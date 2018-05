12:25

Der SMI steht am Mittag 0,1 Prozent tiefer bei 8932 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI steigt um 0,1 Prozent auf 1482 und der breite SPI gibt um 0,1 Prozent nach auf 10'656 Punkte.

Im Fokus stehen Sonova nach Zahlen. Obwohl Gewinn und auch die Dividende höher ausgefallen ist als erwartet, stösst Anlegern der Ausblick sauer auf. Der Hörgeräte-Hersteller geht von geringeren Wachstumsraten aus, als Analysten prognostiziert hatten.

Bremsend für den Gesamtmarkt wirken sich auch die Verluste der beiden Schwergewichte Nestlé und Novartis aus, die mittlerweile um 0,7 bzw. 0,8 Prozent nachgeben. Bei Nestlé gab es eigentlich mit der Zulassung eines Hand-Antifaltenmittels gute Neuigkeiten, Novartis sieht sich Untersuchungen der griechischen Justiz wegen Korruptionsvorwürfen gegenüber.

Gefragt sind die Grossbanken nach einer positiven Studie von J.P. Morgan. Die Analysten der US-Bank sehen Schweizer Institute gut positioniert, um bei einer möglichen Konsolidierung der stark fragmentierten Vermögensverwaltungsbranche eine führende Rolle einzunehmen. So gewinnen UBS als "Top Pick" 1,4 Prozent, für CS geht es um 0,8 Prozent nach oben und Julius Bär ziehen um 0,9 Prozent an.

In der zweiten Reihe klettern die Aktien von Georg Fischer um 6,8 Prozent nach oben. Einerseits sorgt eine Hochstufung durch die UBS für Kauflaune, andererseits profitiert der Industriekonzern wie auch Branchenkollege Autoneum (+1,8 Prozent) von der Ankündigung Chinas, die Importzölle für Autos auf 15 von 25 Prozent zu senken. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

China will cut import duty on cars for the first time in more than a decade https://t.co/cPpFmNzk98 pic.twitter.com/fWrRp82Avi — Bloomberg (@business) May 22, 2018

10:35

Positive Vorgaben aus den USA haben der Schweizer Börse am Dienstag nach dem verlängerten Pfingstwochenende zu einem festeren Start in die neue Woche verholfen. Die Anleger seien erleichtert über die Beilegung des Handelsstreits zwischen China und den USA. Für zusätzlichen Rückenwind sorgt laut Händlern zudem der weiterhin feste Dollar. Der SMI legt um 0,1 Prozent auf 8947 Punkte zu. Am Freitag war der Leitindex um 0,5 Prozent gefallen.

Relevante Konjunkturindikatoren werden für Dienstag nicht erwartet. Auf Unternehmensseite hat einzig Sonova den Jahresbericht 2017/18 veröffentlicht. Der Markt reagiert mit einem Minus von 1,5 Prozent auf die Zahlen. Der Hörgerätehersteller hat vor allem dank Zukäufen den Umsatz um 10,4 Prozent auf 2,65 Milliarden Franken gesteigert. Damit lag der Konzern im Rahmen der Analystenerwartungen. Der Gewinn legte um 14,4 Prozent auf 407,4 Millionen Franken zu. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet Sonova in Lokalwährungen ein Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent und eine Steigerung des Betriebsergebnisses (Ebita) von 6 bis 9 Prozent. Der Bericht berge keinerlei Überraschungen, kommentiert die ZKB.

Bei den Standardwerten führen die Aktien des Personalvermittlers Adecco die Gewinner mit plus 1,6 Prozent an Die Anteile des Uhrenkonzerns Swatch, die von einer Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux profitieren, steigen um 1,0 Prozent. Die Aktien von Richemont sinken um 0,3 Prozent. Der Luxusgüterhersteller hatte mit dem am Freitag veröffentlichten Jahresabschluss die Markterwartungen verfehlt, was den Aktienkurs einbrechen liess.

Die Bankaktien tendieren freundlich. UBS rücken um 1,4 Prozent vor, Credit Suisse steigen um 0,7 und Julius Bär um 1,0 Prozent vor.

Am breiten Markt schiessen die Aktien von Georg Fischer um 8,5 Prozent nach oben. UBS hat den Anlagenbauer auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft.

09:10

Der SMI startet mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 8978 Punkten in den Handel. Eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt für gute Stimmung an den Börsen. Gelöst ist der Konflikt allerdings noch nicht, und auch die Spannungen zwischen Europa und den USA bleiben bestehen. Zudem richten Anleger ihren Blick auf die Pläne der neuen Regierung in Italien.

Sonova (-1,9 Prozent) rücken mit Zahlen in den Mittelpunkt. Der Hörgeräte-Hersteller steigerte den Umsatz nicht so stark wie erwartet, überzeugte aber beim Gewinn. Zudem fiel die Dividende höher aus als von Analysten erwartet. Der Ausblick stösst allerdings auf wenig Begeisterung.

