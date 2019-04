08:10

Der SMI ist nach Berechnungen von Julius Bär um 0,2 Pozent höher gestellt. Vorbörslich kommt der Index auf 9537 Punkte.

Mit rund 0,3 Prozent im Plus figurieren die Zykliker ABB und Adecco wie auch die UBS und der Augenkonzern Alcon. Letzterer hat vermeldet, dass mit Blackrock und The Capital Group zwei Grossaktionäre an Bord gekommen sind (zu den vorbörslichen Kursen).

Am breiten Markt fallen VAT (-1,6 Prozent) auf, die nach einem Umsatzrückgang im ersten Quartal tiefer gestellt sind.

06:40

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt um 0,2 Prozent höher bei 22'223 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,1 Prozent

04:35

Der Euro steht zum Franken unverändert bei 1.1346. Ein Euro wurde mit 1,1296 Dollar bewertet nach 1,1307 Dollar im späten New Yorker Handel. Der Dollar wurde mit 111,93 Yen gehandelt nach 112,03 Yen in den USA.

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)