Der Aktienhandel an der Moskauer Börse bleibt heute weiter geschlossen. Der Handelsstopp am Aktienmarkt, der am 28. Februar begann, ist der längste in der neueren Geschichte Russlands. Der Handel mit Devisen und Repos öffnet am heutigen Mittwoch wieder.

Während der Schliessung der Moskauer Börse verloren in London notierte russische Aktien mehr als 90 Prozent ihres Wertes, bis sie schliesslich wegen der Sanktionen gegen Russland ganz ausgesetzt wurden. Während einige ausländische Investoren das Land als "nicht investierbar" eingestuft haben, hat die Regierung versprochen, den Aktienmarkt mit umgerechnet bis zu 10 Milliarden Dollar zu stützen, wenn er wieder geöffnet wird.

09:40

Der SMI gewinnt 1,9 Prozent hinzu auf 11'269 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 2,2 Prozent auf 1776 Zähler und der breite SPI um 2,0 Prozent auf 14'333 Zähler.

Dennoch sollten Investoren auf der Hut bleiben, sind sich Händler einig. Die Märkte sind derzeit ausgesprochen volatil und neigen zu starken Schwankungen in beide Richtungen. So seien auch an den vergangenen Tagen jegliche Kursgewinne meist von kurzer Dauer gewesen. "Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kursanstiege hauptsächlich auf Intraday-Geschäfte zurückzuführen sind, während längerfristig orientierte Anleger den Markt verlassen", kommentierte eine Händlerin. "Hedge-Fonds und andere reduzieren Berichten zufolge ihr Engagement und decken Leerverkäufe ab, da die Sichtbarkeit sehr eingeschränkt ist."

Generell ist der Handel weiter stark von den Schlagzeilen rund um den Krieg in der Ukraine geprägt. Die Unwägbarkeiten des Konflikts sowie die Angst vor einer Stagflation drückten weiterhin auf das Sentiment, meinte ein Händler. Der Ölpreis zog am Morgen erneut leicht an und notierte über der Marke von 130 Dollar das Barrel. Berichte, wonach die EU über die Ausgabe gemeinsamer Anleihen für Energie- und Verteidigungsausgaben nachdenke, werden derweil von Händlern auch zur Wochenmitte als weiter wirkende Stütze erwähnt.

Grösste Gewinner unter den Blue Chips sind die beiden Techwerte AMS Osram (+6,4 Prozent) und Temenos (+6,3 Prozent), die ebenso unter dem Ukraine-Konflikt leiden wie die beiden Grossbanken CS (+5,2 Prozent) und UBS (+4,9 Prozent), die beide ebenfalls eine starke Gegenbewegung vollführen.

Der Sanitärtechnik-Konzern Geberit (-1,5 Prozent) hat 2021 zwar auf allen Ebenen kräftig zugelegt, im Ausblick zeigt sich das Unternehmen allerdings zurückhaltend. Auch beim EBITDA habe der Konzern im Schlussquartal die durchschnittlichen Erwartungen leicht verfehlt, heisst es bei Jefferies. Bei Sika (-0,9 Prozent) wiederum dürfte eine Abstufung mit einer klaren Kurszielsenkung durch die Bank of America für eine gewisse Zurückhaltung bei den Investoren sorgen.

Im breiten Markt fallen Rieter mit +5,4 Prozent nach Zahlen positiv auf.

09:05

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 1,4 Prozent auf 11'213 Punkte. Am Vortag hatte sich der Index in einem sehr volatilen Handel in einer Spanne von mehr als 400 Punkten bewegt. "Das Risiko breiterer Verwerfungen ist hoch, und es besteht die Gefahr, dass die Geldmärkte krampfhaft ansteigen und die Finanzkonditionen von hier aus weiter verschärft werden", mahnt ein Händler.

So deuten die Indikationen aktuell auf eine positive Eröffnung am Schweizer Aktienmarkt sowie an den europäischen Börsen hin. Dabei sind die Vorgaben aus Übersee eher verhalten. So hat die Wall Street am Dienstag einen weiteren stark volatilen Börsentag am Ende im Minus beendet. Und in Asien sind die meisten Märkte zuletzt ins Minus gedreht. Das übergeordnete Thema ist nach wie vor der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. "Wenn man nicht aufpasst, kann man auf diesen Märkten schnell durcheinander geraten, wenn man nicht ständig am Ball bleibt", kommentierte ein Händler die zuletzt wilde Achterbahnfahrt an den Märkten.

