus. An der Spitze standen die Papiere von Swatch mit plus 0,8 Prozent.

Dahinter folgten die Novartis-Aktien mit plus 0,5 Prozent. Die US-Arzneimittelbehörde FDA beschleunigt das Zulassungsverfahren für das Medikament Promacta. In Kombination mit einem Standard-Immunsuppressivum soll die Arznei zur Behandlung von aplastischer Anämie, einer Form von Blutarmut, eingesetzt werden. Das Mittel, das ausserhalb der USA unter dem Namen Revolade vermarktet wird, ist bereits zur Behandlung von Anämie zugelassen. Die Genussscheine von Rivale Roche legten 0,4 Prozent zu.

Schwächer tendierten wiederum Finanzwerte: Der Vermögensverwalter Julius Bär sank um ein Prozent. Die Grossbank Credit Suisse sank um 0,8 Prozent und UBS schwächten sich um 0,2 Prozent ab. Bei Aktien zyklischer Firmen setzte sich kein klarer Trend durch: ABB, Adecco und Sika gaben nach, Lafarge-Holcim, Richemont und Geberit legten zu.

Am breiten Markt stachen die Anteile von Meyer Burger mit einem Kurssprung von zehn Prozent ins Auge. Händler sagten, dass der Solarzulieferer die Forschungsabteilung von Panasonic Solar mit seiner SmartWire Connection-Technologie beliefere, habe Spekulationen ausgelöst, die Japaner könnten bei der Schweizer Firma einsteigen.

Die Aktien von Asmallworld büssten bei geringem Umsatz 5,2 Prozent auf 11,90 Franken ein. Das Soziale Netzwerk will bis zu knapp 814.000 neue Aktien zum Preis von 11,50 Franken ausgeben. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung um maximal zehn Prozent soll in Investitionen und Zukäufe fliessen.

Der Euro geht im frühen Handel auf Erholungskurs. Die Gemeinschaftswährung legt bis zu 0,3 Prozent auf 1,1578 Dollar zu, nach dem sie am Dienstag wegen der Italien-Krise auf ein Zehn-Monats-Tief gefallen war. Die Renditen der zweijährigen italienischen Anleihen geben auf 2,138 von zuvor 2,429 Prozent nach, die zehnjährigen Papiere liegen bei 3,016 Prozent nach 3,104 Prozent.

Die Bundesobligation der Schweiz hat eine Negativ-Rendite von 0,08 Prozent. Damit sind Schweizer Staatsanleihen zum ersten Mal seit Anfang Februar ins Minus gefallen.

Hintergrund sind neben der bisher erfolglosen Regierungsbildung in Italien die Zugewinne euroskeptischer Parteien im Hinblick auf die nächsten Wahlen. Die rechtsgerichtete Lega und die populistische 5-Sterne-Bewegung liegen auch nach dem Scheitern ihrer Regierungsbildung in Italien in der Wählergunst weit vor allen anderen Parteien. In einer am Mittwoch veröffentlichten Ipsos-Umfrage für die Zeitung "Corriere della Sera" legte die Lega auf 25,4 Prozent zu. Das ist ein Plus von acht Prozentpunkten gegenüber dem Wahlergebnis vom 4. März. 5 Sterne verharrten bei 32,6 Prozent.

In einer Umfrage vom Montag hatte die Lega sogar um zehn Punkte zugelegt, während die 5 Sterne drei Punkte einbüßte. In beiden Fällen hätten sie eine klare Mehrheit im Abgeordnetenhaus.

Der SMI fällt nach dem Handelsbeginn um leicht Prozent auf 8633 Punkte. Positiv fallen die Uhrenaktien auf. Swatch (+0,6 Prozent) und Richemont (+0,1 Prozent) dürften von den gestern vorgelegten Zahlen zu den Uhrenexporten profitieren.

Unter den 20 SMI-Bluechips gehen die Kurse der drei Banken Credit Suisse (-1,6 Prozent), UBS (-0,5 Prozent) und Julius Bär (-1,1 Prozent) deutlich zurück. Sie setzen damit ihre Talfahrt weiter fort. Auch in den USA und in Asien gehörten Banken zu den schwächsten Werten. Investoren sorgen sich um den Anteil an italienischen Staatspapieren, die sich in den Vermögenswerten der Institute verbergen könnten.

