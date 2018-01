17:30

Der SMI notierte mit 9540 Punkten praktisch unverändert.

Die Analysten der Zürcher Kantonalbank (ZKB) bleiben zuversichtlich für die weitere Kursentwicklung. Die Rallye an den Aktienmärkten dürfte weitergehen so lange die Konjunkturaussichten gut seien, hiess es. Allerdings sein die meisten Aktienmärkte aus charttechnischer Sicht überkauft und das Risiko für einen kurzzeitigen Rückschlag habe zugenommen. "Mehr als eine kurze und scheue Korrektur ist zurzeit aber nicht zu befürchten."

Im Fokus der Anleger standen die Aktien von Hügli und Bell. Die Hügli-Aktien schossen nach einem Übernahmeangebot von Bell 13,2 Prozent auf 910 Franken hoch. Bell gewannen 5,9 Prozent.

Die Roche-Genussscheine fielen um 0,6 Prozent. SocGen hat die Empfehlung auf "Sell" von "Hold" zurückgenommen und das Kursziel auf 190 von 250 Franken gesenkt. Die Titel von Rivale Novartis verloren 0,4 Prozent.

Die Nestle-Aktien stiegen um 0,5 Prozent. Bei dem Lebensmittelkonzern rätseln die Anleger, ob der italienische Schokoladehersteller Ferrero das US-Süsswarengeschäft kauft.

Kein Aktienhandel in den USA: Die US-Aktienmärkte bleiben am Montag wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen.

Immobilienbesitzer in London durchleben gerade eine harte Zeit, aber ein Bezirk leidet mehr als die meisten. Hauspreise in Southwark, dem Stadtbezirk südlich der Themse, der an den Finanzdistrikt City of London angrenzt, fielen um mehr als 20 Prozent von Jahresbeginn bis November, wie aus einem Bericht von LSL Acadata am Montag hervorgeht. Zu Southwark gehört auch der Bahnhof London Bridge, Shakespeares rekonstruiertes Globe Theatre und das trendige Peckham. Hier sank der durchschnittliche Hauspreis von 709'130 Pfund (796.270 Euro) auf 559'529 Pfund.

Der Höhenflug des Euro hat Europas Aktienmärkte am Montag erneut ausgebremst. Den vierten Handelstag in Folge ging es mit dem Dax bergab. Er verlor bis zum Nachmittag 0,3 Prozent auf 13'202 Zähler. Der EuroStoxx50 notierte kaum verändert bei 3612 Zählern. Die Gemeinschaftswährung kostete zeitweise mit 1,2296 Dollar so viel wie seit Dezember 2014 nicht mehr. Damit verteuern sich die Waren europäischer Firmen auf dem Weltmarkt, was deren Gewinnaussichten schmälert. Im Gegenzug werden für Anleger ausserhalb der USA Rohstoffe günstiger, da sie in Dollar gehandelt werden.

Auf und Ab ging es mit dem ebenfalls in Dollar gehandelten Bitcoin: Die Cyber-Devise verbilligte sich zeitweise auf weniger als 13'300 Dollar, lag am Nachmittag aber wieder über 14'000 Dollar. Der "Financial Times" zufolge verweigern britische Banken Hypotheken, wenn Kunden Gewinne aus der Spekulation mit virtuellen Währungen als Eigenanteil einbringen wollen. Gründe für die Zurückhaltung der Institute seien die Furcht vor Geldwäsche und fehlende Richtlinien.

Am Rohstoffmarkt zogen die Preise für Gold und Industriemetalle wie Zink an. Eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold verteuerte sich um 0,5 Prozent auf ein Vier-Monats-Hoch von 1344,44 Dollar. Zink kostete mit 3440 Dollar je Tonne zeitweise so viel wie zuletzt vor zehneinhalb Jahren. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee lag zeitweise mit 70,03 Dollar je Barrel (159 Liter) nur knapp unter dem Zweieinhalb-Jahres-Hoch aus der Vorwoche. Die steigende Ölförderung in den USA löst jedoch Skepsis über die weitere Preisentwicklung aus, so dass der Preis bei allerdings feiertagsbedingt geringen Umsätzen unter die 70-Dollar-Marke rutschte.

Die Dollar-Schwäche treibt Anleger in Rohstoffe: Zink verteuert sich um 1,7 Prozent auf ein Zehneinhalb-Jahres-Hoch von 3440 Dollar je Tonne. Kupfer steigt um 2,1 Prozent auf 7262 Dollar je Tonne.

Der Schweizer Aktienmarkt steht zum Wochenbeginn ganz im Bann seiner beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis. Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.10 Uhr mit -0,12% leicht tiefer bei 9'534,86 Punkten. Seit Handelsbeginn hemmen die Kursverluste von Roche (-0,9%) und Novartis (-0,3%) den Gesamtmarkt. Auslöser ist eine neu ausgesprochene Verkaufsempfehlung für die Genussscheine von Roche durch die Société Générale. Novartis werden da in Sippenhaft genommen.

