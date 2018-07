12:00

Angesichts der doch sehr moderaten Aufschläge am Berichtstag und der starken Entwicklung des SMI schon seit Monatsbeginn herrscht unter den Marktteilnehmern jedoch keine Euphorie. Mit Blick auf den globalen Handelsstreit wird denn auch in verschiedenen Kommentaren davor gewarnt, die positiven Signale vom eingangs erwähnten Gespräch zu stark zu bewerten.

Der SMI legt bis Mittag 0,3 Prozent auf 9168 Punkte zu. Der SMI befindet sich damit auf einem Niveau, dass man zuletzt anfangs Februar gesehen hatte. Der 30 Aktien umfassende SLI gewinnt 0,4 Prozent auf 1503 Punkte und erobert damit die Marke von 1500 zurück und der breite SPI 0,3 Prozent auf 10'915 Punkte.

Von den 30-SLI-Titeln tendieren 22 nach oben und 8 nach unten. An der Tabellenspitze haben sich LafargeHolcim (+2,9%) etabliert. Der Zementhersteller präsentierte ein überraschend solides Halbjahresergebnis und übertraf damit sowohl beim organischen Umsatzwachstum als auch beim operativen Gewinn die Analystenschätzungen leicht.

Dahinter ziehen Aryzta (+1,5%) überdurchschnittlich an, während die Aktien der Banken UBS (+1,5%) und CS (+1,4%) ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Im breiten Markt klettern Forbo (+10,2%) markant nach oben. Die Industriegruppe hat im ersten Semester die Markterwartungen mit den präsentierten Zahlen klar übertroffen.

Etwas nach oben geht es mit den Aktien der Bank Vontobel (+2,7%). Die Bank hat Gewinn, Ertrag und Nettoneugelder in der ersten Jahreshälfte deutlich erhöht und die Ziele angepasst. Diese werden von Analysten indes als eher vorsichtig eingeschätzt. (Lesen Sie den ausführlichen Börsenbericht zum Mittag.)