So setzt der Ölpreis etwa seine wilde Fahrt fort, nachdem einerseits Russland mit einer Blockade alle Exporte gedroht und andererseits US-Präsident Joe Biden ein Einfuhrverbot auf russisches Öl ausgesprochen hat. An den Märkten dürfte sich zudem die Aufmerksamkeit langsam auf die EZB-Sitzung am (morgigen) Donnerstag richten. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die EZB von ihrer jüngsten aggressiven Rhetorik etwas abrücken wird, da die Eurozone mit dem Schreckgespenst einer erheblichen Wachstumsverlangsamung und einer Verschlechterung der finanziellen Bedingungen konfrontiert ist", sagte ein Marktteilnehmer. Etwas Unterstützung liefern Berichte, wonach die EU über die Ausgabe gemeinsamer Anleihen für Energie- und Verteidigungsausgaben nachdenkt, womit die Abhängigkeit von der russischen Energieversorgung verringert würde.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Julius Bär 0,74 Prozent höher geschätzt. Einzig die Aktien von Geberit (-0,8 Prozent) und Sika (-0,3 Prozent) notieren im Minus. Geberit Das grösste Kursplus verzeichnen die Papiere der UBS (+1,9 Prozent). Dicht dahinter folgen Credit Suisse mit plus 1,8 Prozent.

Der breite Markt gewinnt 0,82 Prozent. Das grösste vorbörsliche Kursplus verzeichnen die Aktien von Rieter (+2,2 Prozent). Der Spinnereimaschinenhersteller hat im letzten Jahr wieder schwarze Zahlen geschrieben. Basis dafür war, dass sich die Märkte erholt und die Verkäufe markant angezogen haben.

07:35

Der Einfuhrstopp der USA für russisches Öl und Gas hat die Ölpreise am Mittwoch weiter angetrieben. Spekulationen auf Lieferengpässe auf den Weltmärkten verteuerten die Nordseesorte Brent um zwei Prozent auf 130,49 Dollar Dollar je Barrel. Der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI kletterte um 1,6 Prozent auf 125,63 Dollar je Fass. Die Ölpreise sind um mehr als 30 Prozent gestiegen, seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist und die Vereinigten Staaten und andere Länder eine Reihe von Sanktionen verhängt haben. Russische Öl- und Gasexporte wurden allerdings bereits vor dem Verbot gemieden, da Händler sich auf künftige Sanktionen einstellten.

Bei dem Einfuhrstopp für russisches Erdöl schreiten die USA nun ohne ihre europäischen Verbündeten voran, während die Bundesregierung sich bislang dagegen ausspricht. Auch Grossbritannien kündigte das Ende von Ölimporten aus Russland an. Die USA und das Vereinigte Königreich sind von russischen Energiequellen deutlich weniger abhängig als die Europäer.

Russland als weltweit zweitgrösster Ölexporteur wird die Massnahmen Analysten zufolge deutlich zu spüren bekommen. Goldman Sachs rechnet damit, dass mehr als die Hälfte des aus Häfen exportierten russischen Öls liegen bleiben wird. JP Morgan schätzt, dass rund 70 Prozent des russischen Seeöls Schwierigkeiten haben wird, Käufer zu finden. Die befürchteten Lieferunterbrechungen aus Russland dürften die Preise weiter anheizen, sagte Hiroyuki Kikukawa, Investmentstratege bei Nissan Securities. "Aber die Höchststände vom Montag werden wahrscheinlich kurzfristig zu einer Obergrenze, da erwartet wird, dass sich die spekulativen Käufe bald verlangsamen und die Länder der nördlichen Hemisphäre auf den Frühling zusteuern, wenn die Kraftstoffnachfrage sinkt." Am Montag waren die Preise auf ihre höchsten Stände seit Juli 2008 gesprungen, Brent hatte bei 139,13 Dollar notiert.

06:30

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 1,09 Prozent höher.

Die Unsicherheit der Anleger an der Schweizer Börse bleibt weiter sehr hoch. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Mittwoch in einer sehr grossen Schwankungsbreite von 1,72 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 190 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'057,06 Punkten. Der VSMI ist am Dienstag um 4,1 Prozent auf 32,84 Punkte gesunken.

Die Vorgaben von der Wall Street für den Handel zur Wochenmitte erneut nicht positiv. Die US-Börse hat sich nach dem neuerlichen Absturz des Vortages und einer dreitägigen Talfahrt zuerst zwar stabilisiert, der Erholungsversuch ist am Ende wieder versandet. Damit schlossen sie auf dem gleichen Niveau wie zu Europaschluss. Jegliche Schlagzeilen zum Ukraine-Krieg dürften auch in der nächsten Zukunft die Richtung der Märkte bestimmen - in die eine oder die andere Richtung.

