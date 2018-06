17:30

Der Leitindex SMI stieg um 0,3 Prozent auf 8507 Punkte, nachdem er vorübergehend bis auf 8337 Zähler nachgegeben hatte - den tiefsten Stand seit Februar 2017.

Die meisten Standardwerte stiessen in die Gewinnzone vor, nachdem sie anfangs überwiegend im Minus lagen. "Die Situation hat sich im Vergleich zum Morgen um 180 Grad gedreht", sagte ein Händler. Den Gewinnern verliehen Analystenempfehlungen kräftig Rückenwind. Die Aktien der Inspektionsfirma SGS zogen nach der Hochstufung auf "Overweight" durch Barclays 2,4 Prozent an. Die Anteile des Personaldienstleisters Adecco stiegen dank einer Kaufempfehlung von RBC um 1,3 Prozent. Und die Titel der Privatbank Julius Bär rückten nach der Hochstufung auf "Buy" durch UBS um 0,7 Prozent vor.

Gefragt waren zudem die Aktien des Zementproduzenten LafargeHolcim mit einem Plus von 1,9 Prozent und die Bauchemiefirma Sika mit 1,4 Prozent Kurszuwachs.

Den ausführlichen SMI-Schlussbericht lesen Sie hier.

+++

17:01

Rohöl wird wieder teurer: Der Preis für Nordseeöl der Sorte Brent stieg am Mittwoch um 2,1 Prozent auf 77,95 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl WTI kostete mit 72,61 Dollar drei Prozent mehr. Auslöser für den Preisanstieg sind Spekulationen auf ein sinkendes Angebot auf dem Weltmarkt. Zum einen haben die USA ihre Verbündeten und andere Staaten einem Regierungsvertreter zufolge aufgefordert, die Öleinfuhren aus dem Iran bis November zu stoppen. Zum anderen gibt es Produktionsausfälle in Kanada.

"Die Fundamentaldaten sprechen eher für steigende Ölpreise in den nächsten sechs Monaten", erklärte Analyst Harry Tchilinguirian von BNP Paribas. "Wir sollten uns nicht wundern, wenn Brent wieder über 80 Dollar steigt."

Der Ausfall iranischer Exporte wird schon seit einiger Zeit erwartet, nachdem US-Präsident Donald Trump das internationale Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt und neue Sanktionen gegen das Land verhängt hatte. Doch zusätzlich drohen nun auch Ausfälle aus Libyen, wo ein Machtkampf seit Jahren immer wieder den Export lahmlegt.

Oil heads higher after latest U.S. inventory report https://t.co/9kpWDoJd93 pic.twitter.com/U2FOjU9OXn — Bloomberg Markets (@markets) 27. Juni 2018

+++

15:45

Auch an der Wall Street lässt der Handelsstreit der USA mit den grossen Wirtschaftsmächten die Anleger nicht los. Der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq-Composite stiegen zum Handelsstart am Mittwoch um je etwa 0,4 Prozent. Mit Erleichterung reagierten die Anleger auch in New York auf die Nachricht, dass die US-Regierung auf ausdrücklich gegen China gerichtete Maßnahmen zur Beschränkung von Investitionen verzichten will. Stattdessen soll allgemein die für ausländische Investitionen zuständige Behörde CFIUS gestärkt werden, kündigte Präsident Donald Trump an. Dies wurde von Börsianern als weniger aggressiv gewertet, als wenn die US-Regierung gezielt gegen die Volksrepublik vorgegangen wäre.

Auch in New York stand die Kursentwicklung der Finanzwerte im Fokus. Der Banken-Sektoren-Index des S&P 500 begann etwas leichter. Am Dienstag war er um 0,4 Prozent und damit den zwölften Tag in Folge gefallen, die längste Verlustserie, die es bislang gab.

GE setzten ihren Erholungskurs fort und stiegen um mehr als ein Prozent, nachdem sie am Dienstag schon fast acht Prozent gewonnen hatten.

