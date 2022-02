09:10

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,2 Prozent auf 12'217 Punkte.

Nach dem einigermassen freundlichen Wochenauftakt ist zumindest für die Eröffnungsphase mit einem verhaltenen Börsenverlauf zu rechnen. Zumal die Vorgaben aus den USA uneinheitlich sind. Der Dow Jones hatte gegen Handelsende zwischenzeitliche Gewinne wieder eingebüsst und unverändert geschlossen, während die Techtitel der Nasdaq klar nachgaben.

Nachdem am Vortag auch die EZB bestätigt hat, dass sie graduell aus der lockeren Geldpolitik aussteigen wolle, bleibt der Fokus der Börsianer auf das sich verschärfende geldpolitische Umfeld gerichtet. Im Wesentlichen wiederholte EZB-Chefin Christine Lagarde bei einer Anhörung vor dem europäischen Parlament Aussagen, die sie bereits nach der EZB-Zinssitzung am vergangenen Donnerstag gemacht hatte. Da hatte sie angesichts der hohen Inflation Leitzinserhöhungen für dieses Jahr nicht mehr ausgeschlossen. Die Credit Suisse bezeichnet in einem Kommentar die jüngsten Kommentare der EZB denn auch als "hawkish", also Richtung Verschärfungen tendierend. Ein Teil der Investoren rechne zudem mittlerweile mit dem steilsten geldpolitischen Straffungszyklus der Fed seit den 90er-Jahren, heisst es in Marktkreisen.

AMS Osram (+0,2 Prozent) verzeichnen nach Zahlen ein kleines Plus. Der Technologiekonzern hat bei seinem Jahresergebnis insbesondere mit dem Gewinn besser abgeschnitten als gedacht.

Auch Lonza legen mit einem Plus von 1,4 Prozent klar zu. Die übrigen Blue Chips notieren hingegen mehrheitlich im Bereich von -0,1 bis -0,2 Prozent tiefer.

Auffällig sind noch Zurich (-0,8 Prozent). Morgan Stanley hat im Vorfeld der Jahreszahlen vom kommenden Donnerstag das Rating für die Aktien des Versicherers auf "Equal Weight" von "Overweight" zurückgestuft.

Julius Bär berechnet den Swiss Market Index (SMI) um 0,20 Prozent bei 12'170 Punkten tiefer. Nur die Aktien von Lonza (+1,4 Prozent) befinden sich vorbörslich im Plus. Das grösste Kursminus verzeichnen die Aktien von Zurich Insurance (-1,2 Prozent).

Der breite Markt verliert 0,1 Prozent. Ams Osram gewinnt nach Zahlen 1,4 Prozent. Der Technologiekonzern hat im Schlussquartal die eigenen Ziele erreicht. Das Geschäft mit den Autokunden entwickelte sich trotz der Lieferkettenprobleme relativ gut. Auch vorbörslich im Plus sind die Aktien von SoftwareOne (+0,3 Prozent). Der IT-Dienstleister baut mit dem Kauf der polnischen Firma Predica sein Geschäft mit Cloud Services aus.

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Zum Wochenstart hatte sich der deutsche Leitindex wieder stabilisiert und war 0,7 Prozent fester aus dem Handel gegangen.

EZB-Chefin Christine Lagarde hatte die Inflationssorgen etwas gedämpft. Die Chancen seien gestiegen, dass sich die Teuerungsrate mittelfristig um den EZB-Zielwert von 2,0 Prozent stabilisieren werde, betonte sie bei einer Anhörung im Europaparlament. Bei den Einzelwerten legen im Tagesverlauf unter anderem die Diagnostikfirma Qiagen, US-Pharmakonzern Pfizer und Ölriese BP Zahlen vor. Der Reisekonzern TUI erholte sich weiter von der Corona-Krise und kann an den Staat einen Teil der Finanzhilfe zurückzahlen. Im saisonal schwachen ersten Quartal verfünffachte sich der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen kurz vor der Hauptversammlung mitteilte.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,12 Prozent tiefer.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,2 Prozent höher bei 27'309 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,4 Prozent und liegt bei 1933 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,9 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 2,8 Prozent.

