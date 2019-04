08:30

Nach der Kursrally in der vergangenen Woche haben sich Anleger an den Aktienmärkten in Asien Gewinne gesichert. Der japanische Auswahlindex Nikkei verlor am Montag 0,2 Prozent auf 21.772 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index gab 0,4 Prozent nach. Auch an den Börsen in China standen die Ampeln auf rot.

Analysten verwiesen auf eine Zurückhaltung angesichts der in dieser Woche beginnenden Bilanzsaison in den USA und in Japan. Zudem gebe es nach den jüngsten Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten vermehrt Unsicherheiten über die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank Fed, erklärten die Experten des Brokerhauses TD Securities. Auf den Verkaufslisten an der Tokioter Börse standen vor allem Aktien von Banken und anderen Finanzinstituten.

Die Papiere von Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial und Dai-ichi Life gaben je rund ein Prozent nach. Dagegen waren dank des Ölpreisanstiegs Aktien von Rohstoffkonzernen gefragt. So legten die Titel von Inpex und Japan Petroleum Exploration um 1,2 und 0,2 Prozent zu. Für eine positive Grundstimmung an den asiatischen Börsen sorgten China und die USA mit ermutigenden Aussagen zum Handelsstreit. Die beiden Länder erklärten, in wichtigen Verhandlungsrunden seien Fortschritte erzielt worden.

+++

08:10

Die SMI-Kurse fallen im Umfang von etwa 0,2 bis 0,4 Prozent zurück, wobei es die Zykliker und die Banken etwas stärker trifft (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch). Ein Plus zeigen die Aktien von Julius Bär (+0,3 Prozent) und Swatch (+0,2 Prozent).

+++

08:05

Bitcoin setzt seinen Höhenflug fort. Der Preis für ein Bitcoin steigt um gut sieben Prozent auf 5361,80 Dollar. Das ist der höchste Stand seit fast fünf Monaten.

+++

08:00

Die Ölpreise haben am Montag angesichts hoher Angebotsrisiken neue fünfmonatige Höchststände erreicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 70,60 US-Dollar. Das waren 26 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 25 Cent auf 63,33 Dollar.

Marktteilnehmer nannten die drohende Eskalation der Krise in Libyen als einen Grund für die Preisaufschläge am Ölmarkt. In dem ölreichen Opec-Land sieht sich die international anerkannte Regierung einer militärischen Offensive des einflussreichen Generals Chalifa Haftar ausgesetzt.

Libyen hat im vergangenen Monat etwa 1,1 Millionen Barrel Rohöl am Tag gefördert und ist damit ein mittelgrosser Produzent im Ölkartell Opec. Hinzu kommen jedoch die US-Sanktionen gegen den Iran und die schwere Wirtschaftskrise in Venezuela. Zusammen mit der Opec-Strategie eines knappen Angebots sorgen die Entwicklungen für steigende Ölpreise.

+++

06:45

Die Tokioter Börse hat am Montag leicht nachgegeben. Händler sagten, dass die Anleger vor dem Beginn der Berichtssaison vorsichtig agierten. Der Nikkei der 225 führenden Werte sank bis zum späten Vormittag 0,2 Prozent auf 21´768 Punkte.

You'd never know that this city in Asia has at least 1,519 people worth $30 million or more https://t.co/fagPykUiPo — Bloomberg (@business) 8. April 2019

Zu den Verlieren zählten die Finanzwerte. Die Aktien von Mitsubishi UFJ Financial fielen 1,2 Prozent und die Dividendenpapiere von Sumitomo Mitsui Financial 1,1 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen.

05:20

+++

Der Euro stagnierte im fernöstlichen Handel zum Dollar. Die europäische Einheitswährung kostete zuletzt 1,1218 Dollar. Zum Yen gab die US-Währung leicht auf 111,65 Yen nach. Der Schweizer Franken notierte bei rund 0,9992 Franken je Dollar und bei etwa 1,1213 Franken je Euro.

(Reuters)