+++

15:06

Die Schweizer Börse hat im Mittwochshandel eine erneute Kursschwäche überwunden und mit Erleichterung auf Anzeichen einer Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China reagiert. Ab dem frühen Mittag zogen die Kurse merklich an, und der Leitindex SMI konnte sich von dem zuvor erreichten 16-Monatstief lösen.

Auslöser der Kurserholung, die auch an den anderen europäischen Märkten und bei den US-Futures spürbar war, waren Nachrichten aus dem Weissen Haus. Laut Medienberichten will US-Präsident Donald Trump den Ausschuss verstärken, der ausländische Investitionen in den USA begutachtet. Das wären weitaus mildere Massnahmen als zuvor befürchtet. Zeitweise war darüber spekuliert worden, dass die US-Regierung Notfall-Gesetzgebung zur Anwendung bringen könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 14.40 Uhr 0,45 Prozent auf 8'516,04 Punkte. Vom bisherigen Tagestief bei 8'373 Punkten kletterte der Index zeitweise um mehr als 150 Zähler.

Am deutlichsten war die Erholung bei den Banken. Die Grossbanken CS (+0,2%) und UBS (+0,6%) gehörten am Vormittag noch zu den grössten Verlierern im SMI. Bei Julius Bär (+1,2%) wirkt zudem eine Ratinganhebung durch den UBS-Analysten auf "Buy" von zuvor "Neutral". Die Assekuranzen Swiss Re, Swiss Life (je -0,2%) oder Zürich (+0,1%) konnten sich ebenfalls merklich erholen.

+++

14:25

Hinweise aus Washington, wonach die US-Regierung bei Investitionen von Chinesen bei Tech-Unternehmen zunächst bestehende Gesetze und nicht auf China gemünzte spezifische Regeln anwenden will, sorgen an den Börsen weltweit für Erleichterung: Der Dax weitet seine Gewinne aus und legt rund ein Prozent auf 12'360 Punkte zu, die US-Futures grenzen ihren Verluste ein und notieren kaum verändert. Der SMI steigt um 0,3 Prozent auf 8507 Punkte.

+++

13:50

Die Ölpreise sind am Mittwoch angesichts zahlreicher Risiken auf der Angebotsseite weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete gegen Mittag 76,61 US-Dollar. Das waren 30 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 56 Cent auf 71,09 Dollar.

Der US-Ölpreis liegt aktuell auf dem höchsten Stand seit etwa einem Monat. Am Dienstagabend waren die Rohölpreise kräftig gestiegen. Auslöser war die Nachricht, dass die USA andere Länder zur Beendigung ihrer Erdöleinfuhren aus dem Iran auffordern. Dies soll bis zum 4. November erfolgen. Hintergrund der Aufforderung ist die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die Vereinigten Staaten. Dies lässt Sanktionen der USA gegen den drittgrössten Produzenten des Ölkartells Opec wieder aufleben.

+++

11:30

Die Schweizer Börse erleidet am Mittwoch erneut Verluste und setzt somit den Abwärtstrend fort. Nach einer nur leicht tieferen Eröffnung baute der Leitindex SMI die Verluste im Verlauf des Vormittags weiter aus und stabilisierte sich erst unter der Marke von 8'400 Punkten wieder etwas. Das ist der tiefste Stand seit knapp 15 Monaten. Nach wie vor würden die Unsicherheiten rund um den Handelsstreit der USA mit China und Europa die Stimmung der Investoren belasten, hiess es.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 11:30 Uhr 0,8 Prozent auf 8'409 Punkte (Tagestief 8'373).

Bei den Blue Chips sacken die Aktien von Aryzta mit einem deutlichen Minus von 4,3 Prozent auf ein neues Allzeittief und sind erneut grösster Verlierer. Bereits am Vortag hatte eine Ratingabstufung der Credit Suisse belastet.

Schwächer zeigen sich auch die Grossbanken CS (-2,0%) und UBS (-1,5%), aber auch die Assekuranzen Swiss Re (-1,5%), Swiss Life (-1,4%) oder Zürich (-1,2%) geben überproportional ab. Finanzwerte würden bei Marktturbulenzen immer mit belastet, sagte ein Händler. Bei Julius Bär (-1,1%) verpufft angesichts dessen auch die Ratinganhebung durch den UBS-Analysten auf "Buy" von zuvor "Neutral".

