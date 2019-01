11:48

Am Montagvormittag war der SMI 0,8 Prozent im Minus bei 8543 Punkten. Die Titel von Novartis und Roche gaben zwei beziehungsweise 1,1 Prozent nach. Die Aktein des Lebensmittelkonzerns Nestle verloren ein Prozent.

Bei den zyklischen Werten setzte sich kein eindeutiger Trend durch: Der Zementkonzern LafargeHolcim und die Sanitärtechnikfirma Geberit verloren an Boden. Der Personalvermittler Adecco, der Luxusgüterhersteller Richemont und der Bauchemiekonzern Sika legten hingegen zu.

Bei den Finanzwerten waren die Aktien der Credit Suisse gehalten. Die Bank hat einen weiteren US-Rechtsfall aus der Zeit vor der Finanzkrise abgehakt. Die Grossbank einigte sich mit dem Bundesstaat New York in einem Verfahren wegen des Verkaufs von faulen Hypothekenpapieren (RMBS). Die Titel der UBS gaben leicht nach. Die Grossbank hat mit der Suche nach möglichen Nachfolgern für Konzernchef Sergio Ermotti und Verwaltungsratschef Axel Weber begonnen. "Wir sind in einem sehr frühen Stadium dieser Diskussionen", sagte Weber in einem "Bloomberg"-Interview. Rasche Änderungen stünden nicht bevor. Zuvor hatte die Agentur berichtet, UBS sei in Gesprächen mit dem ehemaligen Investmentbankchef der Bank of America, Christian Meissner, für eine mögliche Führungsrolle bei der Bank.

Am breiten Markt legten die Titel des Chip- und Sensor-Herstellers AMS 9,4 Prozent zu. Das Unternehmen kooperiert mit dem Softwarehaus Face++ bei Technologien etwa zur Gesichtserkennung.

Die Aktien aus der Halbleiterbranche haben sich am Montag im Rahmen einer weltweiten Rally bei Technologiewerten weiter erholt. Die Hoffnung auf einen baldigen Ausweg aus dem US-chinesischen Handelsstreit machte sich bei den Branchenwerten zuvor schon in den USA und Asien weiter positiv bemerkbar. An der US-Börse Nasdaq hatte der Branchenindex Sox am Freitag letztlich mehr als 4 Prozent gewonnen.

In der Schweiz waren AMS die stärksten Gewinner unter den Branchenwerten: Die Aktie des aus Österreich stammenden und in der Schweiz notierten Chipherstellers zog bis um 10.40 Uhr um 7,5 Prozent an. Zusätzlich gestützt wurden die Papiere davon, dass der Sensorenhersteller eine Partnerschaft mit dem chinesischen Softwareentwickler Face++ eingeht, bei der beide Unternehmen ihre 3D-Sensoren und Software bei Anwendungen wie etwa zur Gesichtserkennung besser aufeinander abstimmen wollen.

In Deutschland rückten derweil Infineon im Dax um 1,1 Prozent vor und Dialog aus dem SDax gewannen mitgetragen von einem positiven Analystenkommentar von Merrill Lynch sogar 3,6 Prozent. Auf europäischer Bühne gewannen STMicroelectronics 1,7 Prozent und die Titel des Branchenausrüsters ASML rückten um 1,2 Prozent vor.

Ein Bericht über eine mögliche Entlastung hoch verschuldeter türkischer Fußballclubs gibt den Vereinen Auftrieb. Die Aktien von Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas und Trabzonspor stiegen am Montag in Istanbul um bis zu zwölf Prozent.

Dem TV-Sender TRT Spor zufolge diskutieren die Chefs des Fussballverbandes und des Bankenverbandes eine Umschuldung. Im Gespräch sei unter anderem eine Verlängerung der Laufzeiten der Verbindlichkeiten. Allein die vier Großvereine der türkischen Süper Lig sitzen auf einem Schuldenberg von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro.

Wegen der Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis kommt der SMI zäh in den Tag. Banken und Luxusgüter laufen hingegen sehr gut, Überflieger der Stunde ist AMS nach einem wichtigen Deal. Der SMI zeigt sich nach dem Handelbeginn mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 8601 Punkte leicht negativ. Grund ist die Performance der Schwergewichte Nestlé (-0,6 Prozent), Novartis (-1,1 Prozent) und Roche (-1,1 Prozent): die übrigen Titel laufen wesentlich besser.

