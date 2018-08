18:00

Der SMI steht mit 9158 Punkten um einen Punkt höher als am Vortag. Seit Ende Juni ist der Leitindex um gut 6 Prozent gestiegen. Das Geschäft verlief Händlern zufolge in ruhigen Bahnen. Wegen der Ferienzeit seien die Umsätze dünn.

Auf dem Markt lasten vor allem einige Schwergewichte. Die meisten Standardwerte legen zu. Die Aktien von Swiss Re büssen 1,3 Prozent ein. Der Gewinn des Rückversicherers sank im ersten Halbjahr stärker als von Analysten erwartet um 17 Prozent auf eine Milliarde Dollar.

Auch die die beiden Pharmaschwergewichte Novartis und Roche sowie die Grossbank Credit Suisse verlieren an Wert. UBS schliessen geringfügig höher. Die Aktien von Nestlé, einem weiteren SMI-Riesen, legen 0,8 Prozent zu.

Kräftige Kursgewinne verbuchen zyklische Werte wie etwa Swatch. Die Aktien des Uhrenherstellers wetzten mit einem Plus von 1,4 Prozent die Scharte der vergangenen Tage zum Teil aus.

Am breiten Markt steigen die Aktien von Interroll um 6,3 Prozent, nachdem die Logistiksystemefirma für das erste Halbjahr einen Gewinnanstieg um gut ein Fünftel auf 18,6 Millionen Franken bekanntgegeben hatte. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenkommentar zum Freitag.)

15:50

Der Handelsstreit mit China überschattet Börsianern zufolge die anhaltend robusten US-Arbeitsmarktdaten. Vor diesem Hintergrund kommen die Aktienindizes Dow Jones, Nasdaq und S&P 500 zur Eröffnung am Freitag kaum vom Fleck.

Zwar sei die Zahl der neu geschaffenen Stellen mit 157'000 hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, sagte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. "Doch die Zahl ist in Anbetracht der erreichten Vollbeschäftigung dennoch eine gute. Mehr noch: Der Vormonatswert wurde deutlich nach oben korrigiert."

Die Regierung kündigte allerdings am Freitag in Peking Strafzölle auf US-Waren im Volumen von 60 Milliarden an, sollten die USA die angedrohten Abgaben auf chinesische Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar verhängen. Damit droht eine weitere Zuspitzung in dem Streit.

MORE: China announced a list of $60 billion worth of U.S. imports it plans to apply tariffs on https://t.co/ONav5IHoxn pic.twitter.com/xqokuZx0Ma — Bloomberg (@business) August 3, 2018

Bei den Aktienwerten gehört Kraft Heinz zu den Favoriten. Der US-Quartalsumsatz des Anbieters von Ketchup und "Philadelphia"-Frischkäse schrumpfte zwar um 1,9 Prozent. Analysten hatten allerdings einen grösseren Rückgang befürchtet. Die Papiere von Kraft Heinz gewinnen 3 Prozent.

Die Aktien von Symantec fallen dagegen um 13,7 Prozent auf ein Zwei-Jahre-Tief von 18,02 Dollar. Der Anbieter der Software "Norton Antivirus" halbierte seinen Quartalsverlust auf 63 Millionen Dollar. Das sei zwar besser als erwartet, werde aber von der gesenkten Gesamtjahresprognose überschattet, urteilten die Analysten des Brokerhauses BTIG.

12:05

Der Schweizer Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenschluss in einer engen Spanne um seinen Vortagesschlusskurs. Der Leitindex SMI hatte bereits zum Handelsschluss mit leichten Verlusten an seinen Vortagestrend angeknüpft und weist bis zum Mittag eine Handelsspanne von nicht einmal 40 Punkten auf. Er steht um 0,1 Prozent höher bei 9166 Punkten. Der 30 Aktien umfassende SLI steht um 0,2 Prozent höher bei 1500 Punkten und der breite SPI bei 10'899 Punkten ebenfalls 0,2 Prozent höher.

Zum Wochenschluss setzen der Rückversicherer Swiss Re und der Reisedetailhändler Dufry die Berichtssaison hierzulande fort. Beide Bluechips werden nach enttäuscht aufgenommenen Zahlen verkauft. Mit Kursverlusten von 4,3 Prozent fällt die Reaktion auf die Dufry-Zahlen sehr verschnupft aus. Die Anteilsscheine der Swiss Re (-2,3%) folgen mit etwas Abstand.

