Der SMI verliert 0,02 Prozent auf 11'346 Punkte. Am Vortag war der Leitindex im Handelsverlauf bis auf einen Rekordstand von 11'382 Punkten geklettert.

Laut Händlern macht sich unter den Investoren erneut eine gewisse Unsicherheit über den weiteren Kurs der US-Notenbank Fed bemerkbar. Investoren versuchten fieberhaft, die nächsten Schritte der Währungshüter vorherzusagen. Vor diesem Hintergrund dürften die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten in den USA genau beäugt werden. Aber auch der Abbruch der Verhandlungen der Schweiz über ein Rahmenabkommen mit der EU dürfte zumindest ein Gesprächsthema bleiben, auch wenn sich dir Kurse am gestrigen Mittwoch kaum beeindruckt zeigten.

Zu den Gewinnern gehören die Aktien des Warenprüfkonzerns SGS (+0,4 Prozent). Der Inspektionsspezialist hat seinen Ausblick für die kommenden Jahre präsentiert. Das Unternehmen will im Zeitraum bis 2023 mit hohen Wachstumsraten glänzen. In einem ersten Kommentar gehen die Experten von Jefferies mit von steigenden Konsensschätzungen aus.

Deutlich nach oben geht es für die Papiere der beiden Grossbanken UBS (+0,7 Prozent) und CS (+1,4 Prozent). Bei der CS wirkt ein positiver Analystenkommentar von Barclays als zusätzliche Stütze.

Kurszielerhöhungen für Schweizer Aktien: Credit Suisse: Barclays erhöht Kursziel von 12 auf 12,5 Franken, "Overweight"

Der SMI notiert laut Daten der Bank Julius Bär im vorbörslichen Handel rund 0,23 Prozent höher bei 11'374 Punkten. Sämtliche SMI-Titel (+1,1 Prozent) können zulegen. Die Aktien von SGS führen die Gewinner an. Der Warenprüfer und Inspektionsspezialist SGS hat seinen Ausblick für die kommenden Jahre präsentiert. Das Unternehmen will im Zeitraum bis 2023 mit hohen Wachstumsraten glänzen.

Der breite Markt gewinnt vorbörslich 0,13 Prozent. Insbesondere die Aktien von Sulzer (+3,1 Prozent) ziehen an. Die margenstärkste Division Applicator Systems soll Ende des dritten oder Anfang des vierten Quartals als unabhängige Gesellschaft an der Schweizer Börse SIX notiert werden.

Unmittelbar vor dem Impf-Gipfel von Bund und Ländern wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag kaum verändert starten. Am Mittwoch hatte er knapp im Minus bei 15'450,72 Punkten geschlossen.

Auf dem Impfgipfel will Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs über das weitere Vorgehen in der Pandemie-Bekämpfung beraten. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der digitale Impfpass und die Impfung von Kindern und Jugendlichen. Daneben richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den GfK-Index, der die Kauflaune der deutschen Verbraucher widerspiegelt. Analysten erwarten für Juni eine Verbesserung auf minus 5,2 Punkte von minus 8,8 Zählern im Vormonat. In den USA stehen am Nachmittag die Auftragseingänge für langlebige Güter sowie die zweite Schätzung für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal auf dem Programm. Auf der Unternehmensseite dürfte Bayer in den Fokus rücken.

Der SMI steigt laut Daten der IG Bank im vorbörslichen Handel um 0,09 Prozent auf 11'359 Punkte. Am Mittwoch hatte der Leitindex mit einem neuen Rekordhoch 0,38 Prozent höher bei 11'348 Punkten geschlossen.

Die Anleger können sich auf einer eher normalen Handelstag einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Donnerstag in einer Schwankungsbreite von 0,73 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 83 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 11'348,74 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 2,6 Prozent auf 14,05 Punkte gesunken.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,5 Prozent tiefer bei 28'509 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,3 Prozent und lag bei 1914 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,4 Prozent.

Die Sorgen über Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed kehren bei den Anlegern zurück. "Während die Bemühungen verschiedener Fed-Sprecher die Marktsorgen zu beschwichtigen schienen, bleiben Zweifel bestehen", sagt GSFM Investmentstratege Stephen Miller. Die Börsianer stützten ihre Einschätzung auf die jüngsten Äusserungen der Führung der US-Notenbank. Sie deuteten darauf hin, "dass die Fed vielleicht ein bisschen weiter ist als das 'nicht darüber nachdenken' über eine geldpolitische Straffung, wie es der Vorsitzende Jerome Powell im letzten Jahr die Haltung der Fed bezeichnet hatte - aber nur ein bisschen."

+++

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 109,07 Yen und stagnierte bei 6,3879 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,8972 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2189 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0938 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,4108 Dollar.

