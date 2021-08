09:10

Der SMI gewinnt 0,5 Prozent auf 12'479 Punkte.

Die Sorgen über ein baldiges Endes der Billiggeldpolitik der US-Notenbank (Fed) hätten wieder etwas nachgelassen. Stimmen aus den Reihen des Fed, angesichts der sich rasant ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus die konjunkturstützenden Anleihekäufe nicht vorschnell zu reduzieren, stützten dabei die Kurse. Tapering, also die Reduktion der Anleihenkäufe, bleibt zwar das Thema am Markt. Doch nun könnte laut Marktbeobachtern die Delta-Variante zum "Game Changer" werden.

Am Freitag hatte Robert Kaplan, der Fed-Präsident von Dallas, der laut CS-Kommentar als Befürworter des Tapering gilt, gesagt, dass die Delta-Variante von Covid-19 Auswirkungen auf Einstellungen und Produktion habe. Konkretere Angaben dazu erhoffen sich die Marktteilnehmer dazu vom Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag. Dabei steht die Rede von Fed-Chef Jerome Powell im Zentrum des Interesses. Bis dahin halten die Märkte aber auch Impulse in Form von Konjunkturzahlen. Am Montag stehen die europäischen Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe und in den USA die Verkäufe bestehender Häuser zur Publikation an. Dagegen bleibt es von Unternehmensseite zunächst noch eher ruhig.

+++Coronavirus-Update+++ - Corona: BAG-Fallzahlen am Montag im Fokus - Gesundheitsminister Alain Berset fordert Schweizer zum Impfen auf - Israel meldet deutlich besseren Schutz nach dritter Impfdosis - China verzeichnet keine weiteren Neuinfektionen https://t.co/IvCT7Ca0MG pic.twitter.com/k5bmQ3LcMD — cash (@cashch) August 23, 2021

Die Aktien von Alcon (+0,9 Prozent) profitieren von einer Kurszielerhöhung der UBS auf 85 von 75 Franken mit weiterhin Rating "Buy". Die Papiere des Augenheilkonzerns hatten letzte Woche im Zusammenhang mit den veröffentlichten Zweitquartalszahlen über 14 Prozent zugelegt.

Auf Erholungskurs einschwenken könnten die Aktie von Richemont (+1,9 Prozent) und Swatch (+2,1 Prozent). Händler erwarten hier eine Gegenbewegung nach der schwachen Performance in der Vorwoche. Die Ausbreitung der Delta-Variante von Covid-19 in Asien hatte steigende Konjunktursorgen ausgelöst und die beiden Titel entsprechend belastet.

+++

08:30

Die Ölpreise sind zu Wochenbeginn deutlich gestiegen. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,42 US-Dollar. Das waren 1,24 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,18 Dollar auf 63,32 Dollar.

Die Erdölpreise haben sich damit etwas von ihren jüngst markierten dreimonatigen Tiefständen erholt. Für etwas Entlastung sorgte der schwächere US-Dollar. Sinkt der Dollarkurs, sorgt das zumeist für eine höhere Nachfrage aus Ländern ausserhalb des Dollarraums. Rohöl wird international in der US-Währung gehandelt.

Belastet wurde die Stimmung am Ölmarkt in den vergangenen Wochen durch die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Damit einher gehen Konjunktursorgen, da in einigen Ländern neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens drohen oder bereits ergriffen wurden. Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie lasten zumeist auf der wirtschaftlichen Aktivität und damit auf der Ölnachfrage.

+++

08:20

+++

08:10

Die Schweizer Börse notiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär 0,5 Prozent höher. Alle 20 Titel sind im Plus, wobei Alcon nach einer Kurszielerhöhung durch die UBS mit plus 1,2 Prozent den grössten Aufschlag verzeichnet.

Der breite Markt gewinnt ebenfalls 0,5 Prozent. Einzig Ascom (-0,5 Prozent), Cembra Money Bank (-1,1 Prozent) und U-Blox (-0,6 Prozent) sind vorbörslich tiefergestellt. Die Konsumkreditbank Cembra und die Migros gehen bei den Kreditkarten getrennte Wege. Dadurch dürfte der Reingewinn ab 2022 um 10 bis 15 Prozent tiefer ausfallen als geplant.

