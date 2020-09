08:15

Der Swiss Market Index wird am Montag vor Börseneröffnung 0,49 Prozent tiefer gestellt. Zykliushce Aktien wie Adecco (minus 1,2 Prozent) oder ABB (minus 0,8 Prozent) leiden am meisten. Bankaktien wie Credit Suisse (minus 0,7 Prozent) und UBS (minus 0,8 Prozent) stehen ebenfalls unter Druck. Den von mehreren Medien ausgewerteten Daten des US-Finanzministeriums zufolge sollen Banken weltweit in den vergangenen Jahren trotz Anzeichen für Geldwäsche grosse Summen verdächtigen Geldes bewegt haben.

Bei VAT erhöht Kepler Cheuvreux das Kursziel auf 218 FRanken von zuvor 105 Franken. Die Aktie steht derzeit bei 170 Franken.

Finanz - Mehrere Banken betreiben offenbar weiterhin Milliarden-Geldwäscherei https://t.co/AMszhFl5tW — cash (@cashch) September 21, 2020

Die steigenden Corona-Fallzahlen in vielen europäischen Ländern hatten die Märkte schon am Freitag ins Minus gedrückt. Die Furcht vor einer neuen Infektionswelle in der nahenden Winter- und Grippesaison bestimmt weiterhin die Stimmung auf dem Börsenparkett. Relevante Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart nicht an. In Tokio bleibt die Börse feiertagsbedingt geschlossen.

Ab Nachmittag werden sich die Investoren dem Ergebnis der Regionalwahlen sowie dem Ausgang der Abstimmung über die Verkleinerung des Parlaments in Italien widmen. Um 15 Uhr schliessen die Wahllokale, so dass wenig später mit den ersten Tendenzen gerechnet werden kann. Die Investoren blieben bisher sehr gelassen.

Es scheint sie zurzeit nicht zu schrecken, dass sich die Mehrheitsverhältnisse in den Regionen ändern könnten. Die Anleger gehen demnach von einem Bestand der Regierung in Rom aus, auch wenn sie bei den Regionalwahlen Niederlagen hinnehmen müssten. Die Regierung dürfte es sich kaum nehmen lassen, von den Mitteln aus dem Aufbaufonds zu profitieren.

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche gegangen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,95 US-Dollar. Das waren 20 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 19 Cent auf 41,13 Dollar.

Starke Marktimpulse gab es zunächst nicht. Händler begründeten die leichten Preisrückgänge mit der eher gedämpften Stimmung an den Aktienmärkten. Etwas Unterstützung kam dagegen vom US-Dollar, der zu vielen Währungen unter Druck stand. Eine solche Entwicklung sorgt meist für eine höhere Ölnachfrage, da ein schwacher Dollar Rohöl ausserhalb des Dollarraums tendenziell verbilligt.

Medienberichte über Geldwäsche bei mehreren internationalen Grossbanken setzen der Deutschen Bank zu. Die Aktien sind mit einem vorbörslichen Minus von gut einem Prozent Schlusslicht im Dax. Den von mehreren Medien ausgewerteten Daten des US-Finanzministeriums zufolge sollen Banken in den vergangenen Jahren trotz Anzeichen für Geldwäsche große Summen verdächtigen Geldes bewegt haben.

Eine anziehende Nachfrage aus China hievt den Preis für Kupfer auf den höchsten Stand seit gut zwei Jahren. Das Industriemetall verteuert sich am Montag um ein Prozent auf 6877,50 Dollar je Tonne. Die weltweit zweitgrösste Volkswirtschaft erhole sich rasch von den Folgen der Coronavirus-Pandemie, schreiben die Analysten der ANZ Bank.

Die Börse in Shanghai lag am Montag zunächst 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Die Börsen in Japan sind am Montag wegen eines Feiertages geschlossen. Dort öffnen die Aktienmärkte am Mittwoch wieder.

Das Datenleck aus dem US-Finanzministerium zu Geldwäsche-Vorwürfen - die "FinCEN Files" - setzt den darin genannten Banken in Fernost zu. HSBC-Aktien fallen in Hongkong zunächst um bis zu 4,4 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Mai 1995, während Standard-Chartered-Titel dort 3,8 Prozent nachgeben. HSBC verweist in einem Brief an Reuters auf das Alter der Dokumente und auf konzernweite Schritte im Kampf gegen Finanzbetrug. StanChart erklärt ebenfalls, umfangreiche Massnahmen ergriffen zu haben.

Allgemein zeichnete sich in Asien zum Wochenauftakt eine abwartende Haltung ab angesichts der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie mit einem Anstieg von Fällen in Europa. An der Wall Street hatte der Dow Jones bereits am Freitag rund 1 Prozent nachgegeben.

Mind the gap: While S&P 500 has fallen for the 3rd consecutive week, global liquidity has hit fresh ATH. pic.twitter.com/pSCQpREXxy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 19, 2020

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 104,36 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,7613 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er ebenfalls 0,1 Prozent niedriger bei 0,9103 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1858 Dollar und notierte 0,15 Prozent höher bei 1,0802 Franken.

An der Wall Street hatte der Dow Jones am Freitag nachgegeben. Der US-Leitindex verlor 0,9 Prozent auf 27'657,42 Punkte. Der technologielastige Nasdaq gab 1,1 Prozent auf 10'793,28 Punkte nach und der breit gefasste S&P 500 büsste 1,1 Prozent auf 3'319,46 Punkte ein.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)