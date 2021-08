10:10

Der Swiss Market Index (SMI) steht unverändert bei 12'419 Punkten. Die defensiven Schwergewichte Nestlé (+0,5 Prozent), Roche (+0,2 Prozent) und Novartis (+0,1 Prozent) halten den Leitindex im Plus. Während Partners Group (+1,6 Prozent) nach Zahlen obenauf liegt, geben die Aktien von Swiss Life (-1,0 Prozent) ab.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

09:30

Der SMI verliert 0,02 Prozent auf 12'416 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,05 Prozent auf 2008 und der breite SPI um 0,01 Prozent auf 15'900 Zähler.

Als leichten Stimmungsdämpfer werten Börsianer weiterhin die sich rasch ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus, die weltweit für rasant steigende Neuinfektionen sorgen. Anleger befürchten, dass etwa die Eindämmungsversuche der chinesischen Regierung auch die weltwirtschaftliche Dynamik abbremsen könnten. Der Cargo-Stau in den wichtigen Container-Häfen halte zudem weiter an, da im Falle des Auftretens einer Corona-Infektion bei Hafenmitarbeitern die ganze Hafenanlage geschlossen werden muss." Unterm Strich zeigen sich die Aktienbörsen im Sommer allerdings weiterhin robust", heisst es in einem Kommentar. So habe etwa der Fall von Kabul und die Übernahme der Taliban bislang nur am Rande eine Rolle an den Märkten gespielt.

Die mit Abstand grössten Verluste weisen Adecco auf, die um 2,1 Prozent fallen. Dahinter folgen erneut die Uhrenhersteller Swatch und Richemont (beide -1,0 Prozent), die bereits am Vortag unter den schwachen Konjunkturdaten aus China gelitten hatten. Swiss Life (-0,8 Prozent) haben am Morgen Halbjahreszahlen vorgelegt.

Dem stehen Kursgewinne von 1,3 Prozent bei Kühne+Nagel gegenüber, die von einem Analystenkommentar profitieren. Partners Group (+0,8 Prozent) sind nach vorläufigen Zahlen ebenfalls gesucht.

Der restliche Nachrichtenfluss wird durch Unternehmen aus der zweiten Reihe bestimmt. Besonders auffällig sind Komax (-5,9 Prozent), die VP Bank (-1,5 Prozent) und Huber+Suhner (-0,9 Prozent) nach Zahlen.

Börsenneuling Polypeptide (+4,0 Prozent) sind nach dem ersten Semesterausweis gesucht. Das gilt auch für Medartis (+2,1 Prozent) und Schlatter (+1,6 Prozent).

09:20

Neue Kursziele für Schweizer Aktien: Idorsia: Research Partners senkt Kursziel von 28 auf 25,4 Franken, "Halten"

Research Partners senkt Kursziel von 28 auf 25,4 Franken, "Halten" Kühne+Nagel: Jefferies erhöht Kursziel von 250 auf 300 Franken, "Hold"

Jefferies erhöht Kursziel von 250 auf 300 Franken, "Hold" PSP Swiss Property: Credit Suisse erhöht Kursziel von 125 auf 130 Franken, "Neutral"

Credit Suisse erhöht Kursziel von 125 auf 130 Franken, "Neutral" Schweiter: Research Partners erhöht Kursziel von 1600 auf 1700 Franken, "Halten"

Research Partners erhöht Kursziel von 1600 auf 1700 Franken, "Halten" Swiss Re: UBS senkt Kursziel von 81 auf 79 Franken, "Sell"

UBS senkt Kursziel von 81 auf 79 Franken, "Sell" Vifor Pharma: Research Partners senkt Kursziel von 109 auf 108 Franken, senkt Rating von "Halten" auf "Verkaufen"

09:05

Der SMI verliert 0,1 Prozent hinzu auf 12'406 Punkte. Die Schweizer Börse setzt damit den am Montag eingeschlagenen Konsolidierungskurs fort.