Auf der Gewinnerseite sind dagegen zahlreiche Zykliker wie Swatch, Kühne+Nagel und ABB mit Kursgewinnen zwischen 1,4 und 1,0 Prozent zu finden.

Zahlen gab es am Morgen auch aus der zweiten Reihe. So stösst der Fördertechnikspezialist Interroll mit seinem Halbjahresbericht auf sehr positives Echo, wie das Kursplus von 6,1 Prozent zeigt.

Das Kursplus von 4,8 Prozent beim Chiphersteller AMS führen Händler auf Apples Sprung über die 1-Billion-Dollar-Marke beim Börsenwert zurück. Das habe die Stimmung für die gesamte Branche beflügelt, heisst es. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

10:10

An der Schweizer Börse ist am Freitagmorgen wenig Bewegung zu spüren. Die Halbjahreszahlen des Rückversicherers Swiss Re vermöchten die Anleger nicht zu begeistern, sagen Händler. Auch schreckten viele Investoren angesichts des nach wie vor schwelenden Handelskonflikts vor grösseren Anschaffungen zurück. Der SMI steht bei 9161 Punkten leicht höher als am Vortag. Am Donnerstag hatte der Leitindex wegen der Angst vor einer Eskalation des amerikanisch-chinesischen Handelsstreits Terrain eingebüsst und 0,2 Prozent im Minus geschlossen.

Swiss Re verbuchte wegen einer Umstellung in der Rechnungslegung einen Gewinnrückgang. Dieser schrumpfte um 17 Prozent auf eine Milliarde Dollar. Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet. Die Aktien geben 2,7 Prozent nach.

Zu den Gewinnern im Leitindex zählen zyklische Werte wie die Titel des Elektrokonzerns ABB, der Personalvermittlungsfirma Adecco, des Zementkonzerns LafargeHolcim und der Bautechnikfirma Geberit. Gefragt sind darüber hinaus Finanzwerte - allen voran Julius Bär mit einem Kursplus von 1 Prozent. Auch die Aktien der Grossbanken UBS und Credit Suisse sind fester.

Auch bei den Nebenwerten sorgen Halbjahreszahlen für Handelsimpulse: Die Aktie von Interroll legt 4,9 Prozent zu, nachdem die Logistiksysteme-Firma ihren Gewinn im ersten Halbjahr um gut ein Fünftel auf 18,6 Millionen Franken gesteigert hat.

Weniger gut kommen die Halbjahreszahlen des Duty-Free-Shopbetreibers Dufry an, der sein Betriebsergebnis in den ersten sechs Monaten 2018 um gut 38 Prozent auf 125 Millionen Franken gesteigert hat. Die Aktie gibt 5,5 Prozent nach.

09:10

Zum Wochenschluss steht der Markt im Spannungsfeld unterschiedlicher Einflussfaktoren. So dürfte die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China auch weiterhin für Vorsicht sorgen. Gleichzeitig stehen am Mittag die US-Arbeitsmarktdaten an. Auch wenn ein erneut robuster Bericht erwartet wird, könnten Investoren im Vorfeld eher abwarten.

Der SMI tritt nach Handelsbeginn bei 9155 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle, mit negativer Tendenz. Die Schwergewichte Novartis (-0,5 Prozent) und Roche (-0,4 Prozent) belasten den Leitindex. Positiv entwickeln sich Zykliker und Banken. Die Swiss Re (-1,4 Prozent) hat im ersten Halbjahr mehr eingenommen, aber weniger verdient. Grund für den Gewinnrückgang sei eine Änderung des US-Rechnungslegungsstandards US-GAAP.

Analysten zum Swiss-Re-Resultat: Swiss Re enttäuscht - Aktie tiefer

Der Reise-Detailhändler Dufry (-2 Prozent) wiederum hat im ersten Halbjahr beim Umsatz weiter zugelegt. Allerdings gelang dem Unternehmen in der Berichtsperiode nicht der Sprung in die Gewinnzone. Einen konkreten Ausblick gibt Dufry traditionell nicht, der Blick in die Zukunft ist aber positiv. In einem ersten Kommentar der UBS wird die Umsatzentwicklung als eher schwach bezeichnet.

