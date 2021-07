10:25

Nach wie vor seien Inflationsängste und die Sorge um die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus die grössten Stimmungsdämpfer. Unter letzterem leiden die Schweizer Reisetitel Dufry (-1,6 Prozent), LM Group (-2,1 Prozent) und Flughafen Zürich (-1,2 Prozent). Der Swiss Market Index ist derweil 0,1 Prozent im Plus.

+++

09:45

Der SMI verliert 0,0 Prozent auf 12'043 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,05 Prozent auf 19415 und der breite SPI 0,0 Prozent auf 15'490 Zähler.

Zu den grössten Verlierern zählen die beiden Technologiewerte AMS (-1,6 Prozent) und Logitech (-0,5 Prozent). Aber auch CS und Alcon fallen um jeweils mehr als 0,8 Prozent zurück.

Im Fall der CS haben sich die Experten von Jefferies recht vorsichtig in einer Studie geäussert. Konkurrent UBS (+0,2 Prozent) kommt in dem Report dagegen deutlich besser weg.

Noch stärker als die UBS legen Sika (+0,6 Prozent) und Straumann (+0,8 Prozent) zu. Auch sie profitieren von wohlwollenden Analystenkommentaren.

Die eigentliche Musik spielt aber in den hinteren Reihen: DKSH (+6,1 Prozent) und Barry Callebaut (+0,5 Prozent) sind nach ihren positiv aufgenommenen Zahlen gesucht. Feintool (+6,3 Prozent) können mit den ersten Angaben zum Geschäftsgang ebenfalls punkten.

Industrie - Feintool meldet deutlich höheren Umsatz im Semester und sichert Finanzierung https://t.co/7aju27n7IO pic.twitter.com/Vz7w7elzOk — cash (@cashch) July 15, 2021

Nach Zahlen nehmen Investoren bei Rieter (-1,3 Prozent) ebenso Gewinne mit wie bei VAT (-0,1 Prozent), die den Markt auf ein starkes erstes Halbjahr vorbereitet haben. GAM (-0,7 Prozent) werden trotz eingedämmter Verluste ebenfalls aus den Depots entfernt.

+++

09:40

Eine Verlustwarnung von Siemens Gamesa löst einen Ausverkauf bei europäischen Windkraftanlagenbauern aus. Die Aktien der Konkurrenten Nordex und Vestas fallen um jeweils etwa 7,5 Prozent. Gamesa-Titeln droht mit einem Minus von mehr als 17 Prozent der grösste Tagesverlust seit zwei Jahren.

+++

09:20

+++

09:10

Der SMI verliert 0,2 Prozent auf 12'019 Punkte.

Die Vorgaben aus Übersee liefern eher uneinheitliche Impulse. So hatte an der Wall Street am Mittwoch die Aufwärtsdynamik zum Handelsschluss klar nachgelassen. In Asien finden die Märkte keine einheitliche Richtung.

Dort ist die chinesische Wirtschaft im zweiten Quartal zwar langsamer gewachsen als im ersten. Insgesamt seien die Zahlen aber etwas besser als befürchtet, heisst es im Handel. Als Stimmungsstütze sehen Händler die Aussagen vom Fed-Chef Jerome Powell vom Vortag. Er hatte erklärt, dass die Zentralbank noch weit davon entfernt sei, "substanzielle Fortschritte" zu sehen, um über eine Änderung der Geldpolitik nachzudenken.

Konjunktur - Chinas Wirtschaft legt im zweiten Quartal wie erwartet deutlich zu https://t.co/uHRuDk80jf pic.twitter.com/SHEYMYZJ03 — cash (@cashch) July 15, 2021

Die Aktien der Grossbank UBS (+0,3 Prozent) profitieren von einem Analystenkommentar. Jefferies hat die Abdeckung der Titel mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen. Der Kommentar dazu ist sehr zuversichtlich. Deutlich vorsichtiger sind die Experten für die Credit Suisse (-1,0 Prozent), deren Bewertung sie mit einem 'Hold'-Rating aufnehmen.

+++

+++

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,03 Prozent bei 12'039 Punkten tiefer. Den einzigen Ausschlag nach oben zeigen die UBS-Aktien. Jefferies nimmt die Bewertung für UBS mit "Buy" und einem Kursziel von 20 Franken wieder auf. Sie halte die Grossbank insgesamt für attraktiv, schreibt die zuständige Analystin Flora Bocahut.

Der breite Markt steht 0,05 Prozent höher. Nach Zahlen positiv auffallen tun Barry Callebaut (+0,9 Prozent), Rieter (+0,9 Prozent) und DKSH (+2,6 Prozent). Ebenfalls stark sind Comet (+2,4 Prozent), GAM (+1,0 Prozent), Inficon (+1,4 Prozent) und VAT (+2,9 Prozent).

+++

07:30

Zum Auftakt der nächsten Runde der US-Bilanzsaison wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag niedriger starten. Am Mittwoch hatte er kaum verändert bei 15.788,98 Punkten geschlossen.

Das beherrschende Thema auf dem Börsenparkett bleibt die Inflation. Unter diesem Gesichtspunkt werden Investoren die anstehenden Konjunkturdaten auf entsprechende Hinweise abklopfen. Im Tagesverlauf werden unter anderem die Konjunkturbarometer der Federal Reserve Bank von New York und der von Philadelphia veröffentlicht. Dazu gesellen sich die Zahlen zur US-Industrieproduktion. Ersterer ist im Juli Experten zufolge leicht auf 18 Punkte gestiegen. Letzerer ging dagegen wohl auf 28 Zähler zurück. Parallel dazu legen weitere amerikanische Banken ihre Geschäftszahlen vor, unter anderem Morgan Stanley.