Für eine gewisse Stabilisierung sorgen die drei Schwergewichte Nestlé (+0,2 Prozent), Roche ()+0,1 Prozent) und Novartis (+0,2 Prozent). Bei Novartis wird die FDA den Zulassungsantrag für ein Mittel beschleunigt bearbeiten. Für Gesprächsstoff sorgt noch das Maschinenbauunternehmen Klingelnberg, das den Börsengang an die Schweizer Börse angekündigt hat. Dieser soll in den kommenden Monaten über die Bühne gehen.

Die politische Lage in Italien bleibt unübersichtlich. Laut letzten Meldungen trifft sich der designierte Premier Carlo Cottarelli an diesem Mittwoch erneut mit Staatschef Sergio Mattarella. Gleichzeitig scheint die populistische Fünf-Sterne-Bewegung dem Präsidenten die Hand auszustrecken, um doch noch eine Koalition mit der rechten Lega zu bilden. Doch nicht nur Italien beschäftigt. In Spanien wird das Parlament ab morgen über einen Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Mariano Rajoy debattieren und abstimmen und zwischen den USA und China flammt das Thema Handelskrieg wieder auf.

Die Angst der Anleger vor einer Euro-Krise hat die asiatischen Börsen am Mittwoch in die Knie gezwungen. In Tokio fiel der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,5 Prozent auf 22.018 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ebenfalls 1,5 Prozent auf 1736 Zähler. Anleger trennten sich wegen der Regierungskrise in Italien von risikoreicheren Investments und verkauften vor allem Aktien von Finanzinstituten.

Die Flucht in als sicher geltende Anlagen wie den japanischen Yen trieb die Währung nach oben, was exportlastigen Unternehmen zu schaffen machte. Aktien des Autobauers Toyota fielen um rund zwei Prozent. "Die politischen Probleme in Italien haben Anleger weltweit die Risikobremse ziehen lassen", sagte Stratege Norihiro Fujito vom Analysehaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Die Vorbörsen-Berechnungen der Bank Julius Bär deuten darauf hin, dass der SMI leicht negativ bei 8633 Punkten eröffen wird. Die misten Aktien stehen aber im Plus. Nach unten gezogen wird der Index von Credit Suisse (-1,4 Prozent), der UBS (-0,9 Prozent) und Julius Bär (-0,4 Prozent).

Laut J.P. Morgan zeichnet sich in der internationalen Bankenwelt ab, dass das zweite Quartal für die Branche nicht so gut läuft wie erhofft. Zudem belasten US-Vorgaben die Banken besonders. Dufry (+0,9 Prozent) steigen, nachdem der Reisedetailhändler mit grossen Kreuzfahrt-Unternehmen ein Abkommen getroffen hat (zu den vorbörslichen Kursen).

Auch an der Wall Street hatten das Thema Italien am Dienstag für schlechte Stimmung gesorgt. Die US-Börse weitete ihre Verluste nach Handelsschluss in Europa aus. Der Dow-Jones-Index fiel um 1,6 Prozent auf 24.361 Punkte. Der S&P500 gab 1,2 Prozent auf 2690 Zähler nach. Für beide Indizes war es der größte prozentuale Tagesverlust seit einem Monat.

Das Hin- und Her in Italien belastet den Euro. Zum Franken steht die Einheitswährung aktuell bei 1,1454, wobei der Kurs gestern abend unter 1,14 gestanden hatte. Zum Dollar wird der Euro mit 1,1541 gehandelt.

Sorgen um die Stabilität der Euro-Zone infolge der politischen Krise in Italien haben am Mittwoch die Anleger in Fernost verschreckt. In Tokio fällt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,5 Prozent auf 22'020 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans hatte bis zum Mittag um 1,4 Prozent nachgegeben.

In Italien scheitert möglicherweise auch die Bildung einer Übergangsregierung. Der mit der Regierungsbildung beauftragte Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli stellte nach einem Treffen mit Präsident Sergio Mattarella am Dienstag zunächst kein Kabinett vor. Sowohl in der Lega als auch in der 5-Sterne-Bewegung wird geprüft, als euroskeptisches Bündnis in eine Neuwahl zu ziehen.