Full-year results 2017/18: Sonova reports substantial sales and earnings growth https://t.co/Gp04XL3LqX — Sonova (@SonovaGroup) May 22, 2018

Der Pharmakonzern Roche (+0,9 Prozent) vermeldete positive Studienergebnisse zu seinem Hämophilie-Medikament Hemlibra. Konkurrent Novartis (-0,1 Prozent) sieht sich derweil Untersuchungen der griechischen Justiz wegen Korruptionsvorwürfen gegenüber. Das dritte SMI-Schwergewicht Nestlé (+0,2 Prozent) erhielt indes die US-Zulassung für ein Hand-Antifaltenmittel.

Die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA beschäftigt die Swiss Re (+0,5 Prozent). Der Schweizer Rückversicherer prüft, welche Optionen dem Unternehmen zu einer Aufrechterhaltung seiner Geschäftstätigkeiten in dem Land noch verbleiben. Derweil reichten zwei Nichtregierungsorganisationen gegen Lafarge-Holcim (+0,3 Prozent) in Frankreich Klage wegen Terrorfinanzierung ein.

In der zweiten Reihe stehen einmal mehr Oerlikon (+0,7 Prozent) und Schmolz+Bickenbach (-0,7 Prozent) durch ihren Investor Viktor Vekselberg im Fokus. Der russische Investor hat als Reaktion auf die US-Sanktionen seine Beteiligungen an den beiden Unternehmen deutlich reduziert. Daneben lanciert Temenos (-0,1 Prozent) ein Aktienrückkaufprogramm über 250 Millionen US-Dollar und Peach Property (-0,3 Prozent) baut sein Portfolio auf rund 8'000 Wohnungen aus. Schliesslich profitiert Georg Fischer (+8,1 Prozent) von einer positiven Studie.

08:41

Nach den Kursgewinnen zu Wochenbeginn haben Anleger in Asien am Dienstag das Tempo wieder rausgenommen. Der Leitindex in Tokio schloss 0,2 Prozent schwächer bei 22'960 Zählern. Die Börsen in China gaben knapp ein Prozent nach. Weil die Aktienmärkte in Südkorea und Hongkong geschlossen blieben, waren die Handelsvolumina allerdings geringer.

08:07

Der Swiss Market Index (SMI) wird von der Bank Julius Bär vorbörslich 0,3 Prozent höher bei 8967 Punkten berechnet. Für steigende Kurse sorgen vor allem die Schwergewichte Nestlé (+0,8 Prozent) und Novartis (+0,4 Prozent). Am breiten Markt steigen Sonova (+0,1 Prozent) nach guten Jahreszahlen nur wenig. Temenos (+1,1 Prozent) hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Mit Argusaugen blickten Anleger nach Italien. Die beiden potenziellen Koalitionspartner, die 5-Sterne-Bewegung und die rechte Partei Lega, wollen ihre neue Regierung von dem 54-jährigen Juraprofessor Giuseppe Conte leiten lassen, der keine politische Erfahrung hat. Die beiden Parteien planen höhere Sozialausgaben, Steuersenkungen und eine Rücknahme der Rentenreform, was viele Milliarden kosten würde.

07:50

Die Rendite der zehnjährigen Italien-Bonds steigt am Dienstag auf 2,418 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 14 Monaten. Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1774 Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Sorge um die weitere politische Entwicklung in Italien laste auf dem Euro, hiess es von Marktbeobachtern. Auch zum Franken gab die Gemeinschaftswährung leicht nach. Der Euro fiel auf 1,1742 nach 1,1751 Franken am späten Montag. Der Dollar kostete derweil 0,9969 nach zuvor 0,9974 Franken.

Italy's bond yields now top some emerging markets...https://t.co/r1Ub8cEuLD pic.twitter.com/JZjT2Skj7G — Andrew Barden (@abarden) May 22, 2018

07:21

Ein Blick auf die Rohstoffmärkte. Die Preise für Rohöl bewegen sich weiter auf hohem Niveau. Die Nordseesorte Brent notiert bei 79,38 Dollar (-0,1 Prozent). Ein Barrel der US-Sorte WTI kostet 72,51 Dollar (+0,4 Prozent). Am Montag waren die Ölpreise getrieben von Sorgen um die Folgen der Wahl in Venezuela gestiegen.

06:47

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Dienstagvormittag mit 23'007 Punkten kaum verändert. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,15 Prozent auf 1810 Zähler. Am Montag hatte die Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China den Märkten in Asien noch merklich Auftrieb gegeben.

Vor allem der Finanzsektor stand unter Druck. Der Index der japanischen Versicherer notierte mit 0,97 Prozent im Minus. Als Grund nannten Händler Anzeichen für eine Trendwende bei den Renditen für US-Staatsanleihen, die kurz vor dem Erreichen eines Sieben-Jahres-Hoch abgerutscht waren. Die bisher steigenden Zinsen für US-Staatspapiere hatten den Gewinnen der japanischen Versicherer Auftrieb gegeben.

Today's markets update:

- Asian stocks slip

- Dollar declines

- Treasury yields tick lower https://t.co/yDww1wPT8f pic.twitter.com/XTZcrAxhOk — Bloomberg Markets (@markets) May 22, 2018

06:36

Der Euro gab gegenüber dem Dollar leicht nach, notierte aber weiter nahe eines Vier-Monats-Hochs zum Yen und eines Sechs-Monats-Hochs zum Euro. Ein Euro wurde mit 1,1784 Dollar bewertet. Der Dollar wurde mit 110,95 Yen gehandelt.