In Asien entwickeln sich die Märkte am Dienstag erneut eher uneinheitlich. Hier sorgen erneut Nachrichten aus China für einen Stimmungsdämpfer.Dort hat die staatliche Behörde für Marktregulierung am Montag ein Dokument mit einem Entwurf für Regeln zum Verbot des unlauteren Wettbewerbs im Internetsektor veröffentlicht. Das sorgte speziell bei Techwerten für Abgaben. Sorgen um eine stärkere Regulierung in China hatte in den letzten Wochen immer wieder für Schlagzeilen gesorgt und Investoren verunsichert.

Am Nachmittag stehen in den USA mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Am Abend könnten Aussagen von US-Notenbank-Chef Jerome Powell Hinweise zu der vom Markt erwarteten möglichen Reduzierung der Wertpapierkäufe durch das Fed geben.

Nachrichten gibt es am Morgen ausreichend. Neben 14 erwarteten Unternehmen lieferten noch Partners Group und Wisekey überraschend Zahlen. Der Finanzdienstleiter Partners Group (+1,0 Prozent) ist denn auch der Top-Favorit, nachdem die Gruppe für das erste Halbjahr ein deutliches Gewinnplus angekündigt hat.

Bei der Swiss Life (-0,6 Prozent) gibt es nach Halbjahreszahlen Gewinnmitnahmen. Die Gruppe setzt seit Jahren weniger auf traditionelle Lebensversicherungen, sondern vermehrt auf Finanzberatungen oder die Vermögensverwaltung und hat den Gewinn im ersten Halbjahr 2021 weiter verbessert.

08:10

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär 0,13 Prozent höher eingeschätzt. Am klarsten steigen nach Zahlen Partners Group (+2,8 Prozent) und Swiss Life (+1,1 Prozent). Die Swiss Life hat den Gewinn im ersten Halbjahr klar gesteigert. Mit den bis Ende Jahr gesetzten Zielen liegt die Gruppe auf Kurs.

Der breite Markt gewinnt ebenfalls 0,13 Prozent. Einzig Cosmo Pharmaceuticals und Vifor Pharma haben ein negatives Vorzeichen (je -0,9 Prozent). Das stärkste Kursplus am breiten Markt weisen die Aktien von Huber+Suhner auf (+2,6 Prozent). Die Gruppe Huber+Suhner (H+S) hat in der ersten Jahreshälfte deutlich mehr umgesetzt. Dabei haben alle drei Segmente die Verkäufe gesteigert. Der Gewinn hat sich gegenüber der Vorjahresperiode gar mehr als verdoppelt.

07:35

Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge erneut niedriger starten. Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China hatten zum Wochenanfang der Rekordjagd an Europas Börsen zunächst ein Ende gesetzt. Nachdem der deutsche Leitindex am Freitag erstmals die psychologisch wichtige Marke von 16'000 Punkten geknackt hatte, büsste er zum Wochenauftakt 0,3 Prozent auf 15'925,73 Zähler ein.

"Die Daten sind ein nächster Beleg dafür, dass der Zenit des Wachstums erreicht sein dürfte", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Hinweise auf die globale wirtschaftliche Entwicklung sowie die weitere Unterstützung durch die Notenbanken erhoffen sich Investoren von den Protokollen der Juli-Sitzung der US-Notenbank Fed in dieser Woche sowie den US-Einzelhandelsumsätzen. Im Blick behalten die Anleger auch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban in Afghanistan.

07:25

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gegenüber dem US-Dollar leicht gesunken. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1,1770 US-Dollar umgesetzt und damit leicht tiefer als am Vorabend.

Zum Schweizer Franken wird der Euro derzeit hingegen etwas höher gehandelt als am Montagabend. Derzeit kostet er 1,0755 nach 1,0745 Franken. Der Dollar notiert derweil ebenfalls höher bei 0,9134 (0,9123) Franken.

