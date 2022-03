09:55

Russische Anleihen erwartet bei der Wiederaufnahme ihres Handels ein erneuter Kurssturz. Der Verkaufsdruck im vorbörslichen Geschäft treibt die Rendite der zehnjährigen Titel auf ein Rekordhoch von 19,74 Prozent. Diese Papiere konnten wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine etwa vier Wochen weder ver- noch gekauft werden.

+++

09:40

Der SMI verliert 0,2 Prozent auf 12'156 Punkte.

Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine bleibt das markbeherrschende Thema, sind sich Börsianer einig. Dies gelte umso mehr, als dass die US-Notenbank Fed in der vergangenen Woche mit ihrer ersten Zinserhöhung seit 2018 und der weiteren Marschroute für Klarheit gesorgt habe. "Ob die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen Waffenstillstand, geschweige denn eine Friedenslösung noch geführt werden und ob es ernsthafte Fortschritte gibt, keiner weiss es wirklich genau", kommentiert ein Händler. "In jedem Fall laufen die Angriffe weiter und Ultimaten zur Kapitulation werden gestellt und abgelehnt - so bleibt auch die geopolitische Unsicherheit an der Börse hoch und Vorsicht bestimmt das Verhalten der Anleger zum Wochenanfang."

+++

+++

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 0,1 Prozent auf 12'169 Punkte.

Hatten in der vergangenen Woche noch Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung zwischen Russland und der Ukraine teilweise zu dem Kursverlauf beigetragen, mache sich aktuell eine wieder erstarkende Unsicherheit bemerkbar. Die Vorgaben aus Übersee sind eher gemischt. Während die Wall Street am Freitag ebenfalls klar im Plus geschlossen hat, geben die führenden Börsen Asiens etwas nach.

"Nach einer der besten Wochen seit Jahren stellt sich nun die Frage, ob die Aktien diese Gewinne halten können", kommentiert ein Marktteilnehmer. Eine gute Nachricht sei, dass der April historisch gesehen einer der besten Monate für Aktien sei, so dass der Kalender weiterhin positiv für die Bullen sei. Auch die Tatsache, dass die US-Notenbank Fed vergangene Woche mit der ersten Zinserhöhung seit 2018 für Klarheit gesorgt habe, liefere eine gewisse Unterstützung. Die Zentralbank hat signalisiert, dass sie bei ihren verbleibenden sechs Sitzungen in diesem Jahr mit Zinserhöhungen rechnet. Mit Blick auf die Ukraine allerdings gebe es eine gewisse Diskrepanz an den Börsen. "Während sich die Märkte auf die Tatsache zu konzentrieren scheinen, dass Friedensgespräche stattfinden, gibt es wenig Anzeichen dafür, dass sie tatsächlich zu etwas führen", erklärt ein weiterer Händler.

Die Aktien des Baustoffkonzerns Holcim (+0,5 Prozent) profitieren von einer Wiederaufnahme durch die Citigroup mit einer Kaufempfehlung.

Mit Nachrichten stehen auch die Aktien der CS (-0,3 Prozent) im Fokus. Im Verwaltungsrat der Grossbank kommt es zu einem grossen Sesselrücken. So wird etwa Roche-CEO Severin Schwan das Aufsichtsgremium verlassen. Daneben treten auch Kai Nargolwala und Juan Colombas an der Generalversammlung 2022 nicht zur Wiederwahl an.

Im breiten Markt profitieren Lindt&Sprüngli (+1,8 Prozent) ebenfalls von einem Analystenkommentar. Die Experten von Stifel empfehlen die Papiere neu zum Kauf.

+++

08:25

+++

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Julius Bär 0,09 Prozent höher geschätzt. Das grösste Kursplus verzeichnen die Papiere von Holcim (+1,1 Prozent). Dahinter folgen die Aktien von Lonza (+0,6 Prozent).

Der breite Markt gewinnt 0,2 Prozent. Das grösste vorbörsliche Kursplus verzeichnen die Aktien von Lindt & Sprüngli (+1,1 Prozent). Die Aktien von BB Biotech verlieren ex Dividende mit minus 3,9 Prozent am meisten. Auch DKSH (-1,9 Prozent) wird mit einem Dividendenabschlag in den Handel starten.

+++

07:50

Drohende Ausfälle russischer Lieferungen treiben den Preis für Aluminium erneut. Das im Flugzeug- und Automobilbau eingesetzte Metall verteuert sich um fünf Prozent auf 3554 Dollar je Tonne. Auslöser der aktuellen Rally ist der Stopp australischer Lieferungen von Aluminiumoxid und Aluminium-Erz an Russland, einen der weltweit wichtigsten Aluminium-Produzenten.

+++

07:30

Gedankenspiele der EU zu einem Embargo russischen Öls treibt die Energiepreise erneut hoch. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuert sich um 3,2 Prozent auf 111,43 Dollar je Barrel. Hinzu komme ein erneuter Angriff jemenitischer Huthi-Rebellen auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Brokerhaus Oanda.

+++

Börse - Bei welchen Schweizer Dividenden-Aktien sich jetzt ein Kauf noch lohnen könnte https://t.co/s3o4RIXclE pic.twitter.com/I5DlWJ0a0B — cash (@cashch) March 20, 2022

+++

07:25

Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag mit erneuten Abschlägen starten. Am Freitag war er 0,2 Prozent höher bei 14'413,09 Punkten aus dem Handel gegangen.

Die Stimmung belaste vor allem der anhaltende Ukraine-Krieg. Bislang gibt es keine Anzeichen für eine baldige Waffenruhe. Zum Wochenauftakt schauen die Investoren auf noch vereinzelt anstehende Firmenbilanzen wie vom Autozulieferer Continental und dem Stahlkonzern Salzgitter. In den USA öffnet der Adidas-Rivale Nike seine Bücher. Ausserdem treten die von der Deutschen Börse beschlossenen Indexänderungen in Kraft. Neu im Dax sind der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck und der Versicherer Hannover Rück. Der Konjunkturkalender ist weitgehend leer. Aus Deutschland werden die Erzeugerpreise für Februar erwartet. Analysten sagen ein Plus von 26,2 Prozent im Jahresvergleich voraus. Im Vormonat hatte der Zuwachs bei 25 Prozent gelegen.

+++

06:25

Der Swiss Market Index (SMI) notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,21 Prozent tiefer.

+++

+++

05:50

Die Börse in Shanghai liegt 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen tritt auf der Stelle. Die japanische Börse blieb heute wegen Feiertag geschlossen.

Die Investoren fragten sich auch, ob Russland in dieser Woche weitere Zinsrückzahlungen leisten würde. Das Land muss in diesem Monat 615 Millionen Dollar an Coupons zahlen und am 4. April wird eine Anleihe über 2 Milliarden Dollar fällig. Die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen belasteten ausserdem die Märkte. "Eine anhaltende Unterbrechung der russischen Energielieferungen würde eine Inflation erheblich in die Höhe treiben und den ohnehin schon starken Druck auf die Kaufkraft der US-Verbraucher noch verstärken", warnte Bruce Kasman, Chefökonom von JPMorgan. Er fügte hinzu, dass dies die Eurozone wahrscheinlich in eine Rezession stürzen würde.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 119,17 Yen und stagnierte bei 6,3616 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9330 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1047 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0308 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3159 Dollar.

+++

+++

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)