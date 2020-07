09:15

Aus Furcht vor einem Angebotsengpass decken sich Anleger mit Kupfer ein. Das wichtige Industriemetall gewinnt 3,4 Prozent und ist mit 6633 Dollar je Tonne so teuer wie zuletzt vor zwei Jahren. Im Tarifkonflikt mit dem Bergbaukonzern Antofagasta sprachen sich die Arbeiter einer chilenischen Mine für einen Streik aus, der am 15. Juli beginnen soll.

09:10

Der SMI steigt um 0,6 Prozent auf 10'295 Punkte. Alle SMI-Titel legen zu.

Im Blick haben die Marktteilnehmer die Berichtsaison, die nun zunehmend an Fahrt gewinnt. Sie hofften, dass die Unternehmenskennzahlen für das erste Halbjahr besser als erwartet ausfallen, heisst es am Markt. Viele Firmen haben wegen der ungewissen Folgen Corona-Krise ihre Erwartungen für das laufende Jahr stark gesenkt. "Das gibt uns nun ein wenig Luft für positive Überraschungen", sagt ein Händler.

Die Anleger dürften sich dabei besonders für die Zahlen der US-Banken interessieren. Am Dienstag werden Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo ihre Zahlen veröffentlichen. Am Mittwoch folgt Goldman Sachs und am Donnerstag Morgan Stanley. In der Schweiz wird mit Richemont am Donnerstag ebenfalls ein Grossunternehmen Auskunft über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal geben.

Daneben dürften die Anleger aber auch die Corona-Krise weiter im Auge behalten. Nach wie vor nehmen die Infektionszahlen in einigen Ländern Europas wieder zu und steigen in den USA weiter rasant. Ausserdem stehen diese Woche zahlreiche Konjunkturzahlen auf dem Programm und die Europäische Zentralbank veröffentlicht ihre geldpolitischen Beschlüsse.

Zu den grösseren Gewinnern zählen neben CS (+1,4 Prozent) auch Konkurrentin UBS (+1,4 Prozent) und die Zykliker Adecco (+0,9 Prozent) und LafargeHolcim (+1,1 Prozent).

Bei den Vertretern aus der hinteren Reihe stehen Arbonia (+6,7 Prozent) vor SoftwareOne (+1,5 Prozent) an der Spitze.

Der Bauzulieferer Arbonia hat zwar im ersten Halbjahr 2020 wegen der Covid-19-Pandemie weniger Umsatz verbucht, aber dank der besseren Kostenstruktur beim Betriebsgewinn zugelegt.

Der IT-Dienstleister SoftwareOne wird nach der Übernahme von B-lay, einen Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, fester gestellt.

08:35

Ein positiver Analystenkommentar hievt Zalando an die Spitze des MDax. Die Aktien des Online-Modelhändlers steigen im Frankfurter Frühhandel um gut drei Prozent auf 67,20 Euro. Die Experten der Deutschen Bank stuften die Titel auf "Buy" von "Hold" hoch und hoben das Kursziel auf 84 von 42 Euro an.

08:25

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es getrieben von positiven Vorgaben und der Spekulation auf eine wirtschaftliche Erholung zum Wochenauftakt zunächst weiter nach oben gehen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 1,9 Prozent auf 12'873 Punkte. Er nimmt damit Tuchfühlung auf zum bisherigen Hoch nach dem Coronavirus-Ausbruch, das er Anfang Juni bei 12'913 Punkten markiert hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx wurde zeitgleich ebenfalls höher erwartet.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 0,7 Prozent bei 10'301 Punkten höher. 19 der 20 SMI-Titel sind im Plus. Einzig Roche verliert vorbörslich 0,2 Prozent. Stark zulegen tun hingegen die Finanztitel: Credit Suisse +1,1 Prozent, Swiss Life +1,0 Prozent, Swiss Re +1,0 Prozent, UBS +1,2 Prozent und Zurich Insurance +1,0 Prozent.

Der breite Markt wird vorbörslich 0,9 Prozent höher berechnet. Stark zulegen kann hier der Bauzulieferer Arbonia (+2,0 Prozent). Dieser kann trotz Corona-Einfluss den Betriebsgewinn steigern.

07:55

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,91 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 32 Cent auf 40,23 Dollar.