Vor allem die erneut stark steigenden Energiepreise machten den Aktien am Ende doch wieder einen Strich durch die Rechnung. Zuletzt erliessen die USA ein Importverbot für Öl aus Russland und Grossbritannien will seine Öl-Importe aus dem Land bis Ende 2022 senken und dann kein Öl mehr von dort importieren. Nun denkt auch Russland über ein Embargo für Ölexporte nach. Gleichzeitig stocken die Bemühungen um eine Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran; der Markt preis daher auch das iranische Angebot wieder aus.

Die Agenda hält am Mittwoch unter anderem die Jahreszahlen des Winterthurer Traditionskonzerns Rieter bereit. Die Erwartungen sind hoch, sind doch die Spinnereien gut ausgelastet und investieren wieder kräftig, nachdem sie dies im Jahr davor praktisch nicht mehr getan hatten.

05:55

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,6 Prozent höher bei 24'946 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,7 Prozent und liegt bei 1771 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen sinkt um 1,8 Prozent.

Das sofortige US-Embargo auf russische Öl- und Energieimporte als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine nutzen die Anleger in Asien am Mittwoch zum Wiedereinstieg in den Markt. "Der Ölschock ist von Natur aus ein anschwellender, kein einmaliger, und die Möglichkeit, dass der Markt auf 150 Dollar steigt, bevor er wieder auf 100 Dollar zurückkehrt, ist für die Anleger leichter zu verdauen", sagte Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 115,85 Yen und stagnierte bei 6,3154 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9297 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0916 Dollar und zog um 0,3 Prozent auf 1,0150 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3116 Dollar.

00:00

Erholungsversuche am US-Aktienmarkt sind am Dienstag versandet. Vor allem die erneut stark steigenden Energiepreise machten den Aktien am Ende doch wieder einen Strich durch die Rechnung. Im Tageshoch hatte sich der Leitindex Dow Jones Industrial immerhin um fast zwei Prozent nach oben gemüht. Zum Handelsende stand für den Dow ein Minus von 0,6 Prozent auf 32'632 Zähler zu Buche. Auch die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt dürften für Vorsicht im Aktienhandel gesorgt haben.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,7 Prozent auf 4170,70 Punkte. Mit dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 13'267,61 Zähler abwärts.

Der Handel war erneut von grosser Nervosität geprägt. Das lag auch daran, dass die Energiepreise wieder kräftig zulegten. So verpasste der WTI-Ölpreis einen weiteren Höchststand seit dem Jahr 2008 nur knapp. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erlassen die USA ein Importverbot für Öl aus Russland. US-Präsident Joe Biden unterzeichnete am Dienstag eine entsprechende Verfügung.

Mit diesen Beschränkungen dürften die USA zunächst einmal voranschreiten, schrieb Ben Laidler, Stratege der Investmentplattform eToro. Denn Europa sei weitaus abhängiger von russischem Öl als die USA und somit in Sachen Embargo nur beschränkt handlungsfähig. Die Ölimporte der USA aus Russland machten weniger als ein Prozent des gesamten Ölverbrauchs des Landes aus. Grundsätzlich bremsten die hohen Energiepreise das Wachstum und heizten die Inflation an, so Laidler.

Bei einigen der zuletzt stark gestiegenen Aktien aus der Energiebranche nahmen Anleger im Handelsverlauf allerdings Kursgewinne mit. So verloren Occidental Petroleum , ConocoPhillips und Marathon Oil an Boden. Die Papiere anderer Ölkonzerne legten dagegen weiter zu, so etwa im Dow Jones Industrial die Anteile von Chevron mit plus 5,2 Prozent.

An dies Spitze des Dow setzten sich die Aktien von Caterpillar . Eine Kaufempfehlung der Investmentbank Jefferies liess den Kurs um fast sieben Prozent steigen. Der Hersteller von Bau- und Fördermaschinen werde mittelbar von der Rally an den Rohstoffmärkten profitieren, hiess es zur Begründung.

Gleich mehrere bekannte US-Konzerne kündigten am Dienstag die Einstellung der Geschäfte in Russland an, so etwa Coca-Cola , Pepsico und Starbucks . Die Kurse der Aktien gaben um ein halbes bis vier Prozent nach.

+++

