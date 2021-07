09:10

Der SMI gewinnt 0,4 Prozent auf 11'991 Punkte.

Die Vorgaben aus Übersee sind eher durchwachsen. Während die US-Standartwerte zur Wochenmitte zulegten, realisierten Anleger bei Technologiewerten einige Gewinne. In Asien fällt der Start ins zweite Halbjahr eher verhalten aus.

In Asien sorgen gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten für eine gewisse Zurückhaltung. Aber auch die steigenden Zahlen an Corona-Infektionen und die Sorgen um erneute Lockdowns drücken in der Region auf die Stimmung, heisst es im Handel. Dennoch zeigen sich Marktteilnehmer überzeugt, dass das Wirtschaftswachstum auch in der zweiten Jahreshälfte stark bleiben werde. Damit bleibe die Frage, inwieweit die Inflationsängste zurückkehren, inwieweit die Anleiherenditen möglicherweise wieder ansteigen und ob und wie aggressiv das geldpolitische Geplapper des Fed wird, kommentiert ein Stratege. Sollten sich die Inflationsängste weiter beruhigen und die Anleiherenditen länger niedrig bleiben, dürften Wachstums- und Technologiewerte den Aktienmarkt weiter nach oben führen. Sollte jedoch ein starkes Wirtschaftswachstum die Inflationssorgen verschärfen und die Anleiherenditen erneut in die Höhe treiben, könnten sich die Korrekturängste verstärken, was dann zyklischen Aktiensektoren Auftrieb geben sollte.

Der Finanzdienstleister Partners Group (-0,3 Prozent) wird dem Logistikkonzern Kühne+Nagel (+0,7 Prozent) einen Anteil von 24,9 Prozent am chinesischen Logistikkonzern Apex abkaufen. Ein Verkaufspreis wurde nicht genannt.

Starke Kursgewinne verbuchen die Aktien von Sika (+0,7 Prozent) und von Richemont (+0,7 Prozent). Beide Titel profitieren von positiven Analystenkommentaren.

Bei der CS (+0,4 Prozent) will Verwaltungsratspräsident António Horta-Osório einen Wandel auf allen Ebenen der Grossbank herbeiführen. Erste Entscheidungen werden aber erst Ende des Jahres fallen, sagte er im Gespräch mit der "NZZ".

08:20

08:10

Der Swiss Market Index wird bei julius Bär vorbörslich 0,21 Prozent höher geschätzt. Von den 20 SMI-Titeln ist nur Partners Group im Minus (0,59 Prozent). Die Aktien von Sika stehen dank einer Kurszielerhöhung am deutlichsten im Plus (0,95 Prozent). Dahinter folgt Richemont mit plus 0,70 Prozent.

Der breite Markt steigt vorbörslich 0,3 Prozent. Die Aktien von Kühne+Nagel fallen durch ein Kursplus von 1,7 Prozent auf. Der Logistikkonzern verkauft einen Anteil von 24,9 Prozent am chinesischen Apex an Partners Group. Ein Verkaufspreis wurde im Communiqué vom Donnerstag nicht genannt.

07:20

Zum Auftakt des neuen Börsenmonats wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag auf Erholungskurs gehen. Am Mittwoch hatte er wegen Gewinnmitnahmen ein Prozent auf 15'531,04 Punkte eingebüsst.

Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die Beratungen der "Opec+", zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Öl-Förderländer wie Russland gehören. Allgemein wird Experten zufolge mit einer Anhebung der Förderquoten um 500'000 Barrel pro Tag gerechnet. "Überrascht das Kartell mit einer grösseren Erhöhung, könnten die Ölpreise unter Druck geraten", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi. Am Vormittag verteuerte sich die Ölsorte Brent aus der Nordsee um 0,1 Prozent auf 74,71 Dollar je Barrel. Daneben stehen die deutschen Einzelhandelsumsätze sowie die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Terminplan.

06:30

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,38 Prozent höher eingeschätzt.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt ist zuletzt gestiegen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Donnerstag in einer Schwankungsbreite von 0,74 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 88 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'942,72 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 7,3 Prozent auf 14,15 Punkte gestiegen.

05:55

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,5 Prozent tiefer bei 28'640 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,4 Prozent und lag bei 1935 Punkten.

Sorgen über neue Coronavirus-Infektionen und Lockdowns sowie die anstehenden US-Arbeitsmarktdaten liessen die Anleger nicht los. "Der Virus spielt immer noch eine Rolle ... obwohl es schwierig ist, im Moment eine Richtung zu erkennen", sagte ING-Ökonom Rob Carnell aus Singapur. "Jeder ist ein wenig nervös und es ist so viel Geld im Umlauf, dass praktisch jede erdenkliche Option abgedeckt ist."

Die Börse in Shanghai liegt 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,6 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 111,07 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,4673 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9256 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1847 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0969 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3813 Dollar.