Das dritte Schwergewicht, Nestlé (+0,4%), liefert dagegen etwas Unterstützung. Noch stärker legen aber die Finanzwerte zu, allen voran die Aktien des Vermögensverwalters Partners Group (+1,9%), gefolgt von Julius Bär (+1,2%) und der Credit Suisse (+0,8%). Gerade die Aktien der Banken hatten in der Vorwoche im Zuge des Zinsanstiegs bereits zu den grossen Gewinnern gezählt, da sich deren Geschäftsaussichten mit steigenden Zinsen verbessere, heisst es Handel.

Die Ölpreise haben sich am Montag nur wenig bewegt. Sie hielten sich damit in der Nähe ihrer in der Vorwoche erreichten dreijährigen Höchststände. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 69,77 US-Dollar. Das waren zehn Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel ebenfalls leicht um sieben Cent auf 64,23 Dollar.

Belastet von einem Dreijahreshoch beim Euro haben Europas wichtigste Aktienmärkte zum Wochenauftakt etwas Federn lassen müssen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 0,20 Prozent auf 3605,53 Punkte. In Paris stand der CAC 40 0,23 Prozent niedriger bei 5504,46 Zählern. Der britische FTSE 100 verlor 0,08 Prozent auf 7772,40 Punkte. Der Euro kletterte am Montagvormittag bis auf 1,2269 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Ende 2014. Am Freitag hatte die Europäische Zentralbank den Referenzkurs noch auf 1,2137 (Donnerstag: 1,2017) Dollar festgesetzt.

Die Förderbremse der grossen Exportländer hält den Ölpreis weiter hoch. Die Sorte Brent aus der Nordsee verteuerte sich am Montag um 0,2 Prozent auf 70,03 Dollar je Barrel und lag damit nur zwei US-Cent unter ihrem Zweieinhalb-Jahres-Hoch aus der Vorwoche. Die jüngste Preisrally sei aber überzogen, warnten die Experten der US-Bank JPMorgan. Der Derivate-Aufsicht CFTC zufolge erreichten die Wetten spekulativ orientierter Anleger auf weitere Ölpreis-Steigerungen ein Rekordhoch. Die Analysten der ANZ Bank zufolge könnte außerdem die steigende US-Ölproduktion einen Kursrücksetzer auslösen. Die steigenden Rohstoffpreise machen dort die relativ kostspielige Förderung von Schieferöl mit Hilfe des sogenannten Fracking rentabel.

Die allgemeine Schwäche des Dollar gibt dem Yuan erneut Auftrieb. Da eine Trendwende nicht in Sicht sei, müsse mit einer weiteren Aufwertung der chinesischen Währung gerechnet werden, sagte Stephen Innes, Chef-Händler für den asiatisch-pazifischen Raum beim Brokerhaus Oanda. Zusätzlichen Schub erhielt der Yuan am Montag von der Entscheidung der Bundesbank, einen Teil ihrer Devisenreserven in der chinesischen Währung anzulegen. Dadurch fiel der Kurs der Dollar um bis zu 0,8 Prozent auf ein Zwei-Jahres-Tief von 6,4138 Yuan.

Anleger nutzen die aktuelle Schwäche des Dollar zum Kauf von Gold. Der Preis für das Edelmetall steigt am Montag um 0,5 Prozent auf ein Vier-Monats-Hoch von 1344,44 Dollar je Feinunze.

Der Swiss Market Index sinkt im frühen Handel um 0,3 Prozent. "Hauptschuldiger" für den Rückgang ist der Genussschein von Roche, der 1,5 Prozent nachgibt. Die anderen beiden Schwergewichte Nestlé tendieren ganz leicht im Minus.

Bei der Société Générale haben die Experten ihr Rating für Roche auf "Sell" gesenkt und auch das Kursziel reduziert. Analyst Justin Smith geht davon aus, dass sich die Aktien nach ihrer jüngsten Erholung deutlich schwächer als der Gesamtmarkt entwickeln werden. Zudem seien die Analysten zu zuversichtlich mit Blick auf die Möglichkeiten von Roche, sich gegen die drohenden Umsatzeinbussen durch Biosimilars zu wehren.

Insgesamt gehen Börsianer von einem eher ruhigen Wochenauftakt aus, da in den USA die Märkte wegen des "Martin Luther King Day" geschlossen bleiben. Hierzulande ist der Kalender nur spärlich bestückt. Erst ab der kommenden Woche nimmt hier dann die Berichtssaison deutlich an Fahrt auf. In diesem Umfeld dürften Investoren auch den Devisenmarkt weiterhin im Blick behalten. Die jüngste Eurostärke hatte sich auch für den Schweizer Markt zuletzt als Stütze erwiesen.

