Julius Bär errechnet das Plus des SMI auf 0,3 Prozent, wodurch der Leitindex mit Handelsbeginn auf 8844 Punkte steigen würde. Die Vorgaben sind gut Sowohl am US-Aktienmarkt als auch im japanischen Handel sind zuletzt die Kurse gestiegen. In den USA nimmt am Freitag die Bilanzsaison mit den Ergebnissen der Grossbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo Fahrt auf.

Die Zykliker ABB und Adecco sowie die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse sind mit jeweiligen Kurssteigerungen von 0,4 Prozent indiziert. Swiss Re dürfte um 0,5 Prozent steigen. Insgesamt zeigen sich alle 20 Titel im Plus (zu den vorbörslichen Kursen).

Bei GAM (-1,2 Prozent) belastet die Nachricht, dass der Gewinn im Halbjahr unter dem Vorjahreswert ausfallen wird. Barry Callebaut (+0,2 Prozent) hat die verkaufte Menge Schokolade erhöht.

Der Euro schwächt sich zum Franken leicht ab. Der Euro-Franken-Kurs liegt zur Stunde bei 1,1684. In der Nacht hatte der Kurs kurzzeitig bei 1,1703 über der Marke von 1,17 gestanden. Vor einer Woche hatte das Kursverhältnis bei 1,1568 gelegen.

Auf dem Devisenmarkt zeigt auch der Dollar seine Stärke. Er kostete in der Nacht im Vergleich zur japanischen Währung 112,64 Yen. Der Euro wurde mit 1,1661 Dollar bewertet.

Der Nikkei-Index ist am Freitag dank eines schwächeren Yens und der Quartalsbilanz der Uniqlo-Mutter Fast Retailing auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Wochen gestiegen.

Das Tokioter Börsenbarometer legte um 2,1 Prozent auf 22'665 Punkte zu. Dank seiner Marke Uniqlo konnte der Konzern den Quartalsgewinn um 37 Prozent steigern.