Im breiten Markt tendieren die Aktien von GAM (-2,4 Prozent) weiterhin negativ, nachdem sie am Vortag abermals in dieser Woche nach der Handelsaussetzung von Fonds eingebrochen waren.

08:30

Die Royal Bank of Scotland beteiligt erstmals seit gut einem Jahrzehnt seine Aktionäre wieder am Gewinn. Nach einem Vorsteuer-Gewinn in Höhe von 1,8 Milliarden Pfund im ersten Halbjahr will die Grossbank zwei Pence pro Aktie als Zwischendividende ausschütten. Allerdings ist die Auszahlung noch abhängig vom endgültigen Vergleich mit dem US-Justizministerium.

08:25

Aus Sorge vor einer Konjunkturdelle in Folge des Zollstreits mit den USA haben sich Anleger in Asien am Freitag zurückgehalten. "Das Epizentrum des Handelskonflikts zwischen China und den USA liegt in Asien und das wird schon allein aus psychologischer Sicht weiterhin die asiatischen Börsen belasten", sagte Masahiro Ichikawa, Analyst beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag weitere Strafzölle auf chinesische Importgüter im Gesamtwert von 200 Milliarden Dollar angedroht.

Trump zeroes in on China after trade truce with Europe https://t.co/DbLJ2TXrnw — FT Asia (@ftasia) August 2, 2018

Zudem warteten Anleger auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung, von dem sie sich weitere Aufschlüsse über die US-Wirtschaft und mögliche Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed erhoffen. Der Leitindex in Japan schloss 0,1 Prozent fester bei 22.525 Punkten. Der breiter gefasste Index Topix gab ein halbes Prozent auf 1742 Stellen nach. In den chinesischen Wirtschaftszentren Peking und Shanghai gaben die Börsen ebenfalls nach. Der Yuan notierte auf dem tiefsten Stand seit 14 Monaten.

08:20

Für Handelsimpulse könnten im Lauf des Tages auch Konjunkturdaten aus Europa und den USA sorgen. Erwartet werden die Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone. In den USA steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung auf der Agenda, den die Anleger auf Hinweise zur US-Geldpolitik abklopfen dürften.

08:15

Der SMI ist vor dem letzten Handelstag der Woche mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 9173 Punkte leicht höher gestellt. Etwas besser als der Markt schneiden die Zykliker Adecco, ABB oder Givaudan und LafargeHolcim ab (je +0,3 Prozent). Auch Sika und die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse sind gemäss den Berechnungen von Julius Bär in dieser Grössenordnung stärker. Roche (+0,2 Prozent) steigen trotz eines Zulassungsserfolgs für ein Mittel zur Behandlung von Huntington's Disease nicht stärker als der Markt (zu den vorbörslichen Kursen auf cash.ch).

Die @SwissRe verdient im Halbjahr weniger als vor einem Jahr - Gewinn tiefer als prognostiziert #Rückversicherungen https://t.co/BWQ7cB1Gi5 pic.twitter.com/fC8BIVeOfN — cash (@cashch) August 3, 2018

Fallen dürften zum Handelsstart Swiss Re (-0,8 Prozent). Der Rückversicherer hat im ersten Halbjahr die Prognosen verpasst, allerdings ein einigermassen stabiles Resultat vorgelegt. Bei den Mid Caps wird der Kurs von Dufry (-1,3 Prozent) tiefer gesehen. Der Reisehändler steckt weiterhin in den roten Zahlen.

06:45

Der Handelsstreit zwischen China und den USA hat die Aktienmärkte in Asien am Freitag in Schach gehalten. Die Auseinandersetzung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt schaukelt sich weiter hoch und drückt somit auf die Stimmung. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag weitere Strafzölle auf chinesische Importgüter im Gesamtwert von 200 Milliarden Dollar angedroht. Zudem warteten Anleger auf den Arbeitsmarktbericht der USA, von dem sie sich weitere Aufschlüsse über die US-Wirtschaft und mögliche Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed erhoffen.

Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 0,15 Prozent. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 0,05 Prozent im Plus bei 22'527 Punkten.

06:40

Der Yen lag stabil, ein Dollar kostet 111,70 Yen. Der Euro legt leicht auf 1,1591 Dollar zu. Der Schweizer Franken wird mit 0,9955 Franken je Dollar und 1,1540 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)