Auch die Uhrenwerte mit Richemont (-1,9%) und Swatch (-0,9%) zeigen sich erneut schwach, ebenso wie die Zykliker Dufry (-1,9%) und ABB (-1,5%). Die Schwergewichte Nestlé (-0,8%), Roche (-1,1%) und Novartis (-1,5%) geben dem Gesamtmarkt keine Stütze. Für die Aktien des Lebensmittelkonzern haben Goldman Sachs und Berenberg ihre Kursziele leicht gesenkt.

Auf der Gegenseite stechen SGS mit einem Plus von 1,3 Prozent heraus.

+++

10:10

Politische Unsicherheiten und der Handelsstreit machen Europas Anleger risikoscheu und bringen vor allem Bankenwerte unter Druck. Der europäische Sektorindex ist mit 1,6 Prozent Europas grösster Verlierer. Im Dax hält die Deutsche Bank die rote Laterne: die Aktien fallen um bis zu 4,9 Prozent auf ein Rekordtief von 8,7550 Euro.

+++

09:15

Der SMI steht nach Handelsbeginn um 0,3 Prozent im Minus und fällt damit auf 8454 Punkte. Am Vortag war der starke Kursrutsch zunächst gestoppt worden.

Aktien im Halbjahr: Überflieger wurden getroffen, Krisenfirmen fielen ins Bodenlose - was bedeutet das für die weitere Performance von #Aktien? #Börse #Schweiz https://t.co/uMdGf0BzG1 — cash (@cashch) 27. Juni 2018

Die Vorgaben aus den USA waren sogar leicht positiv, während die asiatischen Börsen am Morgen leichte Abgaben verzeichneten. Der Handelsstreit sei im US-Handel etwas in den Hintergrund getreten, heisst es im Handel. Der Umbau bei General Electric und steigende Öl-Notierungen sorgten für etwas Rückenwind. Bei den Technologiewerten sei es zu einer Gegenbewegung nach den zuvor erlittenen starken Verlusten gekommen.

Einzelne Aktien profitieren von positiven Ratingveränderungen. Adecco sticht mit einem Plus von 1,2 Prozent heraus. Für die Titel hat die Royal Bank of Canada das Rating auf "Outperform" von "Sector Perform" erhöht, währen das Kursziel unverändert 73 Franken lautet. Die operativ eher schwächere Entwicklung dürfte eingearbeitet sein und die Bewertung sei nun günstig.

Mehr zu den Kaufempfehlungen: Schnäppchenjagd beim SMI ist eröffnet

Julius Bär (+0,6 Prozent) und SGS (+1,6 Prozent) profitieren offenbar von Analystenbewertungen. Julius Bär wird von der UBS neu mit "Buy" eingestuft, nach zuvor "Neutral" und Barclays stuft SGS auf "Overweight" von "Even Weight".

Givaudan (-0,1 Prozent) hat von der französischen Finanzmarktbehörde AMF grünes Licht für das geplante Übernahme des französischen Unternehmens Naturex erhalten. Das Barangebot für die restlichen Aktien wird am morgigen Donnerstag gestartet.

+++

09:05

Die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat den Ausblick für das Rating der Credit Suisse AG und deren operative Töchter auf 'positiv' erhöht. Die aktuellen Herausgeberratings von 'A/A-1' wurden derweil bestätigt. Die zweitgrösste Schweizer Bank mache Fortschritte bei der Umsetzung ihres Restrukturierungsprogramms, was die Wahrscheinlichkeit für eine nachhaltige Erholung des Gewinns erhöhe, begründet die Agentur ihren Schritt in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Bestätigt wurde ausserdem das Herausgeber-Rating von 'BBB+' für die nicht-operative Holding-Gesellschaft Credit Suisse Group. Die Erhöhung des Ausblicks bedeute, dass S&P das Rating nach oben anpassen wird, wenn der Gewinn sich weiter erhöhen wird bzw. sich im Rahmen der Konkurrenten bewegen wird, heisst es weiter.

