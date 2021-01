08:25

Auch heute gibt es am Schweizer Aktienmarkt eine Flut an Kurszieländerungen von Banken und Finanzhäusern: BB Biotech: Julius Bär erhöht Kursziel von 74 auf 88 Franken, "Buy"

Julius Bär erhöht Kursziel von 74 auf 88 Franken, "Buy" Bossard: Vontobel erhöht Kursziel von 170 auf 195 Franken, "Hold"

Vontobel erhöht Kursziel von 170 auf 195 Franken, "Hold" Cembra: UBS erhöht Kursziel von 91 auf 105 Franken, "Neutral"

UBS erhöht Kursziel von 91 auf 105 Franken, "Neutral" Novartis: UBS senkt Kursziel von 99 auf 96 Franken, "Buy"

UBS senkt Kursziel von 99 auf 96 Franken, "Buy" SGS: Deutsche Bank erhöht Kursziel von 2330 auf 2640 Franken, "Hold"

Deutsche Bank erhöht Kursziel von 2330 auf 2640 Franken, "Hold" Sika: Berenberg erhöht Kursziel von 245 auf 265 Franken, "Buy"

Berenberg erhöht Kursziel von 245 auf 265 Franken, "Buy" Swisscom: Jefferies senkt Kursziel von 465 auf 406 Franken, senkt Rating von "Hold" auf "Underperform"

Jefferies senkt Kursziel von 465 auf 406 Franken, senkt Rating von "Hold" auf "Underperform" Temenos: Barclays erhöht Kursziel von 108 auf 118 Franken, "Underweight"

Barclays erhöht Kursziel von 108 auf 118 Franken, "Underweight" Zurich Insurance: Barclays senkt Kursziel von 405 auf 400 Franken, "Overweight"

+++

08:10

Der SMI steht vorbörslich höher und legt um 0,3 Prozent zu. Bei den Blue Chips schwingen die Titel von Geberit (+1,0 Prozent) obenauf. Der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat im Geschäftsjahr 2020 den Umsatz zwar nicht ganz gehalten, aber die Marge gesteigert. Swisscom (-0,9 Prozent) ist als einziger Titel im Minus. Der Telekommunikationskonzern ist bei den Analysten der Investmentbank Jefferies in Ungnade gefallen.

Der breite Markt gewinnt 0,4 Prozent hinzu. Der Vakuumhersteller VAT (+3,1 Prozent) kann mit Zahlen punkten. VAT hat im vergangenen Jahr deutlich zugelegt und ist beim Betriebsergebnis profitabler geworden. Ebenso vorbörslich stark sind die Papiere des Halbleiterherstellers AMS (+2,6 Prozent). Im Minus ist hingegen der Flughafen Zürich. Der Flughafen hat im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie einen massiven Passagiereinbruch erlitten.

+++

07:35

In Erwartung wichtiger Konjunkturdaten wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er kaum verändert bei 13'939,71 Punkten geschlossen.

Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich zunächst auf die Zahlen zur deutschen Wirtschaftsleistung 2020. Experten rechnen wegen der Coronavirus-Pandemie mit einem Einbruch um 5,1 Prozent. Das wäre fast so viel wie zur Zeit der Finanzkrise in 2009. Einige Analysten schliessen auch ein grösseres Minus nicht aus. Der Lockdown zum Jahresende habe viele Unternehmen schwer getroffen. Im weiteren Tagesverlauf blicken Börsianer in Richtung USA, wo die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. Experten erwarten mit 780'000 Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe einen Wert auf dem Niveau der Vorwoche.

+++

07:25

Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag unter dem Strich zunächst nur wenig bewegt. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung zu 1,2152 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

Gegenüber dem Franken tendiert der Euro am frühen Morgen mit 1,0785 Franken nur geringfügig leichter als am Vorabend. Der US-Dollar bewegt sich zum Franken ebenfalls in engen Spannen und kostet aktuell 0,8874 Franken.

Am Devisenmarkt bleibt die Spekulation auf ein grösseres Konjunkturhilfspaket unter dem designierten Präsidenten Joe Biden weiter ein bestimmendes Thema. Nach Informationen des Nachrichtensenders CNN plant Biden, ein 2 Billionen Dollar schweres Paket vorzuschlagen.

President-elect Joe Biden is expected to unveil a major Covid-19 relief package on Thursday and his advisers have recently told allies in Congress to expect a price tag in the ballpark of $2 trillion, according to two people briefed on the deliberations https://t.co/iBvs8Uc6ee — CNN (@CNN) January 14, 2021

+++

06:30

Gemäss dem Broker IG liegt der vorbörsliche Kurs des SMI um 0,31 Prozent bei 10'881 Punkten im Plus.