+++

07:15

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Zum Wochenschluss hatte die Furcht vor einem baldigen Abebben der Notenbank-Gelder in den USA den Börsen zugesetzt. Dementsprechend richtet sich die Aufmerksamkeit in dieser Woche auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell auf der Notenbankkonferenz in Jackson Hole am Freitag. Am Montag stehen die europäischen Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe im Fokus. In den USA stehen zudem die Verkäufe bestehender Häuser an.

+++

06:45

Der Kurs der Digitalwährung Bitcoin ist am Montag erstmals seit Mai über die Marke von 50'000 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete ein Bitcoin am Handelsplatz Bitstamp 50'299 Dollar und damit gut zwei Prozent mehr als am Vortag. Seit dem Zwischentief Mitte Juli summieren sich die Kursgewinne des sehr stark schwankenden Kryptogeldes mittlerweile auf fast drei Viertel. Dabei hatte in den vergangenen Tagen die Entscheidung der US-Handelsplattform Coinbase, die eigenen Bestände an Kryptowährungen aufzustocken, für zusätzlichen Schwung gesorgt. Bis zum Rekordhoch des Bitcoin von fast 64'900 Dollar aus dem April fehlt indes noch ein gutes Stück.

Der Gesamtwert aller Kryptowährungen liegt laut der Internetseite Coinmarketcap nun wieder über 2 Billionen Dollar.

+++

06:30

Der Swiss Market Index (SMI) notiert rund zweieinhalb Stunden vor Handelseröffnung laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,5 Prozent höher. Am Schweizer Markt zeichnet sich ein nachrichtenmässig noch gemächlicher Start in die neue Woche ab. Mit dem Aargauer Verpackungsspezialist Aluflexpack und der zur liechtensteinischen LLB-Gruppe gehörenden Bank Linth haben lediglich zwei kleinere Unternehmen die Vorlage ihrer Semesterzahlen angekündigt.

Beobachter rechnen aber insgesamt damit, dass an den Aktienmärkten die Volatilität wieder zunehmen wird. Nach dem Auslaufen der Berichtssaison richtet sich die Aufmerksamkeit wieder vermehrt auf die Entwicklung der Weltwirtschaft, wo zuletzt etwa Daten aus China enttäuscht hatten. Gross bleibt auch die Besorgnis um die Delta-Variante des Coronavirus, die für neue Störungen der globalen Wirtschaft sorgen könnte.

Ein besonderes Augenmerk an den Märkten richtet sich zudem auf die Geldpolitik, nachdem vergangene Woche die Befürchtungen um eine baldige Reduktion der Anleihenkäufe durch die US-Notenbank Fed für grosse Unruhe gesorgt hatten. Viel Aufmerksamkeit wird in der zweiten Wochenhälfte das bekannte Wirtschaftssymposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming geniessen, wo auch Fed-Chef Jerome Powell einen Auftritt haben wir

Geldpolitik - «Risk-on» bleiben: Für eine Tapering-Panik bei Aktien gibt es wenig Anlass https://t.co/I8xNHjrd6E pic.twitter.com/SMASBKEgEb — cash (@cashch) August 22, 2021

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,7 Prozent höher bei 27'493 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 1,9 Prozent und liegt bei 1916 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,0 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,4 Prozent.

Die Kauflaune der Anleger wurde durch gute Virus-Nachrichten aus China angeregt: Die Volksrepublik meldete erstmals seit Juli keine lokal übertragenen Fälle. Eine Reihe von Umfragen im verarbeitenden Gewerbe für August in Asien, die am Montag veröffentlicht werden, sollen einen ersten Hinweis darauf geben, wie es um das globale Wachstum angesichts der Delta-Variante bestellt ist, wobei die Analysten mit einer gewissen Abschwächung rechnen. "Nach einem starken v-förmigen Aufschwung gibt es viele Anzeichen für ein langsameres Wachstum", sagte Michael Hartnett, Anlagestratege der BofA. "Die US-Renditekurve befindet sich auf einem Ein-Jahres-Tief, die Schwellenländermärkte sind im Jahresvergleich negativ und sowohl Kupfer als auch Öl liegen zweistellig unter den jüngsten Höchstständen."

China tech shares stage a rebound after five-week selloff https://t.co/v8skE4XQub — Bloomberg Markets (@markets) August 23, 2021

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 109,86 Yen und gab 0,2 Prozent auf 6,4898 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9160 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1720 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0737 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3648 Dollar.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)