00:00

Der Rekordlauf am US-Aktienmarkt ist am Mittwoch mit neuen Höchstständen für den Nasdaq 100 und den S&P 500 weitergegangen. Zwar blieben die Schritte klein, zeugten aber dennoch von Stabilität auf hohem Niveau. Zudem können sich die Anleger über ein sehr starkes erstes Halbjahr freuen, in dem der marktbreite S&P-Index so stark zulegte wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Die Jobdaten aus der Privatwirtschaft hatten allerdings - ebenso wie die Unternehmensstimmung in der Region Chicago sowie Immobiliendaten für Mai - kaum Einfluss auf die Stimmung der Anleger.

Der Dow Jones Industrial hinkt der jüngsten Rekordrally zwar immer noch etwas hinterher, holt aber zunehmend auf. Er beendete den Tag mit dem deutlichsten Plus: Er kletterte um 0,61 Prozent auf 34 502,51 Punkte. Sein Rekordhoch hatte der weltweit bekannteste Index im Mai erreicht, als er erstmals und bisher auch letztmals die Marke von 35 000 Punkten knackte. In der ersten Jahreshälfte 2021 jedoch ist er immerhin um fast 13 Prozent gestiegen.

Der S&P 500 schloss mit plus 0,13 Prozent auf 4297,50 Punkte, nachdem er erneut die kurz die Marke von 4300 Punkten übersprungen hatte. Sein Halbjahresgewinn beträgt etwas mehr als 14 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 gab nach seinem an diesem Mittwoch erreichten neuen Rekordhoch schliesslich um moderate 0,12 Prozent auf 14 554,80 Punkte nach. Er ist im bisherigen Jahresverlauf um knapp 13 Prozent gestiegen.

Während sich im Juni der Stellenaufbau in der Privatwirtschaft laut Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP abschwächte, dies aber nicht so stark wie befürchtet vonstatten ging, trübte sich im Juni das Geschäftsklima in der Region Chicago überraschend stark ein. Der US-Häusermarkt entwickelte sich dagegen im Mai weiter robust: Die noch nicht ganz abgeschlossenen Hausverkäufe stiegen kräftig.

"Zum einen negativ, zum anderen positiv überraschend, aber sie scheinen nicht repräsentativ zu sein für die breitere Wirtschaft", schrieb Volkswirt Ian Shepherdson von Pantheon Macroeconomics über die beiden letztgenannten Wirtschaftsindikatoren. Mit Blick auf die Arbeitsmarktdaten wird zugleich vor allem auf den offiziellen Bericht am Freitag gewartet.

Unter den Einzelwerten rückten einige Unternehmen mit Zahlen und Ausblicken in den Fokus. So hob der Heimbedarf-Händler Bed Bath & Beyond zur Vorlage seiner Quartalszahlen den Umsatzausblick an. Die Aktie sprang daraufhin um 11,3 Prozent hoch. Der Alkoholika-Hersteller Constellation Brands hob sein Jahresgewinnziel für 2021/22 an, was der Aktie ein Plus von 1,3 Prozent bescherte. Der Lebensmittelhersteller General Mills überzeugte mit einem besser als erwarteten Quartalsergebnis je Aktie, woraufhin dessen Papiere um 1,5 Prozent zulegten.

Der Pharmaspezialist für die gentechnische Crispr-Methode Intellia Therapeutics will 4,1 Millionen Stammaktien zu 145 Dollar je Stück platzieren. Das Interesse an den Papieren scheint weiter gross, denn nachdem die Aktien zu Wochenbeginn wegen "bahnbrechender klinischer Daten" um rund 50 Prozent nach oben schossen, rückten sie nun um knapp 7 Prozent auf 161,91 Dollar vor. Die Anteilsscheine der Rüstungshersteller Lockheed Martin und Raytheon Technologies zogen um jeweils rund ein Prozent an und profitierten von Grossaufträgen aus der Schweiz.

Verteidigungspolitik - Bundesrat beschliesst Beschaffung von 36 US-Kampfjets des Typs F-35 https://t.co/JA6hW5zWRL pic.twitter.com/DF6OPsb7Xb — cash (@cashch) June 30, 2021

Walmart waren mit plus 2,7 Prozent Dow-Favorit. Der Einzelhandelskonzern schloss eine strategische Partnerschaft mit Ibotta, einem Unternehmen für mobile Technologie. Damit will er für seine Kunden ein neues digitales Programm für Sparangebote auf Walmart.com und der Walmart-App bieten.

Auch ein Börsengang rückte in den Fokus, denn der chinesische Fahrdienstvermittler Didi gab sich ein Stelldichein. Platziert zu 14 Dollar je Aktie, stiegen die Papiere zeitweise um fast 30 Prozent. Aus dem Handel allerdings gingen sie dann nur mit 14,14 Dollar.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)