+++

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index steigt um 1,6 Prozent auf 28'914 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index klettert um rund 0,9 Prozent auf 1880 Zähler. "Der Aufwärtstrend des Marktes veranlasst die Investoren, mehr Aktien zu kaufen", sagte Takashi Hiroki, Chefstratege bei Monex Securities, angesichts des seit fünf Handelstagen anhaltenden Aufschwungs am Aktienmarkt. "Investoren kaufen Aktien aus dieser 'Angst, etwas zu verpassen'-Stimmung heraus."

Gefragt sind sinbesondere Papiere aus der Technologie-Branche, nachdem der US-Chipkonzern Intel ein über den Erwartungen liegendes Ergebnis für das vierte Quartal und zudem den Abgang seines Vorstandschefs ankündigte. Murata Manufacturing legen 2,7 Prozent zu, Yaskawa Electric um 5,5 Prozent, SoftBank um 3,6 Prozent.

Chiphersteller - Intel wechselt den CEO aus - Aktie steigt 13 Prozent https://t.co/WHX3XVhAx6 pic.twitter.com/cFSQmmykrv — cash (@cashch) January 13, 2021

+++

05:40

Im Devisenhandel in Fernost verlor der Euro um 0,14 Prozent und kostete 1,2141 Dollar.

+++

00:00

Der Dow beendete den Tag mit minus 0,03 Prozent auf 31'060,47 Punkte. Der marktbreite S&P 500 rückte indes um 0,2 Prozent auf 3809,84 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 baute seine frühen Gewinne weiter aus und stieg um 0,6 Prozent auf 12'973,63 Zähler.

Den moderaten Auftrieb könnte eine Kreismeldung der Nachrichtenagentur Bloomberg ausgelöst haben: Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person ihr zufolge sagte, hat der ranghohe Demokrat und künftige Senatsmehrheitsführer Chuck Schumer den designierten Präsidenten Joe Biden dazu gedrängt, in einer ersten Runde mehr als 1,3 Billionen US-Dollar an Corona-Hilfen locker zu machen.

Keine sonderlichen Impulse kamen indes von den Inflationsdaten, die im Dezember im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat etwas stärker gestiegen waren als erwartet.Das Inflationsziel der US-Notenbank (Fed) von rund zwei Prozent wird nach wie vor unterschritten. "Hinter vorgehaltener Hand dürften sich die Währungshüter über das Ausbleiben eines deutlichen Teuerungsdrucks freuen", sagte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Sollten die Inflationsraten deutlich zulegen, müssten die Fed oder auch die EZB gegensteuern und möglicherweise ihre Wertpapierankaufprogramme zurückfahren. "An den Finanzmärkten würde man parallel dazu anfangen, auf höhere Zinsen zu setzen, was für das aktuelle Finanzmarktgeschehen wohl Gift wäre."

Einzelwerte betrachtet, standen unter den Platzhirschen am Markt die Aktien von Intel im Fokus. Sie legten an der Spitze in Dow und Nasdaq 100 um rund 7 Prozent zu. Der zuletzt verstärkt unter Druck geratene Chipkonzern bekommt Mitte Februar einen neuen Chef. Der erfahrene Tech-Manager Pat Gelsinger soll den Spitzenjob von Bob Swan (60) übernehmen. Gelsinger führte zuletzt den Software-Spezialisten VMWare . Zuvor hatte er Jahrzehnte bei Intel verbracht, unter anderem als Technologiechef. Die VMWare-Aktien fielen an der Nyse um 6,8 Prozent. Die Papiere des Mutterunternehmens Dell gaben um 7,2 Prozent nach.

Ausserdem zog an der Technologiebörse Nasdaq ein Börsengang enorme Aufmerksamkeit auf sich: Affirm Holdings stiegen an ihrem ersten Tag an der Börse zeitweise bis auf 103 US-Dollar und gingen dann mit 97,24 Dollar aus dem Handel. Zu 49 Euro war das Papier des Anbieters von Ratenzahlungen für Online-Einkäufer tags zuvor ausgegeben worden. Der erste Kurs hatte bei 90,90 Dollar gelegen.

General Motors (GM) zogen im S&P 500 um 1,9 Prozent an. Der Autokonzern will bis 2025 rund 27 Milliarden US-Dollar in Forschung, Entwicklung und Produktion von Elektroautos investieren und bis dahin insgesamt 30 verschiedene E-Modelle auf den Markt bringen.

Das Papier von Zoom legte nach anfänglichen Verlusten um 2,2 Prozent zu. Über ein Aktienangebot besorgte sich der Videokonferenzdienst 1,75 Milliarden US-Dollar. In den nächsten 30 Tagen kann Zoom noch einmal gut 735 000 Aktien losschlagen, falls die Konsortialbank diese Option nutzt.

ExxonMobil gewannen 1,1 Prozent und profitierten davon, dass die US-Bank JPMorgan die Papiere der Ölgesellschaft von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft hat.

+++