Für eine gute Stimmung hatten am Freitag der besser als erwartet ausgefallene Monatsbericht vom US-Arbeitsmarkt gepaart mit beruhigenden Aussagen des US-Notenbankvorsitzenden Jerome Powell gesorgt. Zum Wochenstart dürfte sich der Fokus der Märkte nun wieder hin zum Handelsstreit zwischen den USA und China verlagern. Die beiden Länder machen am Montag und am Dienstag im Rahmen zweitägiger Gespräche einen neuen Anlauf, um ihren Konflikt beizulegen. Swatch (+1,3 Prozent) und Richemont (+2,5 Prozent) mit ihrem wichtigen China-Geschäft profitieren an der Börse von dieser Nachricht.

Der Verlauf der Gespräche wird mit Spannung erwartet, mit einem grossen Durchbruch rechnen die meisten Analysten hingegen noch nicht. Nebst dem Handelskonflikt könnten laut Marktkennern diese Woche der teilweise Stillstand der US-Regierungsgeschäfte sowie die bevorstehende Entscheidung über die Brexit-Modalitäten für etwas Druck auf die Märkte sorgen. Unternehmensseitig sieht die Agenda am Schweizer Aktienmarkt noch übersichtlich aus. Am Dienstag berichtet der Industriekonzern Sika über seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Die Grossbank Credit Suisse (+1,7 Prozent) hat sich in den USA geeinigt, eine Schadenersatzklage aussergerichtlich beizulegen, wie die Zeitungen "Zentralschweiz am Sonntag" und "Ostschweiz am Sonntag" berichteten. Bei der UBS (+1,4 Prozent) kommen Berichte über einen anstehenden Wechsel in der Firmenleitung gut an. Klar im Plus stehen auch Vifor Pharma (+0,9 Prozent), die positive Studienergebnisse publizierten, sowie AMS (+7,8 Prozent). Die Papiere dürften sich damit weiter vom deutlichen Einbruch vom letzten Donnerstag erholen.

Auf den Verkaufszetteln stehen die Papiere von Dufry (-0,7 Prozent) nachdem Goldman Sachs die Bewertung für mit "Sell" und einem Kursziel von 83 Franken wieder aufgenommen hat.

Im breiten Markt sorgen erneut Basilea (+2,2 Prozent) für Gesprächsstoff. Das Pharmaunternehmen hat am Morgen - wie schon am Freitag - weitere Aussagen zum Umsatz für 2018 gemacht. Laut provisorischen Zahlen ist er über dem ursprünglich erwarteten Wert zu liegen gekommen. Dätwyler (noch kein Kurs, vorbörslich +3,7 Prozent) gewinnen nach einer Rating-Erhöhung auf "Buy" von "Neutral" durch die UBS. Barry Callebaut (-1,4 Prozent) werden am Berichtstag Ex-Dividende gehandelt.

Ermuntert von den jüngsten Kursgewinnen an der Wall Street steigen Anleger wieder in die asiatischen Aktienmärkte ein. Der japanische Nikkei-Index schloss am Montag 2,4 Prozent höher bei 20'038,97 Punkten. Die Börse Shanghai legte 0,7 Prozent auf 2532,60 Zähler zu.

Die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell vom Freitag wirkten noch nach, sagte Hisao Matsuura, Chef-Anlagestratege der japanischen Investmentbank Nomura. Positiv werteten Anleger vor allem, dass die Federal Reserve bei der geplanten Straffung der geldpolitischen Zügel behutsam vorgehen wolle. Hoffnungen setzten Investoren ausserdem auf die neuen Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Zollstreits. Die Verhandlungen in Peking sollen bis Dienstag dauern.

US-Präsident Donald Trump hatte sich am Wochenende zuversichtlich über die Chancen für eine Einigung geäussert. Da die US-Börsen von ihren Rekordhochs weit entfernt seien, werde Trump der chinesischen Regierung wohl entgegenkommen, sagte Analyst David Madden vom Online-Broker CMC Markets. Vor diesem Hintergrund stiegen die Aktien von Komatsu um knapp sieben Prozent. Der Baumaschinen-Hersteller ist stark in China engagiert. Gleiches gilt für den Traktor-Bauer Kubota, dessen Titel 4,8 Prozent zulegten.