Die wichtigsten US-Indizes haben zur Wochenmitte nach einem kaum veränderten Handelsstart mehrheitlich moderat zugelegt. Nur der Dow Jones Industrial kam nicht vom Fleck. Er schloss an diesem Mittwoch mit plus 0,03 Prozent auf 34'323,05 Punkte.

Im Fokus der Anleger stand angesichts der jüngsten Konjunkturdaten weiter das Thema Inflation und der geldpolitische Kurs der US-Notenbank (Fed). Einen neuen Beitrag dazu lieferte am Dienstag der Vizechef der Fed, Richard Clarida. Ihm zufolge ist es gut möglich, dass auf einer der nächsten Zinssitzungen begonnen wird, über eine Verringerung der Wertpapierkäufe nachzudenken. Grosse Not zu einem solchen Schritt besteht aber offenbar nicht, denn die steigende Inflation bezeichnete Clarida abermals als übergangsweises Phänomen.

Der marktbreite S&P 500 legte am Mittwoch um 0,19 Prozent auf 4195,99 Zähler zu und etwas kräftiger noch stiegen die technologielastigen Nasdaq-Indizes. Der Auswahlindex Nasdaq 100 rückte letztlich um 0,33 Prozent auf 13'702,74 Zähler vor.

Zentralbanker rund um den Globus spielten aktuell das Risiko steigender Preise herunter, hiess es aus dem Handel. Die Frage ist, wie lange die Fed und andere Zentralbanken die stimulierende Geldpolitik beibehalten können, wenn die Wirtschaftsdaten weiterhin Preisdruck zeigen. "Was wir von der Fed immer wieder hören, ist, dass sie dieses Mal einen ganz anderen Ansatz in Bezug auf die Inflation verfolgen wird", sagte Kristina Hooper, Invesco-Chefstrategin für globale Märkte.

Unter den Einzelwerten am US-Markt standen die Aktien von Ford im Fokus. Angetrieben von Aussagen des Autobauers während des laufenden Kapitalmarkttages sprangen sie im S&P 100 um 8,5 Prozent nach oben und zogen auch die Papiere von GM mit, die um 2,3 Prozent stiegen. Tesla gewannen 2,4 Prozent. Unter anderem rechnet Ford damit, das bis 2030 rund 40 Prozent seines weltweiten Fahrzeugvolumens voll elektrifiziert sein wird. Zudem rechnet das Management für 2023 mit einer bereinigten Ebit-Marge von 8 Prozent.

Die Anleger von Amazon zeigten sich wenig beeindruckt davon, dass der weltgrösste Online-Händler die Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Filmstudios übernimmt. Darüber hatten die "Financial Times" ("FT") und weitere Medien bereits in der Vorwoche berichtet. Auch dass Andy Jassy den Vorstandsvorsitz von Firmengründer Jeff Bezos übernehmen wird, ist nicht neu. Nur das Datum war bislang nicht bekannt. Der Chefwechsel soll am 5. Juli erfolgen. Die Amazon-Aktien legten um marktkonforme 0,2 Prozent zu.

Der Modehändler Urban Outfitters indes beeindruckte mit einem aussergewöhnlich starken Start in sein neues Geschäftsjahr 2021/22. JPMorgan-Analyst Matthew Boss sprach von einem Wendepunkt und strich sein Urteil "Underweight". Nun ist er neutral gestimmt für die Papiere. Das Kursziel hob er zugleich von 30 auf 38 US-Dollar an. Am Markt wurde zugegriffen. Die Papiere zogen um 10 Prozent auf 38,47 Dollar hoch.

Die Aktien von Gamestop und AMC Entertainment knüpften an ihre Vortagesrally an und schossen um 15,8 beziehungsweise 19,2 Prozent hoch. Am Dienstag hatten die Titel des Videospielhändlers Gamestop um mehr als 16 Prozent zugelegt und erstmals seit Mitte März wieder über der Marke von 200 Dollar geschlossen. Die Anteilscheine der Kinokette AMC waren tags zuvor gar um knapp 20 Prozent nach oben geschnellt. Nutzer der Social Media-Plattform Reddit, zu dem das Unterforum WallStreetBets gehört, hätten tags zuvor ihr Interesse an den "alten Favoriten" vorausgegangener Wetten wieder entdeckt, kommentierte Marktanalyst Neil Wilson von Markets.com.

Marktbeobachtern zufolge könnte der starke Kursanstieg beider Werte nun die Inhaber von Short-Positionen erneut dazu veranlasst haben, ihre auf fallende Kurse basierenden Positionen zu schliessen, indem sie die Aktien zurückkaufen und eine zusätzliche Nachfrage schaffen. Dies führt dann zu noch weiter steigenden Kursen, wie dies bereits vor einigen Monaten geschah.