Marktbeobachter erklärten den Preisrückgang mit Spekulationen über die künftige Förderpolitik der in der sogenannten "Opec+" zusammengefassten Ölstaaten. In dem Verband sind Mitgliedsländer der Opec vertreten und andere Förderstaaten wie Russland. Am Markt kursierten unbestätigte Meldungen, wonach grosse russische Ölkonzerne im kommenden Monat wieder einen Anstieg der Ölproduktion vorbereiten. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über entsprechende Pläne und berief sich auf zwei namentlich nicht genannte Quellen aus der russischen Ölindustrie.

07:30

Der Kurs des Euro hat zu Beginn der neuen Handelswoche etwas zugelegt. Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1331 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs am Freitagabend an der Marke von 1,13 Dollar gestanden hatte.

Auch zum Franken hat der Euro angezogen und wird aktuell zu 1,0650 gehandelt, nach 1,0638 am Freitagabend. Der US-Dollar ist derweil mit 0,9398 Franken wieder unter die Marke von 94 Rappen gesunken.

Marktbeobachter sprachen von einer Dollar-Schwäche, die im Gegenzug für Auftrieb beim Euro sorgte. An den Finanzmärkten herrschte zum Wochenauftakt eine allgemein freundliche Stimmung, während der als sicherer Anlagehafen geltende Dollar weniger gefragt war. Am Markt wurde auf erste Geschäftszahlen von Unternehmen im zweiten Quartal verwiesen. Diese weckten die Hoffnung, dass sich die Corona-Krise nicht so stark auf die Ergebnisse grosser Konzerne auswirkt wie zunächst befürchtet.

Die Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen ist im Juni infolge der Reisebeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus um knapp 91 Prozent auf 599'314 eingebrochen. Im ersten Halbjahr lag das Minus bei 63,8 Prozent. Auch an den internationalen Standorten lag das Fluggastaufkommen im Juni zwischen 78,1 und 99,8 Prozent unter dem Vorjahreswert.

06:30

Bei der Deutschen Bank wächst die Zahl der Kunden, die wegen der Coronakrise ihre Kredite nicht bedienen. "Wir haben bislang insgesamt etwa 70'000 Stundungsanträge von Privatkunden der Deutschen Bank und der Postbank erhalten", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Karl von Rohr der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagsausgabe). Das entspreche einem einstelligen Prozentsatz des gesamten Kreditportfolios. Die Zahl steige weiter, jedoch deutlich langsamer als noch im Frühjahr. Die vorübergehende Stundung von Krediten ist in der Coronakrise gesetzlich ermöglicht worden.

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,7 Prozent höher bei 22'677 Punkten, obwohl einige US-Bundesstaaten steigende Coronavirus-Fallzahlen berichteten - ein Widerspruch, der anzuhalten scheint. "Die stetig düsteren Nachrichten über Infektionen in den USA werden weiterhin kurzerhand ignoriert, zugunsten des Optimismus hinsichtlich der Entdeckung und raschen Einführung eines wirksamen Impfstoffs sowie einer stärkeren politischen Unterstützung für die US-Wirtschaft", sagte Ray Attrill, Leiter der FX-Strategie bei NAB.

Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 2,2 Prozent und lag bei 1569 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 1,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,6 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 1,1 Prozent.

Die asiatische Aktien haben sich am Montag in Richtung eines Fünf-Monats-Hochs bewegt. Die Anleger setzten mit der beginnenden US-Bilanzsaison darauf, dass die meisten Unternehmen die Prognosen übertreffen würden, da diese infolge der Coronavirus-Pandemie zurückhaltend ausfallen. "JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo legen alle am Dienstag ihre Berichte vor und es besteht die Ansicht, dass die Messlatte ziemlich niedrig gelegt wurde, um die fast obligatorischen 'besser als erwartet'-Ergebnisse zu erzielen - trotz des Fehlens eines Ausblicks bei vielen Unternehmen." Am Mittwoch berichten Goldman Sachs und die Bank of NY, am Donnerstag Netflix und Morgan Stanley.

05:40

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 106,81 Yen und stagnierte bei 6,9978 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9394 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,3 Prozent auf 1,1327 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0642 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,3 Prozent auf 1,2655 Dollar.

