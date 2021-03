08:10

Julius Bär schätzt den Swiss Market Index vor Handelseröffnung 0,88 Prozent höher. Alle 20 SMI-Titel notieren positiv, am deutlichsten ABB (+1,4 Prozent) und Alcon (+1,3 Prozent).

Der breite Markt steigt vorbörslich um 0,96 Prozent. Die Aktien von Vifor werden dank eines beschleunigten Zulassungsantrags 2,2 Prozent höher indiziert. Belimo stehen vorbörslich nach der Bekanntgabe der Jahreszahlen 3,0 Prozent höher.

Pharmabranche - Vifor erhält positive Signale von FDA für Mittel gegen Juckreiz https://t.co/VuVvpfP0KX pic.twitter.com/hyo8PmBPa2 — cash (@cashch) March 8, 2021

+++

07:50

Die Ölpreise haben zum Wochenstart nach einem weiteren Angriff auf Produktionsanlagen des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg dabei erstmals auf mehr als 70 US-Dollar. Zuletzt lag der Brent-Preis bei 70,97 Dollar und damit 1,61 Dollar höher als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Erdöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,49 Dollar auf 67,58 Dollar. Damit knüpften die Ölpreise an die jüngste Rally an. Der Brent-Preis stieg seit Ende Oktober um fast 90 Prozent an. Im Vergleich zum Tief im Corona-Crash im März und April 2020 beträgt das Plus rund 55 Dollar.

-U.S. futures

-Oil jumps after terminal attack

-Japan, Hong Kong, China stocks fall

-Australia stocks

-European futures rise

-Gold https://t.co/ZK4kWembwg pic.twitter.com/9YM2miYjQ1 — Bloomberg Markets (@markets) March 8, 2021

+++

07:40

Ein positiver Analystenkommentar hievt Volkswagen an die Spitze des Dax. Die Aktien des Autobauers steigen vorbörslich um 2,5 Prozent auf etwa 198,40 Euro. Die Experten von JPMorgan haben ihr Kursziel für die Titel auf 215 von 183 Euro angehoben.

+++

07:25

Zum Auftakt der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Der Leitindex war am Freitag trotz ermutigender US-Arbeitsmarktdaten ein Prozent tiefer bei 13'920 Punkten aus dem Handel gegangen.

Mut machen Börsianern die Fortschritte beim geplanten billionenschweren Konjunkturprogramm in den USA. Der Senat stimmte dem Hilfspaket zu, das nun vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden muss. Die Abstimmung ist für Dienstag geplant. Relevante Konjunkturdaten stehen nur wenige auf dem Terminplan. Unter anderem werden Zahlen zur deutschen Industrieproduktion veröffentlicht.

+++

06:30

Die IG Bank schätzt den Swiss Market Index zweieinhalb Stunden vor Eröffnung 0,76 Prozent höher.

Die Volatilität am Schweizer Aktienmarkt bleibt hoch. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird der SMI sich am (heutigen) Montag in einer grossen Schwankungsbreite von 0,99 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 105 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'607,79 Punkten. Der VSMI ist am Freitag um 4,2 Prozent auf 18,92 Punkte gestiegen.

+++

Corona-Börsenüberflieger - Absturzgefahr oder Einstiegschance? So steht es um die Schweizer Tech-Aktien https://t.co/KRF29gQ5au pic.twitter.com/T3Enf3wS1q — cash (@cashch) March 7, 2021

+++

05:50

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,3 Prozent tiefer bei 28'767 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,1 Prozent und liegt bei 1898 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 1,9 Prozent.

"Einschliesslich des vorgeschlagenen Konjunkturpakets und weiterer Unterstützung durch ein Infrastrukturgesetz in den USA in der zweiten Jahreshälfte ist die gesamte fiskalische Unterstützung der Vereinigten Staaten sechsmal grösser als der EU-Konjunkturfond", sagte der Bank of Amerika-Analyst Athanasios Vamvakidis. "Auch die Fed ist unterstützend, da die Geldmenge in den USA zweimal schneller wächst als in der Eurozone." Analysten erwarten jedoch auch eine starke Beschleunigung der Inflation, die zum Teil durch den jüngsten Ölpreisanstieg nach dem Angriff auf die Öl-Anlagen in Saudi-Arabien angeheizt wird.

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 108,40 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,5095 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9316 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1902 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1091 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3821 Dollar.

(cash/Bloomberg/Reuters/AWP)