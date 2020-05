08:05

Der SMI wird um 1,1 Prozent bei 9822 Punkten höher berechnet. Zurich (+1,4 Prozent), Roche (+1,5 Prozent) und Novartis (+1,4 Prozent) führen das Feld an. Beide Pharmakonzerne haben Informationen zu Produkten und Forschungsentwicklungen bekannt gegeben. Alle 20 SMI-Titel stehen im Plus.

Der breite Markt gewinnt 0,9 Prozent auf 2423 Punkte.

+++

07:55

Der Euro hat am Donnerstagmorgen über der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1015 Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Starke Kursbewegungen gibt es zunächst nicht.

Zum Franken hält sich der Euro bei einem Stand von 1,0666 Franken weiterhin knapp unter der 1,07er Marke. Der US-Dollar zeigt sich hingegen mit 0,9681 Franken nur wenig bewegt.

Unterstützung hat der Euro zuletzt durch den milliardenschweren Corona-Aufbauplan der EU-Kommission erhalten. Der Plan geht dem Umfang nach über einen gemeinsamen Vorschlag von Deutschland und Frankreich hinaus und wurde an den Finanzmärkten positiv aufgenommen. Ob der Vorschlag ohne Änderungen umgesetzt werden kann, gilt angesichts Widerstands aus mehreren EU-Staaten als fraglich.

+++

07:15

Nach drei Tagen mit Kursgewinnen wird der deutsche Leitindex Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag mit erneuten Aufschlägen starten. Am Mittwoch hatte er dank anhaltender Spekulationen auf eine rasche Konjunkturerholung 1,3 Prozent auf 11.657,69 Punkte zugelegt. Eine Bestätigung für ihren Optimismus erhoffen sich Börsianer von den anstehenden europäischen Barometern für die Stimmung in den Chef-Etagen und bei den Verbrauchern. In beiden Fällen prognostizieren Experten eine Aufhellung.

Chinesische Innenpolitik - Chinas Volkskongress endet mit kontroversem Beschluss zu Hongkong https://t.co/Fqt5Wc2H13 pic.twitter.com/4RKUCN77zg — cash (@cashch) May 28, 2020

In den USA stehen die Auftragseingänge für langlebige Güter auf dem Terminplan. Hier sagen Analysten für April einen Rückgang um 19 Prozent voraus, nach einem revidierten Minus von 15,3 Prozent im Vormonat. Daneben verlieren Investoren den Streit um ein Sicherheitsgesetz für Hongkong nicht aus dem Blick. Sollten die Spannungen zwischen den USA und China deswegen eskalieren, könne die Stimmung an der Börse schnell kippen, warnen Analysten.

+++

05:55

Die asiatischen Börsen sind am Donnerstag trotz der Verschärfung des Streits zwischen den USA und China in Bezug auf Hongkong gestiegen. Der wachsende Optimismus über die wirtschaftliche Erholung von der Coronavirus-Pandemie liess die Anleger hoffen. "Es bleibt die Sorge über Hongkong, aber im Moment sehen die Märkte so aus, als würden sie ruhig bleiben", Yukio Ishizuki, Devisenstratege bei Daiwa Securities in Tokio.

US-Aussenminister Pompeo hatte erklärt, dass China die Autonomie Hongkongs grundlegend untergraben habe, so dass eine bevorzugte Behandlung in Handelsfragen nicht mehr gerechtfertig sei. Einige Investoren befürchten, dass die Massnahmen der USA gegen China zu einem Schlagabtausch führen könnte, der die Beziehungen zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt verstärkt belastet und das globale Wachstum weiter hemmt. Die USA hatten eine UN-Sicherheitsratsitzung über die chinesischen Pläne für ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong beantragt - China lehnt dies ab.

Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2 Prozent höher bei 21'849 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1566 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 0,3 Prozent.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,83 Yen und stagnierte bei 7,1674 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9681 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1012 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0666 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2259 Dollar.

(cash/AWP/SDA/Reuters/Bloomberg)