Vorbörslichen Berechnungen nach sieht es so aus, als folge der SMI den Börsen in Japan und den USA: Ein Plus von 0,4 Prozent auf 8645 Punkte ist prognostiziert. Alle 20 Titel sind höher gestellt (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Deutlich höher gestellt ist die Aktie der Credit Suisse (+1,5 Prozent). Am Wochenende ist bekannt geworden, dass die Grossbank in den USA eine millardenschwere Altlast elegant losgeworden ist. Bei der UBS (+0,6 Prozent) konkretisieren sich Nachfolgegerüchte für Präsident Axel Weber und CEO Sergio Ermotti. Weber selbst sagte in einem Interview, für ihn und Ermotti würden langsam Nachfolger eruiert.

Am breiten Markt stehen nach einer Kaufempfehlung durch die UBS die Aktie von Daetwyler (+3,4 Prozent) sowie auch AMS (+2,4 Prozent) deutlich höher: Der Sensorenhersteller geht eine Kooperation bezüglich Gesichtserkennung ein. Dufry (-1,6 Prozent) indessen wurde von Goldman Sachs auf "Sell" herabgesetzt.

Die Ölpreise sind am Montag gestiegen und haben damit an die Gewinne vom Freitag angeknüpft. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 57,90 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 78 Cent auf 48,74 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Anstieg der Ölpreise unter anderem mit Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell. Powell hatte am Freitag deutlich gemacht, dass die US-Notenbank Fed bei ihren künftigen Zinsentscheidungen die Sorgen der Finanzmärkte berücksichtigen werde. Ausserdem werde die Notenbank angesichts der vergleichsweise geringen Inflation "geduldig sein". Am Markt wurden diese Aussagen als Hinweis auf eher langsame Zinserhöhungen gesehen, was für eine stärkere konjunkturelle Entwicklung und damit eine höhere Nachfrage nach Rohöl spricht.

Ausserdem stützten jüngste Daten zur Entwicklung der Förderanlagen in den USA die Ölpreise. Wie die Ausrüsterfirma Baker Hughes am Freitagabend mitgeteilt hatte, ist die Zahl der aktiven Bohrlöcher in den USA erstmals seit drei Wochen wieder gesunken.

Der Euro ist am Montag zum Dollar gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1427 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Freitagabend noch knapp unter 1,14 Dollar gelegen hatte. Zum Franken verharrte der Euro hingegen mit 1,1243 Franken bei seinem Wert vom Freitagabend; zum Franken vergünstigte sich der US-Dollar derweil leicht auf 0,9841 Franken.

Marktbeobachter sprachen von einer allgemeinen Dollar-Schwäche, die Euro und Franken im Gegenzug Auftrieb verlieh. Zu nahezu allen wichtigen Währungen stand der Dollar zum Wochenauftakt unter Druck. Als Ursache hierfür gelten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Freitag.

Powell hatte deutlich gemacht, dass die US-Notenbank Fed bei ihren künftigen Zinsentscheidungen die Sorgen der Finanzmärkte berücksichtigen werde. Ausserdem werde die Notenbank angesichts der vergleichsweise geringen Inflation "geduldig sein" und die weitere Entwicklung der Wirtschaft beobachten. Am Markt wurden diese Aussagen als Hinweis auf eher langsamere Zinserhöhungen gesehen, was den Dollar unter Druck setzte.

Die Internetwährung Bitcoin setzt ihren Erholungskurs fort und steigt am Montag um knapp zehn Prozent auf 4205,60 Dollar. Viele Anleger hielten sich aber noch zurück, sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. "Die Furcht vor einer erneuten Verkaufswelle ist immer noch akut."

Die japanischen Börsen sind mit deutlichen Gewinnen in die Woche gestartet. Der Nikkei-Index der 225 führenden Werte steht um 2,7 Prozent bei 20'092 Punkten höher. Marktteilnehmer sagten, Tokio hole die starken Gewinne der Wall Street vom Freitagabend nach.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat Flexibilität bei der Zinspolitik signalisiert und vielen Investoren damit die Sorge vor einem zu straffen Kurs genommen. Bewegung könnte es zudem im Handelsstreit zwischen den USA und China geben. Beide Seiten treffen sich diese Woche zu neuen Verhandlungen.

Gefragt waren in Tokio unter anderem Aktien der Schwergewichte Toyota und Sony. Sie verteuerten sich um jeweils mehr als drei Prozent.

Der Franken wertet leicht auf. Der Euro-Franken-Kurs liegt aktuell bei 1 zu 1,1242. Im fernöstlichen Handel kostet europäische Gemeinschaftswährung 1,1416 Dollar.

