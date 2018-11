08:10

Julius Bär errechnet für den Handelsbeginn ein Plus von 0,3 Prozent für den SMI. Der Leitindex würde damit bei 8924 Punkten loslegen. Bei den Blue-Chips sticht LafargeHolcim (+1,3 Prozent) hervor. Der Zementkonzern führt heute im englischen Birmingham den Investorentag durch. Die übrigen SMI legen ebenfalls zu, wobei in der Tendenz wie häufig Zykliker etwas höher gestellt sind als die anderen Titel (zu den vorbörslichen Kursen bei cash.ch).

Am breiten Markt zeigen sich wenig Auffälligkeiten: Der zuletzt wegen Übernahmeberichten stark gestiegene Titel von Ceva (-1 Prozent) wird nun tiefer erwartet, die Aktie von U-Blox (-2,7 Prozent) leidet unter einer Herabstufung des Kursziels.

07:40

Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung knapp unter der Marke von 1,13 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Franken bewegt sich der Euro bei 1,1286 Franken ebenfalls weiter unterhalb der 1,13er Marke. Der US-Dollar liebäugelt derweil bei 0,9990 Franken weiterhin mit der Parität.

Der Euro hat sich damit nach den Kursverlusten vom Vortag vorerst wieder stabilisiert. Marktbeobachter rechnen im Tagesverlauf zunächst mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt. Auf dem Programm stehen Daten zur Entwicklung der Geldmenge in der Eurozone und zur Konsumlaune in Deutschland, die am Devisenmarkt aber in der Regel nur wenig Kursbewegung auslösen.

Am Nachmittag dürfte die Kursentwicklung des britischen Pfund in den Fokus der Anleger rücken. Dann werden mehrere Veröffentlichungen der britischen Notenbank erwartet. Unter anderem hat die Bank of England das Ergebnis eines Stresstests führender Banken angekündigt. Ausserdem wollen die Notenbanker verschiedene Brexit-Szenarien vorstellen.

06:45

Der japanische Aktienmarkt hat am Mittwoch zugelegt. Investoren schöpften Hoffnung, dass es im Handelsstreit zwischen den USA und China zu einer Deeskalation kommen könnte, sagten Analysten. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow hatte gesagt, dass das für Samstagabend geplante Abendessen von US-Präsident Donald Trump mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping während des G20-Gipfels möglicherweise das Blatt wenden könne. Das stützte bereits die US-Börsen.

In Japan liegt der 225 Werte umfassende Nikkei-Index zum Ende des Vormittagshandels um 1,1 Prozent höher bei 22'103 Punkten.