+++

08:25

Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat Anleger in Asien am Mittwoch verunsichert. Vor allem an den Börsen in China kam es zu grösseren Kursverlusten. Der Index der Börse Shanghai fiel um 1,2 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gab zwei Prozent nach. Das US-Repräsentantenhaus nickte mit überwältigender Mehrheit ein Gesetz ab, das schärfere Kontrollen für ausländische Investoren vorsieht. Vor allem der Zugriff chinesischer Firmen auf amerikanische Hochtechnologie-Firmen ist den USA ein Dorn im Auge.

Die jüngsten US-Zolldrohungen gegen China summieren sich auf mehr als ein Drittel der chinesischen Exporte in die USA. "Wenn es dazu kommt, und wenn sich die Handelspartner der USA wehren, wäre das ein signifikanter Schock für die Weltwirtschaft, der zu steigender Inflation und geringerem Wachstum führt", sagte JPMorgan-Volkswirt David Hensley. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,3 Prozent auf 22.271 Punkte. Dort machte der Anstieg des Ölpreises Aktien von Fluggesellschaften und Schiffsfahrtsunternehmen zu schaffen.

+++

08:20

Besonders gut wirken sich Heraufstufungen bei SGS (+1,65 Prozent), Adecco (+1,55 Prozent) und Julius Bär (+1,46 Prozent) aus. Auch die übrigen SMI-Titel werden höher gesehen, wobei die Zykliker tendenziell noch etwas besser dastehen als die übrigen Aktien. Der SMI insgesamt steigt vorbörslich um 0,29 Prozent auf 8502 Punkte (zu den vorbörslichen Kursen). Die Erholung, die sich am Dienstag im späten Geschäft abgezeichnet habe, könnte sich noch fortsetzen, sagten Händler.

+++

07:50

Der Euro notiert am Mittwoch weiter unter der Marke von 1,17 US-Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1648 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung stabil bei 1,1545 Franken. Der Dollar zeigt sich mit 0,9912 Franken ebenfalls nur geringfügig stärker.

Zur Wochenmitte stehen sowohl in der Eurozone als auch in den USA einige Konjunkturdaten auf dem Programm. Im Euroraum dürften Daten der EZB zur Geld- und Kreditmenge auf Interesse stossen. In den Vereinigten Staaten werden Auftragszahlen zu langlebigen Gütern veröffentlicht, die einen Hinweis auf die Investitionsfreude amerikanischer Unternehmen geben. Ausserdem melden sich dies- wie jenseits des Atlantiks einige Notenbanker zu Wort.

+++

06:40

Das US-Repräsentantenhaus hatte zuvor mit überwältigender Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, das schärfere Kontrollen für ausländische Investoren vorsieht. "Wir bleiben dabei, dass ein umfassender "Handelskrieg" wenig wahrscheinlich ist, wenn auch die Gefahr anscheinend gestiegen ist, dass es doch dazu kommt", sagte J.P. Morgan-Volkswirt David Hensley.

Die jüngsten US-Zolldrohungen gegen China summierten sich auf mehr als ein Drittel der chinesischen Exporte in die USA. "Wenn es dazu kommt, und wenn sich die Handelspartner der USA wehren, wäre das ein signifikanter Schock für die Weltwirtschaft, der zu steigender Inflation und geringerem Wachstum führt."

#China seems to preparing for a full trade war. Yuan drops to weakest level vs the Dollar in 6mths. pic.twitter.com/ecy3NIoRKk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 27, 2018

Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ausserhalb Japans gab 0,3 Prozent nach. Der Index der Börse Shanghai fiel um 0,2 Prozent. In Tokio verliert der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zur Stunde 0,2 Prozent auf 22'295 Punkte.

Der Yen legte zu, ein Dollar kostete 109,85 Yen. Der Euro wurde kaum verändert zum späten New Yorker Handel mit 1,1651 Dollar gehandelt. Der Schweizer Franken wurde mit 0,9902 Franken je Dollar und 1,1541 Franken je Euro gehandelt.

(cash/AWP/Reuters)