Mit Kursgewinnen 0,2 Prozent folgt die Aktie der UBS den freundlichen Vorgaben Wall Street. Dort hatten guten Zahlen von JPMorgan und BlackRock gestützt. Entsprechend zeigen sich auch die Anteilsscheine des Versicherers Zurich (plus 0,5 Prozent) fester als der Gesamtmarkt. Die Aktie der Credit Suisse fällt dagegen 0,1 Prozent. Zykliker wie ABB, Adecco und Richemont (alle bei minus 0,1 Prozent) verlieren zum Wochenauftakt etwas an Boden.

Für Gesprächsstoff ist aber zunächst im breiten Markt gesorgt. Dort übernimmt Bell (plus 6 Prozent) die Mehrheit am Ostschweizer Nahrungsmittelherstellers Hügli (plus 13 Prozent) und plant die vollständige Übernahme. Im Blick sind auch die Cicor-Aktien (plus 4 Prozent), nachdem die Industriegruppe erste Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr veröffentlicht hat.

Mittlerweile haben die asiatischen Börsen den Handel beendet. Kursrekorde an der Wall Street und die Hoffnungen von Anlegern auf einen weltweiten Wirtschaftsboom haben dabei die Aktienmärkte beflügelt. In Tokio gewann der Standardwerte-Index Nikkei 0,3 Prozent auf 23'714 Punkte, der breiter gefasste Topix schloss ein halbes Prozent im Plus. Auch die Börsen in China, Australien und Südkorea legten zu. Der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans erklomm einen Rekordwert von rund 594 Zählern.

Der Swiss Market Index wird vorbörslich 0,01 Prozent höher indiziert. Am Freitag war der Leitindex um 0,5 Prozent gestiegen.

Die grössten Avancen hat am Monatg die UBS-Aktie mit 0,19 Prozent. Einziger Titel im Minus ist Roche. Der Genussschein fällt 0,6 Prozent. Am breiten Markt fallen AMS und Autoneum mit einem Plus von je 0,9 Prozent auf.

Im Blick haben dürften die Anleger den Nahrungsmittelhersteller Hügli. Der Fleischverarbeiter Bell will die auf Fertigprodukte spezialisierte Firma übernehmen. Bell hält nach Angaben vom Montag bereits die Hälfte des Hügli-Kapitals und kontrolliert 65 Prozent der Stimmrechte. Für die noch nicht in seinem Besitz befindlichen Hügli-Aktien will das Unternehmen 915 Franken je Aktie bezahlen.

Vom Asset-Manager Partners Group verwalteten und beratenen Fonds sind aus dem Vakuumventile-Hersteller VAT ausgestiegen. Die VAT-Aktien wurden vorbörslich um 0,9 Prozent tiefer indiziert.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Europa am Freitag zugelegt und neue Kursrekorde erzielt. Der Dow-Jones-Index schloss mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 25.803 Punkte.

Von den US-Börsen gibt es zu Wochenbeginn keine Impulse: die Wall Street bleibt wegen eines Feiertages (Martin Luther King Day) am Montag geschlossen. Auch wichtige Konjunkturdaten stehen nicht im Kalender.

Die Ölpreise haben sich am Montag in der Nähe ihrer in der Vorwoche erreichten dreijährigen Höchststände gehalten. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 69,95 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg ebenfalls leicht um 17 Cent auf 64,47 Dollar.

Die am vergangenen Donnerstag erreichten Dreijahreshochs liegen nicht weit von den aktuellen Notierungen entfernt. Gründe für den Höhenflug der Rohölpreise sind sowohl auf der Angebots- als auch der Nachfrageseite zu finden. So begrenzt das Ölkartell Opec das zuvor reichliche Angebot durch eine Fördergrenze, die laut Vereinbarung mit anderen grossen Förderern wie Russland bis Ende 2018 gelten soll.

In Tokio gewann der Standardwerte-Index Nikkei 0,3 Prozent auf 23'731 Punkte. Der breiter aufgestellte Topix stieg 0,5 Prozent auf 1884 Zähler. Der MSCI-Index für Asien/Pazifik unter Ausschluss Japans legte 0,6 Prozent zu. In den USA hatten Quartalsbilanzen von Finanzkonzernen und starke Einzelhandelsdaten für weitere Rekorde an den Aktienmärkten gesorgt. Für Montag sind von dort allerdings kaum Impulse zu erwarten, da die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen sind.

In Japan gehörten die Aktien von Softbank mit einem Plus von in der Spitze sechs Prozent zu den größten Gewinnern. Einem Zeitungsbericht zufolge will der Konzern die Mobilfunktochter an die Börse bringen.

Auf dem Devisenmarkt stieg der Euro auf 1,1820 Franken. Das ist der höchste Stand seit der Aufhebung der Kursuntergrenze Mitte Januar 2015. Der Auftrieb wurde durch Spekulationen auf einen nahenden geldpolitischen Schwenk der Europäischen Zentralbank ausgelöst und hielt am Montag an. Der Dollar blieb unter Druck. Der Franken wurde im Vergleich zum Dollar mit 0,9652 bewertet.