"Ein Grossteil der Sorgen der Anleger konzentriert sich auf die fünf Zinserhöhungen der Fed, die die Märkte für 2022 einpreisen, und darauf, ob diese nicht ausreichen werden, um die Inflation einzudämmen", so Seema Shah, Chefstrategin bei Principal Global Investors. "Die Dringlichkeit der Fed, die Geldpolitik zu straffen, dürfte jedoch bald nachlassen, wenn der stärkste wirtschaftliche Preisdruck nachlässt. Darüber hinaus hat das Wachstum in den USA wahrscheinlich seinen Höhepunkt erreicht, eine Rezession ist nicht zu erwarten." Die US-Verbraucherpreisdaten für Januar werden am Donnerstag veröffentlicht. Analysten erwarten, die Kerninflation mit 5,9 Prozent auf das schnellste Tempo seit 1982 gestiegen ist.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 115,34 Yen und stagnierte bei 6,3587 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9243 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1430 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0566 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3533 Dollar.

Die US-Börsen haben am Montag überwiegend etwas schwächer geschlossen. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial schwankte im Handelsverlauf zwischen moderaten Gewinnen und Verlusten und beendete den Tag dann prozentual unverändert.

Im Fokus der Anleger bleibt das Vorhaben der US-Notenbank (Fed), die Leitzinsen in Kürze anzuheben. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht für Januar sorgt zugleich für Nervosität, was die Höhe und Geschwindigkeit der möglichen Zinsschritte in diesem Jahr betrifft. Die an diesem Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise dürften die Börsenschwankungen zusätzlich intensivieren. Hinzu kommen ein hoher Ölpreis und ausserdem der Ukraine-Konflikt, in dem die USA klar Position bezogen hat.

Der Leitindex Dow schloss mit 35 091,13 Punkten minimal über dem Schlussstand vom Freitag. Der den breiten Markt abdeckende Index S&P 500 gab um 0,37 Prozent auf 4483,87 Punkte nach und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,84 Prozent auf 14 571,25 Punkte.

Börsianern zufolge setzen sich die Anleger inzwischen mit der Aussicht auf den steilsten geldpolitischen Straffungszyklus der Fed seit den 1990er Jahren auseinander. Wegen des starken Arbeitsmarktberichts am Freitag würden 2022 einige Marktteilnehmer inzwischen sogar von fünf Zinsschritten ausgehen.

Die besten Werte im Dow waren die Aktien des Flugzeugbauers Boeing mit plus 2,7 Prozent und die der Ölgesellschaft Chevron mit plus 2,0 Prozent. Microsoft indes gaben als Schlusslicht um 1,6 Prozent nach.

An der Nasdaq waren Übernahmefantasien ein dominierendes Thema. So schnellten die den vergangenen Monaten stark gebeutelten Aktien des Fitnessgeräte-Herstellers Peloton um knapp 21 Prozent nach oben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, prüft Peloton das Interesse anderer Unternehmen an einer Übernahme. Dem "Wall Street Journal" zufolge ist Amazon darunter. Die "Financial Times" schrieb, dass auch Nike ein Angebot prüfe. Amazon gewannen 0,2 Prozent. Nike gaben um 0,2 Prozent nach.

NortonLifeLock legten um 2,6 Prozent zu. Nun hat auch das Bundeskartellamt grünes Licht für die geplante Übernahme des britischen Sicherheitssoftware-Anbieters Avast durch den US-Anticomputerviren-Experten gegeben. Die beiden Unternehmen hatten im vergangenen August eine Fusion im Umfang von rund 8 Milliarden US-Dollar vereinbart.

Die Anteilscheine von Tyson Foods stiegen nach starken Geschäftszahlen um etwas mehr als 12 Prozent. Der Fleischverarbeiter meldete eine Gewinnverdopplung für sein erstes Quartal 2021/22. Sowohl der bereinigte Gewinn pro Aktie als auch der Quartalsumsatz übertrafen die Erwartungen der Analysten. Goldman Sachs lobte, dass die Margen in allen Segmenten besser als erwartet ausgefallen seien.