06:30

Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,15 Prozent höher eingeschätzt. Am Montag hat der Schweizer Leitindex 0,4 Prozent nachgegeben.

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,2 Prozent höher bei 27'570 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,1 Prozent und liegt bei 1923 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,5 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,4 Prozent.

"Enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten, Besorgnis über die Entwicklungen in Afghanistan, Sorgen über die Auswirkungen der Delta-Variante und ein unerwartet starker Rückgang des NY Empire State Index für das verarbeitende Gewerbe drückten auf die Risikobereitschaft und förderten die Nachfrage nach sicheren Häfen", so die Analysten der ANZ in einer Notiz.

05:40

Im asiatischen Devisenhandel gewinnt der Dollar 0,1 Prozent auf 109,30 Yen und legt 0,1 Prozent auf 6,4790 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notiert er 0,1 Prozent höher bei 0,9129 Franken. Parallel dazu fällt der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1766 Dollar und notiert kaum verändert bei 1,0748 Franken. Das Pfund Sterling verliert 0,3 Prozent auf 1,3815 Dollar.

00:00

Der Dow stieg um 0,31 Prozent auf 35'625,40 Punkte und der S&P 500 rückte um 0,26 Prozent auf 4479,71 Zähler vor. Der technologielastige Nasdaq 100 blieb mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 15'140,77 Punkte zurück und ist noch etwas von einem Rekordhoch entfernt. Einzelne Papiere aus der Internet- und Technologiewelt schwangen sich allerdings am Montag zu Höchstkursen auf, so etwa die Aktien von Apple und Ebay .

In China haben sich der Einzelhandel und die Industrie im Juli schwächer als erwartet entwickelt. Zudem hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York im August überraschend stark eingetrübt. Das hatte die Kurse lange Zeit gebremst, ebenso wie die überraschend schnelle Kapitulation der vom Westen gestützten afghanischen Regierung vor den Taliban.

Inhaber der in New York gelisteten Curevac-Anteilscheine konnten sich über ein Kursplus von 4,3 Prozent freuen. Das Biotech-Unternehmen teilte mit, dass sein Corona-Impfstoffkandidat der zweiten Generation eine verbesserte Immunantwort und Schutzwirkung in einer vorklinischen Studie an nichtmenschlichen Primaten zeige.

Gegenüber Biontech und Moderna waren die Tübinger bei der Entwicklung eines mRNA-basierten Corona-Impfstoffs schon früh ins Hintertreffen geraten: Während die Vakzine der Mainzer und des US-Unternehmens bereits im vergangenen Herbst zugelassen worden waren, berichtete Curevac im Juni einen Rückschlag beim ursprünglichen Impfstoffkandidaten. Die Aktien waren daraufhin eingebrochen.

Sonos-Papiere stiegen am Montag nach einem Etappensieg im Patentstreit mit der Google-Holding Alphabet um 4,7 Prozent. Ein Richter der US-Handelsbehörde ITC kam zu dem Schluss, dass der Internet-Konzern Patente der Hifi-Firma Sonos verletzt habe. Die ITC kann bei Patentverletzungen die Einfuhr von Waren in die USA untersagen. Die vorläufige Entscheidung des Richters kommt noch zur Prüfung vor die gesamte Kommission der Behörde. Alphabet-Aktien legten leicht zu.

Derweil mussten die Aktionäre des Elektroautobauers Tesla einen Kursrückgang von 4,3 Prozent hinnehmen. Wegen wiederholter Unfälle seit Anfang 2018 leiteten die zuständigen US-Behörden eine formale Sicherheitsprüfung des Tesla-Fahrassistenzsystems "Autopilot" ein.

Aktien von T-Mobile US verloren 2,9 Prozent. Die Tochter der Deutschen Telekom hat nach einem Hackerangriff Untersuchungen eingeleitet. Unbefugte hätten Zugriff auf Mobilfunkdaten gehabt, teilte das Unternehmen mit.

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)