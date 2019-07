08:25

Angeführt von Kursgewinnen der Halbleiter-Hersteller legen die asiatischen Aktienmärkte zu. Der japanische Nikkei-Index stieg am Dienstag um 0,9 Prozent auf 21'619 Punkte, und die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 2896 Zähler. Auslöser der Käufe war die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, rasch eine Entscheidung über eine Wiederaufnahme der Geschäfte von US-Unternehmen mit Huawei treffen zu wollen. Der weltgrösste Telekom-Ausrüster aus China steht wegen Spionage-Verdachts auf einer schwarzen Liste der USA.

US tech firms push Trump to allow sales to Huawei, setting up White House meeting this week, The Washington Post reported. HW CEO Ren Zhengfei said:"If US companies were to stop supplying us altogether, our production would not stop for a single day. HW would ramp up production." pic.twitter.com/5c8xHHCLyD

— Global Times (@globaltimesnews) 22. Juli 2019