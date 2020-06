10:00

Der Schweizer Aktienmarkt gibt am Donnerstag im frühen Geschäft minim nach. Nach dem Rally der zweiten Mai-Hälfte und dem sehr starken Start in den Juni kommt es auf breiter Front zu Gewinnmitnahmen.

Der SMI steht um 0,3 Prozent bei 10'150 Punkten tiefer, der SPI um 0,2 Prozent bei 12'556 Punkten.

Grössere Verluste des Gesamtmarktes werden von den gesuchten Pharmaschwergewichten allerdings verhindert. Die Stimmung habe nach den zuletzt besser als befürchtet ausgefallenen Konjunkturdaten aus den USA und den robusten Signalen aus China nicht grundsätzlich gedreht, hiess es am Markt.

SMI-Tops:

Novartis +1,1 Prozent

Swisscom +0,7 Prozent

Nestlé +0,5 Prozent

SMI-Flops:

Swatch -1,8 Prozent

Swiss Life -1,8 Prozent

Credit Suisse -1,5 Prozent

SPI-Tops:

Kudelski +19 Prozent

LumX +13,3 Prozent

Obseva +11 Prozent

SPI-Flops:

Perfect Holding -11,7 Prozent

Medartis -5,4 Prozent

Santhera -5,1 Prozent

09:15

Der SMI fällt nach dem Handelseröffnung um 0,3 Prozent zurück. Gestützt wird der Gesamtmarkt aber von den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis, welche nach positiven Nachrichten gegen den Trend höher gestellt werden. Der SMI hält sich bei 10'157 Punkten über der 10'000er Linie, die er jüngst wieder erklommen hat.

Insgesamt scheint die Stimmung nach der zeitweiligen Euphorie der vergangenen Tage aber doch etwas vorsichtiger zu werden. Angesichts der sozialen Unruhen in den USA, den anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China oder den politischen Unwägbarkeiten in Hongkong haben sich zuletzt die vor einer Überhitzung warnenden Stimme wieder etwas vermehrt. Der Risikoappetit der Investoren könnte etwas zurückgehen und zu Gewinnmitnahmen führen, heisst es etwa in einem Kommentar der Onlinebank Swissquote in diesem Zusammenhang.

Die Genussscheine von Roche (+0,7 Prozent) ziehen gegen den Trend leicht an. Ein Test des Pharmakonzerns für Patienten mit bestätigter Covid-19-Erkrankung hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine Notfallzulassung erhalten. Noch etwas fester zeigen sich Novartis (+1,1 Prozent). Die zweite Basler Pharmagösse hat weitere Daten zu seinem bereits zugelassenen Mittel Cosentyx vorgelegt. Diese zeigen gute Ergebnisse bei der Behandlung von Patienten mit nichtröntgenologischer axialer Spondylarthritis.

Pharma - Novartis legt weitere Daten zu Cosentyx bei Entzündungserkrankungen https://t.co/bNy0mG92wy pic.twitter.com/Nw04TYzOQU — cash (@cashch) June 4, 2020

Im Plus stehen auch Givaudan (+0,5 Prozent) und Lonza (+0,3 Prozent). Auf der anderen Seite fallen UBS (-2,2 Prozent), CS (-1,9 Prozent), Swiss Life (-1,7 Prozent) am deutlichsten. Generell stehen die Finanzaktien wieder unter Druck.

Die Partners Group im SLI, fällt um 2,2 Prozent. Der Vermögensverwalter hat am Vorabend überraschend eine Zwischenbilanz zum Stand der verwalteten Vermögen publiziert. Diese sind zwar in den ersten vier Monaten insgesamt weiter gestiegen, dennoch hat es auch negative Effekte bei den reiferen Privatmarktprogrammen und Kapitalrückflüsse aus den semi-liquiden permanenten Programmen gegeben.

Bei den Nebenwerten fallen Kudelski mit einem Plus von 14,6 Prozent auf, nachdem das Tech-Unternehmen neue Produkte für Plattformen von Microsoft angekündigt hatte.

08:30

Zwei beliebte Schweizer Aktien erfahren Kurszielsenkungen: Bei der Cembra Money Bank senkt die UBS von 100 auf 91 Franken. Der Titel sinkt vorbörslich um 1 Prozent.

Nestle wird von der Société Générale von 113 auf 112 Franken herabgestuft. Der Titel lässt aber nur 0,2 Prozent nach.

Bei Logitech hat ein Managementmitglied Aktien für 3,58 Millionen Franken verkauft. Die Aktie steht vorbörslich um 0,2 Prozent tiefer.

08:05

Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich um 0,1 Prozent bei 10'178 Punkten tiefer. Novarits (+0,3 Prozent) und Roche (+0,1 Prozent) verhindern ein stärkeres Abrutschen des Schweizer Leitindex'. Beide Pharmakonzerne haben Produkt-Neuigkeiten berichtet.

06:10

Die asiatischen Börsen tendieren im Minus:

Nikkei 225: -0,1 Prozent auf 22'597 Punkte

Topix: -0,1 Prozent auf 1597 Punkte

Shanghai Composite: -0,2 Prozent auf 2917 Punkte

CSI300: -0,2 Prozent auf 1848 Punkte

Hang Seng: -0,1 Prozent auf 24'298 Punkte

Neue Konjunkturpakete der Regierungen stärken das Vertrauen der asiatischen Anleger in eine wirtschaftliche Erholung von der globalen Coronavirus-Pandemie kaum. "Die Liquiditätsversorgung durch die Zentralbanken – und die Erwartungen, dass noch mehr kommen kann – tragen dazu bei, die jüngste Entwicklung der Risikomärkte zu unterstützen", erklärten die Senior-Ökonomin Liz Kendall von ANZ Research und Stratege David Croy.

Die Regierung in Deutschland verabschiedete am späten Mittwochabend ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturpaket für die Jahre 2020 und 2021, um das Land aus der schwersten Rezession der Nachkriegszeit holen.

Dennoch lasten die jüngsten Spannungen zwischen China und den USA weiterhin auf den Märkten. Die Regierung in Washington will chinesischen Fluggesellschaften Passagierflüge in die Vereinigten Staaten bis auf weiteres verbieten, wie das US-Verkehrsministerium am Mittwoch mitteilte. Die USA werfen China vor, eine Wiederaufnahme des Flugverkehrs von amerikanischen Airlines in die Volksrepublik zu verhindern.

#Bloomberg can't even get it right. Picture below is of China Airlines- the national airlines of Taiwan, not China! #China #Taiwan https://t.co/sGcOOlAySv — Stanley Chao (@stanleychao6) June 3, 2020

China reagierte einem Medienbericht zufolge mit einer begrenzten Öffnung ihrer Flughäfen für den internationalen Flugverkehr: Fluggesellschaften könnten zunächst einmal pro Woche eine frei wählbare Stadt anfliegen.

05:40

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 108,86 Yen und legte 0,2 Prozent auf 7,1247 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9608 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1216 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 1,0781 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2542 Dollar.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)