+++

06:30

Der SMI steht nach Angaben der IG Bank vorbörslich um 0,05 Prozent tiefer. Im Handel am Mittwoch gab der Index um 0,2 Prozent auf 12'043 Punkte nach.

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,9 Prozent tiefer bei 28'344 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,8 Prozent und lag bei 1947 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,4 Prozent.

Powell sagte, dass die US-Wirtschaft "noch ein Stück weit" von dem Niveau entfernt sei, das die Zentralbank vor der Drosselung ihrer geldpolitischen Unterstützung sehen möchte. "Angesichts der Tatsache, dass der Rückgang der Anleiherenditen bereits vor Powells Rede einsetzte, wurde der Markt wahrscheinlich eher durch Leerverkäufe und die Auflösung von unterbewerteten Papieren angetrieben als durch Powells Kommentare an sich", sagte Nikko Morita von SMBC.

Eine Reihe von chinesischen Wirtschaftsdaten, die im Laufe des Tages anstehen, werden in Asien im Blickpunkt stehen, ebenso wie die Gewinne von grossen Unternehmen, einschliesslich des taiwanesischen Chipherstellers TSMC.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,88 Yen und stagnierte bei 6,4661 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9147 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1828 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0821 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,3832 Dollar.

+++

00:00

Die US-Börsen haben sich am Mittwoch stabil gezeigt. Zeitweise übersprang der Dow Jones Industrial erneut die Hürde von 35 000 Punkten, bald darauf aber bröckelten die Gewinne wieder etwas ab. Stützend wirkten einerseits Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell zur Geldpolitik und andererseits die anlaufende Berichtssaison.

Letztlich ging es für den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones um 0,13 Prozent auf 34 933,23 Punkte nach oben. Bis zu seinem im Mai erreichten Rekordhoch ist es trotzdem nur noch ein Katzensprung. Es fehlen keine 160 Punkte mehr. Der S&P 500 schloss 0,12 Prozent höher auf 4374,30 Zähler, nachdem der marktbreite Index bereits tags zuvor eine neue Bestmarke erzielt hatte. Der Nasdaq 100 , der am Dienstag erstmals die 15 000-Punkte-Hürde genommen hatte, rückte um 0,17 Prozent auf 14 900,44 Punkte vor.

In vorbereiteten Bemerkungen für den Finanzausschuss des US-Parlaments bekräftigte Fed-Chef Powell, dass es noch eine Weile dauern werde, bis die Wirtschaft so weit sei, dass über eine Reduzierung der geldpolitischen Unterstützung nachgedacht werden könne. Allerdings sei zu erwarten, dass sich die zuletzt positive Entwicklung fortsetze. Der Diskussionsprozess über die künftige Geldpolitik werde fortgeführt.

Nach JPMorgan und Goldman Sachs am Vortag präsentierten am Mittwoch weitere US-Banken ihre Geschäftsberichte. Die Papiere der Citigroup gaben nach einem Auf und Ab im S&P 100 letztlich um 0,3 Prozent nach. Die Grossbank überraschte zwar mit ihren Erträgen im Investmentbanking positiv, doch das Tagesgeschäft lief nicht besonders rund.

Banken - US-Grossbanken zeigen: Das Investmentbanking der Big Player lahmt https://t.co/LKGjwAF4vw pic.twitter.com/VrOTCfNrIH — cash (@cashch) July 14, 2021

Bei der Bank of America sorgten im zweiten Quartal nachlassende Sorgen über mögliche Kreditausfälle für ein überraschend hohes Gewinnplus. Wie tags zuvor bei JPMorgan aber reichte dies den Anlegern nicht aus. Zudem enttäuschte der Handelsertrag vor den Bewertungsanpassungen für das eigene Kreditrisiko. Die Aktien sackten daher um 2,5 Prozent ab.

Dagegen ging es für die Anteile der Bank Wells Fargo nach Zahlen um 4,0 Prozent hoch. Angesichts der Wachstumseinschränkungen durch die Strafauflagen der Fed, die weiter auf den Resultaten lasteten, habe Wells Fargo ordentlich abgeschnitten, lobte etwa Gerard Cassidy, Analyst bei der RBC.

Dass es für die Aktien der Investmentbank Jefferies um 5,4 Prozent nach oben ging, war einer Kooperationsvereinbarung zu verdanken. Die japanische Bank Sumitomo Mitsui Financial Group und Jefferies gingen eine strategische Partnerschaft ein. Im Zuge dessen wollen sich die Japaner auch an Jefferies beteiligen.

Apple stiegen mit plus 2,4 Prozent knapp unter 150 US-Dollar und erreichten ein Rekordhoch. Laut Insidern will der iPhone-Hersteller seine Produktion im Vergleich zum Vorjahr deutlich steigern. Die Zulieferer seien gebeten worden, bis zu 90 Millionen iPhones der nächsten Generation in diesem Jahr zu bauen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Big Tech - Apple will laut Insidern 2021 bis zu ein Fünftel mehr iPhones produzieren https://t.co/cbPHC5hmPU pic.twitter.com/7TM8pvfLoY — cash (@cashch) July 14, 2021

+++

+++

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)