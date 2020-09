08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 1,2 Prozent tiefer geschätzt. Bankaktien und Zykliker leiden am meisten. Die Aktien von ABB und UBS verlieren je 1,7 Prozent.

Bei den Midcaps fallen Vifor Pharma mit einem Minus von über 3 Prozent auf. Das Unternehmen verfehlte in einer Eisenpräparat-Studie die statistische Signifikanz.

Zu den vorbörslichen Kursen geht es hier.

Eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums hat die Wall Street am Mittwoch deutlich ins Minus gedrückt. Auch das parteipolitische Gezänk um ein neues Konjunkturpaket und die nahende Präsidentenwahl hielt Anleger von Käufen ab.

+++

07:45

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel zusammen mit den meisten asiatischen Aktienmärkten nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,49 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 37 Cent auf 39,56 Dollar. Belastet werden die Rohölpreise schon seit längerem durch die angespanntere Corona-Lage. Vor allem steigende Infektionszahlen in Europa sorgen für Verunsicherung. Für die globale Ölnachfrage wären neue Beschränkungen des öffentlichen Lebens, wie in einigen Ländern bereits erfolgt, eine Hiobsbotschaft.

+++

06:00

In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,6 Prozent nach auf 23.209,81 Punkte. Die Börse in Shanghai sank ein Prozent. Marktbeobachter verwiesen auf warnende Äußerungen von hochrangigen Vertretern der US-Notenbank (Fed) zur Konjunkturentwicklung. Demnach befindet sich die US-Wirtschaft trotz Erholungstendenzen immer noch in einem tiefen Tal.

U.S. political and economic concerns spill over into Asia markets early Thursday https://t.co/jME4MOMgPN — MarketWatch (@MarketWatch) September 24, 2020

+++

05:50

Im fernöstlichen Devisenhandel tendierte der Euro wenig verändert mit 1,1660 Dollar. Zum Yen stieg die US-Währung geringfügig auf 105,42 Yen. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,0761 Franken und zum Dollar mit 0,9229 Franken.

+++

05:45

Weil Anleger den "sicheren Hafen" US-Dollar suchen, fällt der Goldpreis weiter, weil das Edelmetall für Investoren ausserhalb der USA unattraktiver wird. Es verbilligt weiter auf 1854 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm). "Es ist aber zu früh, um ein Ende der goldenen Ära für Gold auszurufen", mahnte Carlo Alberto De Casa, Chef-Analyst des Brokerhauses ActivTrades. An der ultra-lockeren Geldpolitik der Notenbanken werde sich auf absehbare Zeit nichts ändern.

+++

03:00

Eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums hat die Wall Street am Mittwoch deutlich ins Minus gedrückt. Auch das parteipolitische Gezänk um ein neues Konjunkturpaket und die nahende Präsidentenwahl hielt Anleger von Käufen ab, sagte Thomas Hayes, Manager bei der Investmentbank Great Hill. Der Standardwerteindex Dow Jones schloss 1,9 Prozent tiefer auf 26'763 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab drei Prozent auf 10'632 Zähler nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 2,4 Prozent auf 3236 Stellen. Zum Handelsschluss in Europa hatten die Indizes nur leicht im Minus gelegen.

Bei den Aktienwerten sorgte Nike mit einem Kurssprung von fast neun Prozent für Furore. Der weltgrößte Sportartikel-Hersteller hatte dank eines Booms im Online-Geschäft überraschend starke Quartalsergebnisse vorgelegt.

Bei Tesla drückte die Enttäuschung über die Ankündigungen des Elektroauto-Pioniers auf dem "Batterietag" erneut auf die Kurse. "Das im Vorfeld so gehypte Event lieferte keine Hinweise darauf, ob Tesla den technologischen Vorsprung halten kann, der es zum meist beneideten, aber auch nachgeahmten Innovator der Autoindustrie gemacht hat", monierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Online-Broker CMC Markets. Tesla-Titel büßten mehr als zehn Prozent ein.

Abwärts ging es auch für die Produzenten von Lithium, das zur Herstellung von Elektroauto-Batterien benötigt wird. Tesla kündigte am "Batterietag" deutlich billigere Stromspeicher an. Außerdem hat sich das Unternehmen nach Angaben von Firmenchef Elon Musk Rechte an einer Lithium-Lagerstätte im US-Bundesstaat Nevada gesichert, die groß genug sei, um die gesamten USA mit Batterien zu versorgen. Die Aktien von Albemarle, FMC, Lithium Americas, Livent und SQM fielen um bis zu knapp 22 Prozent.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)